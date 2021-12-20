Gazetecinin "Uzatmıyorum" diyerek sorduğu soruya Beşiktaş'ın 'geçici' hocasından mest eden cevap

Beşiktaş U-19 takımını çalıştıran Önder Karaveli, Sergen Yalçın'la yollar ayrıldıktan sonra geçici olarak A Takım'ın başına getirildi. Beşiktaş, Karaveli yönetiminde Kayseri'yi 4-2 yendi, Fenerbahçe deplasmanında etkili bir futbol oynadı, ancak sonuca uzanamadı. Taraftarlar 2-2'lik skora rağmen Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol ve enerjisinden memnun kaldı.

"İÇİ DOLU CEVAP"

Muhabirin, "Hiç uzatmıyorum. Hoca arayışı var. Siz Beşiktaş hocalığına talip misiniz" sorusuna Önder Karaveli'den içi dolu bir cevap geldi. Sosyal medyada diğer takım taraftarları Karaveli'nin açıklamalarına "Kendini bilen, cümleleri dolu olan insan" yorumunu yaptı.

"HİÇ SAKLAMAYACAĞIM"

Önder Karaveli, "Hocalığa talip misiniz?" sorusuna, "Hiç saklamayacağım çok heyecanlıydım şu anda da heyecanlıyım. Bir önceki maça çıkarken de öyleydim. Ben konuşurken kalbimden ve aklımdan geçenleri birleştirip konuşuyorum. Genç insanların hayatına dokunmaya talibim. Onların futbolculuklarını geliştirme konusunda onlara yardımcı olmaya talibim. Oyunun daha temiz ve daha güzel oynanması için yapılacak ne varsa bunu yapmaya talibim" ifadeleriyle yanıt verdi.

İşte sosyal medya yorumları: