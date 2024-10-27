Spor

- Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden Cumhuriyet'in 101. yılına özel 'Cumhuriyet Koşusu' etkinliği

Gaziosmanpaşa Belediyesi 2 bin sporseverin katılımıyla 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi

Koşuya katılan Belediye Başkanı Bahçetepe "Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz" dedi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel 2 bin sporseverin katılımıyla 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. Programda konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Biz Gaziosmanpaşa'yı sporla anılan bir ilçe haline getirmek ve gençlerimiz için spor alanlarını çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 101. yıl dönümüne özel Sedat Balkanlı Parkı'nda 'Cumhuriyet Koşusu' düzenlendi. En küçük yarışmacının 9, en büyüğünün ise 78 yaşında olduğu yarışa farklı kategorilerde toplam 2 bin sporsever katılım sağladı. İstanbul'un 39 ilçesinin tamamından başvuruların olduğu koşuda, Kocaeli, Ankara, Tekirdağ, Çanakkale, Erzurum, Bursa ve İzmir'den gelen sporseverler de kıyasıya yarıştı. Yarışmada büyükler 6 bin metre, gençler 2 bin metrede yarışırken, çocuklar ise bin metrelik parkurda koşu yaptı. Koşuya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eşi Gözde Bahçetepe de katıldı. Dereceye girenlere toplamda 281 bin TL para ödülünün verildiği yarışta, yarışmaya gelen vatandaşlar alana kurulan çeşitli etkinliklerde eğlendi.

"Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz"

Konuşmalarına Cumhuriyet'in 101. yılını kutlayarak başlayan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, "Hem ülkemizde yaşanan kötü olaylardan hem de şehitlerimizden dolayı terörü lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bugün Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet'imizin 101'inci yılını kutlayacağız. Bugün toplam 6 kilometre mesafe koşacağız. Yetişkinler, orta yaş ve çocuk grubu olmak üzere 3 kategorimiz için 3 ayrı start vereceğiz. Biz Gaziosmanpaşa'yı sporla anılan bir ilçe haline getirmek ve gençlerimiz için spor alanlarını çoğaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz. Bugünde ilçemizi sporla anılan bir etkinlik ile kutluyoruz. Salı günü de belediyemizin bahçesinde bir konser vereceğiz. Bütün vatandaşlarımızı o konsere davet ediyorum" dedi.

"Buraya oğlumla geldim, oda şuan koşuyor. Seneye kızımı da getirmeyi düşünüyorum"

Yarışa oğluyla katılan Yasin Aydoğdu, "Organizasyon çok güzel. Çok güzel bir yarış çıkardık. İlk defa katılmama rağmen en iyi derecemi çıkardığım için mutluyum. Büyük ihtimalle yaş grubunda kürsü yaptım. Herkesi buraya davet ediyorum. Bundan sonra her yıl burada olacağız. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şuan sonuçlar açıklanmadı ama yaş grubunda 4'üncü oldum. Buraya oğlumla geldim oda şuan koşuyor. Seneye kızımı da getirmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Cumhuriyet benim için çok önemli"

Yarışmaya katılan Ayfer Yoldaş, "Koşu biraz uzundu ama güzeldi. Koşuyu bitirebildim. Cumhuriyet benim için çok önemli. Yaşım 51'de olsa katılıp koşmak istedim" ifadelerini kullandı.

"Elimden geleni yapıp birinci oldum"

Kendi kategorisinde birinci olan Mehmet Kuzey Özdoğru "2 bin metre Mersin Türkiye şampiyonuyum. Bugünde elimden geleni yapıp birinci oldum. Organizasyon çok güzeldi. Koşu yokuş aşağı zordu ve çıkarken de yordu ama en önemlisi pes etmemek" diye konuştu.