Gizli anlaşma gün yüzüne çıktı! Ronaldo\'nun evlilik sözleşmesi şaşkınlık yarattı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz hafta yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile nişanlandıklarını açıklamış ve evlilik kararı aldıklarını duyurmuştu.Rodriguez, devasa pırlanta yüzüğünü Instagram'da paylaşarak, gönderisine şu notu düşmüştü, "Evet. Bu hayatımda da, diğer tüm hayatlarımda da."

Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ronaldo bu yüzük için yaklaşık 5 milyon dolar ödedi. Mücevher uzmanları, yüzüğün büyüklüğünü ve kalitesini "daha önce görülmemiş" olarak değerlendirdi.

EVLENMEDEN ÖNCE ANLAŞMA YAPTILAR

Portekiz basınında yer alan iddialara göre, çift evlenmeden önce mal paylaşımı ve nafaka şartlarını belirleyen bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşmaya göre, eğer çift boşanırsa Georgina Rodriguez'e ömür boyu her ay 114 bin dolar ödenecek.Ayrıca, Ronaldo'nun Madrid'deki La Finca bölgesinde bulunan, değeri 5,6 milyon doları aşan lüks villasının mülkiyeti de Rodriguez'e geçecek.

Bu anlaşmanın, çiftin ilk ortak çocukları Alana Martina dünyaya geldikten kısa süre sonra imzalandığı iddia ediliyor. Martina, 12 Kasım 2017'de doğmuştu.

AMAÇ: ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ GÜVENCEYE ALMAK

Taraflara yakın kaynaklar, bu sözleşmenin amacının yalnızca maddi değil, çocukların geleceğini de güvence altına almak olduğunu söylüyor. Taraflar, "ilişkileri ne yönde ilerlerse ilerlesin, çocukların haklarının korunmasını istiyor."

RONALDO'NUN SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr kulübünde futbol oynuyor ve yıllık maaşı 230 milyon dolar. Buna ek olarak reklamlardan ve kendi iş girişimlerinden de büyük gelir elde eden yıldız futbolcunun toplam serveti yaklaşık 671 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

Böylesine büyük bir servete sahip olan Ronaldo'nun, evlilik öncesi böyle bir anlaşma yapması "sıradan" görülüyor. Dünya genelinde varlıklı bireyler arasında bu tür sözleşmeler sıkça tercih ediliyor.