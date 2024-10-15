Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor - Son Dakika
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Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor

Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor

Ahmet Gökçe'nin editörlüğünü üstlendiği Gökçe Futbolist Dergisi'nin son sayısında Hatayspor'a geniş yer verildi. Gazeteci-Yazar Metin Dingil'in kaleme aldığı yazıda, Hatayspor'un Süper Lig'e yükselişi, 6 Şubat depremi öncesi ve sonrası süreç detaylı bir şekilde anlatıldı.

15.10.2024 17:22
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Editörlüğünü Ahmet Gökçe'nin yaptığı Gökçe Futbolist Dergisi, son sayısında Hatayspor'a geniş yer ayırdı. Dergide, Gazeteci-Yazar Metin Dingil tarafından kaleme alınan yazıda, Hatayspor'un 2. Lig'den Süper Lig'e yükselme hikayesi, 6 Şubat depremi öncesi ve sonrası yaşananlar, istatistiklerle birlikte detaylı olarak anlatılıyor.

ÖNCE SEVİNÇ, SONRA HÜZÜN

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren bordo-beyazlı ekip, ligin 23. haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Ganalı futbolcusu Christian Atsu'nun son dakikada attığı frikik golüyle mağlup etmişti. Galibiyetten saatler sonra büyük deprem felaketi meydana geldi. Depremde Atsu, Atakaş Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve kulüpte görev yapan birçok kişi enkazda can verdi. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in ise depremin ardından gözyaşlarıyla yaptığı yardım çağrısı, yaşanan acıyı gözler önüne serdi. Depremin yıkıma uğrattığı ve o günden beri hüznün hâkim olduğu Hatay'da, felaketten saatler önce, 5 Şubat 2023 tarihinde Atakaş Hatayspor'un Yeni Hatay Stadı'nda karşılaştığı Kasımpaşa'yı yenmesiyle yaşanan büyük sevinç, hafızalarda kaldı.

Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor


Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor
Gökçe Futbolist dergisinin 7. sayısı çıktı: Depremzede Hatayspor

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