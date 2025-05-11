Golf Turnuvası Spor Turizmini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Spor

Golf Turnuvası Spor Turizmini Güçlendiriyor

Golf Turnuvası Spor Turizmini Güçlendiriyor

Bakan Bak, Turkish Airlines Open ile Türkiye'nin spor turizmine verdiği önemi vurguladı.

11.05.2025 18:10
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "4 gündür burada sporcular müsabaka içerisinde yollarına devam ediyorlar. Özellikle spor turizmi açısından çok önemli bir aktivite. Biz daha önceki süreçte, önceki dönemki bakanlığımda da yine burada Turkish Airlines Open'a katılmıştım. Biz spor turizmine çok ciddi önem veriyoruz" dedi.

DP Dünya Turu'nun Avrupa kıtasındaki ilk turnuva olma özelliği taşıyan Turkish Airlines Open, Carya Golf Kulübü'nde gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turkish Airlines Open golf turnuvasının spor turizmi adına çok önemli bir aktivite olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "4 gündür burada sporcular müsabaka içerisinde yollarına devam ediyorlar. Özellikle spor turizmi açısından çok önemli bir aktivite. Biz daha önceki süreçte, önceki dönemki bakanlığımda da yine burada Turkish Airlines Open'a katılmıştım. Tabii biz spor turizmine çok ciddi önem veriyoruz. Hükümet politikamız içerisinde de yer alıyor. Malumunuz Türkiye'de son 23 yılda sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde pek çok spor tesisi, stadyum, kapalı havuz, spor salonları olmak üzere yatırımlar yapıldı. ve bu yatırımlar çerçevesinde ülkemiz spor turizminde uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştirdi. Dünya şampiyonaları, Avrupa şampiyonaları gibi organizasyonları değişik branşlarda gerçekleştirdik. Tabii golf dünyada en fazla izlenen sporlar içerisinde ilk 5'te yer alan, çok değişik kitleler tarafından takip edilen, içerisinde stratejinin olduğu, psikolojik yönetimin olduğu, sabrın ve tekniklerin olduğu önemli bir spor olarak gelişmekte. Ülkemiz içinde çok önemli. Antalya'nın ve ülkemizin ciddi turizm potansiyeli nedeniyle, spor turizmi açısından gelir düzeyi yüksek olan turistlerin çekilmesi de önemli. Dinlendiren, çok keyifli bir spor. Ülkemizde pek yaygın değil ama yaygınlaşma noktasında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Özellikle de pahalı bir spor olarak görülüyor ama diğer ülkelere baktığınızda bu süreç çok daha farklı. İnşallah olimpiyatlarda da sporcuları görmek istiyoruz. Bugün 7 sporcumuz katıldı. Bunlardan bir tanesi de Leon Kerem Açıkalın. Gerçekten ilk defa önemli bir başarı elde etti. Bizi de gururlandırdı. Kendisiyle de sohbet ettik" sözlerini kullandı.

'TÜRKİYE GOLF FEDERASYONU VE TÜRK HAVA YOLLARI'NA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

175 ülkede yaklaşık 650 milyon hanede izlenen bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarına değinen Bakan Bak, "Türkiye Golf Federasyonu'na, Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Türk Hava Yolları biliyorsunuz ülkemizin bayrak taşıyıcısı. Çok ciddi yatırımlarımızın yapıldığı önemli bir markamız. Bu markanın desteğiyle de böylesine bir organizasyonu gerçekleştirmek önemli. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor turizmine çok ciddi destek veriyoruz. Federasyonlarımızın gerçekleştirdiği pek çok organizasyona destek veriyoruz. Bizim açımızdan önemli. 175 ülkede yaklaşık 650 milyon hanenin izlediği bir organizasyon. Ülkenin ve Antalya'nın tanıtımı açısından çok önemli. Bizim hedeflerimiz içerisinde bu golf sahalarının sayısının arttırılması. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, iş dünyasının olduğu yerlerde bu tip parkurların, golf sahalarının sayısının artması önemli. İş için gelen üst düzey insanlarda iş görüşmelerini yapabildiği, ortak dostluklar kurabildiği önemli bir ortam. İş yatırımı açısından da çok kıymetli. Özellikle de 30 ülkeden 150 sporcu geldi, katıldı. Bundan sonra süreç devam edecek. Biz de bunu desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye'de spor kültürünün yayılması açısından önemli. Pek çok uluslararası organizasyon açısından Türkiye başarılı işler yapıyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile beraber organize edeceğiz. Bunun için alt yapılar hazır, stadyumlar hazır. Pek çok şampiyonayı gerçekleştirebilecek kapasitede. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2027 Konferans Ligi Finali ülkemizde gerçekleştirilecek basketbolda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Golfte de ben gelecekte daha güzel organizasyonların başarılı sonuçların alınacağına inanıyorum. Ama ana hedef bizim açımızdan spor turizmi vesilesiyle ülkemizin tüm dünyaya tanıtılması, spordaki kapasitemizin gösterilmesi ve ülkeye döviz geliri elde etmek, turizm gelirini arttırmak. Bu yönde ciddi bir enstrüman. Böylesine üst düzey turnuvaları başarıyla yapacak kapasitede olan bir ülkeyiz. Antalya buna alışık. Diğer illerimizde de mutlaka bunlar gerçekleştirilecektir. Golf federasyonuna ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Onlarda bu işin yapılması için çok çaba gösterdiler. Türk hava yollarının marka değeri çok önemli. Ülkemizin marka değeri çok önemli. Oyuncular da buradaki hizmetten, parkurun ve doğalın güzelliğinden çok keyif aldıklarını, iyi bir turnuva geçirdiklerini ifade etiler. İnşallah biz sonraki turnuvada görüşmek üzere, başarılar diliyoruz. Türkiye'nin spor turizmindeki yolu güçlü bir şekilde devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Golf Turnuvası Spor Turizmini Güçlendiriyor - Son Dakika

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