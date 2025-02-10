Türk futbolunda şike iddiası: Bahis oranlarına bakın - Son Dakika
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Spor

Türk futbolunda şike iddiası: Bahis oranlarına bakın

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3. Lig ekiplerinden Orduspor 1967'de asbaşkan Akın Çiçek, 1-1 biten ve liderliği Mardin 1969 Spor'a kaybettikleri Bursa Nilüfer FK maçı sonrasında şike iddiasında bulundu. Çiçek, "Mardin başkanına söylüyorum. Her karşısına çıktığımız takıma prim göndermeyi bıraksın. Şike, yeter. Asıl şikeci Mardin. Bu maçtaki iddialar, bahis oranlarına bakın, kırmızı kart yedik, oranlara bakın" dedi.

10.02.2025 16:41  Güncelleme: 17:12
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Orduspor 1967, 65 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Bursa Nilüfer FK ile 1-1 berabere kaldı ve 3. Lig 4. Grup'ta liderliği Mardin 1969 Spor'a kaptırdı. Maçın ardından ise Orduspor 1967 Asbaşkanı Akın Çiçek, şike iddiasında bulundu.

"ŞİKE, YETER!"

Akın Çiçek, Mardin'in şike yaptığını söylerken "Mardin Başkanı'na söylüyorum. Her karşısına çıktığımız takıma prim göndermeyi bıraksın. Şike, yeter. Asıl şikeci Mardin. Bu maça gelen Van hakemi için eğer gözlemciler iyi hakem diyorlarsa bıraksınlar bu işi. Bizimle uğraşmayı bırakın. Bu takım öyle ya da böyle şampiyon olacak." dedi.

"NİĞDELİ FUTBOLCULARI TANIYORUZ, PRİM GÖNDERMİŞLER"

Akın Çiçek, "Emeğimiz çalındı. Emeğimizi çaldılar burada. Ayıptır, bu ne rezillik! 2. hafta Niğde geliyor, Niğdeli tanıdığımız oyuncular var. Mardin ile bir başka takım prim gönderiyor. Denizli, ekonomisi sıfır, dört gün kamp yapıyor, nasıl asılıyorlar maça. Bugünkü Bursa Nilüfer, sekizinci sırada, 100 bin lira maç primi açıklıyorlar. Hakemi söylemeyeceğim bile. Ordu - Mardin maçında bizi şike yapmakla itham eden Mardin başkanı, yanına idarecilerini alıp Mardin'deki her maçta soyunma odasını basmıyor mu! Oraya giden her takım aynı şeyi söylemiyor mu! Biz bu kadar sahipsiz değiliz, ayıp!" sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

"GEREKİRSE TFF'YE YÜRÜRÜZ!"

Gerekirse TFF'ye yürüyeceklerini belirten Akın Çiçek "Her maçımıza özel hakem istiyoruz. Biz bu kadar sahipsiz değiliz. Her şeyi anlarım, arkadaşlarımın yaptıklarını tasvip etmiyoruz. Federasyon bize sahip çıkmıyorsa gerekirse federasyona yürürüz. Bu maçta emeğimiz çalındı. Bunun adı hırsızlık. Biz Bursa'yı şerefli bir şehir zannederdik. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KART ORANINA BİR BAKIN"

Çiçek, "Peki bu maçtaki iddialar, bahis oranlarına bakın, kırmızı kart yedik, oranlara bakın. Maçın istatistiklerine bakın. Burada 11'e 11 bizi yenme şansları yoktu, bize gol atamadılar, hakem attırdı. Aynısı Bursa'daki maçta da oldu. Yeter artık. Bu şehir sahipsiz değil. Bu şehrin meclisteki başkanından tutun, belediye başkanına, vekillerine kadar bu maçla ilgili özel soruşturma istiyoruz" çağrısında bulundu.

"İŞTE GERÇEK ŞİKE BUDUR!"

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Akın Çiçek, "Futbolun adalet terazisi bugün bir kez daha bozulmuş, dürüstlüğün sahasından bir kez daha ofsayta düşülmüştür! Orduspor 1967 ile Bursa Nilüfer FK arasında oynanan karşılaşmada, düdüğü çalan ismin Bursa'dan olması futbol ahlakına, sporun etik değerlerine ve hatta sağduyuya atılmış bir tokattır! Merkez Hakem Kurulu'na sormak istiyoruz: Sizce de biraz fazla mı tesadüf? Van bölgesi diye açıklanan hakemin aslında Bursa'da yaşadığı ortaya çıkınca, bunun sadece bir "gözden kaçma" olduğunu mu söyleyeceksiniz? İyi de, bu gözler neden hep aynı yönü görüyor, neden hep aynı takımların lehine kayıyor? Bizim gözümüz gibi, sizin gözleriniz de VAR mı, yok mu? Şaşırmadık! Bu tür skandallar artık öyle bir noktaya geldi ki şaşırmamak bile şaşırtıcı oldu. Bu şehrin, bu takımın emeğiyle oynayanlar şunu unutmasın: Biz bu ligde onurumuzla mücadele ediyoruz. Eğer sahada bileğimizin hakkıyla kazanamayacaksanız, düdük hileleriyle yol almaya çalışmayın. Sahada ter döken futbolcuların emeğini çalmak, taraftarın sevgisini hiçe saymak, adaletin terazisini şaşırtmak… İşte size gerçek şike budur!"

Türk futbolunda şike iddiası: Bahis oranlarına bakın

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Son Dakika Spor Türk futbolunda şike iddiası: Bahis oranlarına bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat:
    Yabancı federasyon istiyoruz :) 81 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    fener-rize macida şikeli.. Herkes biliyor 44 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Şikenin Kitabını Yazmış Türkiye Ligi Ne Paralar Dönüyor Bir Bilseniz 48 1 Yanıtla
  • ferhat:
    yalıozman TÜRK futboluna yaşatmadığın rezillik kalmadı, bi kibirli şımarığın oyuncağı olarak bitirdin ülke futbolunu. 36 3 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    Memleket meksikaya döndü 35 0 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    Dünyada ve Türkiyede Futbol biteli çok oldu! ne zamanki Bahis şirketleri çıkdı, Takımlara sponsor oldu Futbol bitti 31 0 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    Bu sezon ve geçen sezon en üst iki lig iptal olmalı. Ligde kalite yok büyük takım sayısı artmalı toplam takım sayısı 26ya çıkmalı. 1 19 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Akın çiçek sonuna kadar haklı Mardin her takıma prim dağıtıyor biliyorlar orduyu başka türlü durduramayacaklarını 10 10 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    delikanlı başganım ligler mahvoldu, müdahale et şunlara 7 2 Yanıtla
  • Ankaragüçlüyüz:
    kötü alışkanlıklar bulaştırdı stanpulun en küçük takımı lige 8 0 Yanıtla
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