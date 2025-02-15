Göztepe\'de 100. yıl basın lansmanı gerçekleştirildi

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Göztepe Spor Kulübü'nün 100. yıl basın lansmanı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Bugün burada hepimiz 100. yıl meşalesini yakmak için hep birlikteyiz" dedi.

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden birisi olan Göztepe'de, 100. yıl basın lansmanı yapıldı. 14 Haziran 1925'te kurulan sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu'nda yaptığı programla 100. yaşının meşalesini yaktı. İzmir ekibi, özel olarak üretilen formalarla yine bu sezona özel olarak tasarlanıp, taraftarın oylarıyla belirlenen logoyu da etkinlikte görücüye çıkardı.

100. yıl organizasyonuna İzmir Valisi Süleyman Elvan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Göztepe Onursal Başkan Mehmet Sepil, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir AK Parti Milletvekilleri Mehmet Kasapoğlu, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, A takım oyuncuları, genç sporcular ve taraftarlar katılım gösterdi.

Organizasyonda ilk konuşmayı yapan Göztepe Onursal Başkan Mehmet Sepil, çok büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi. Burada 100. yıl meşalesini yakmak için toplandıklarını hatırlatan Sepil, "Bulunduğumuz bu mekan benim çocukluğumun geçtiği yere sadece birkaç yüz metre ötede, bugün burada çok güzel bir stat var, sağ olsun burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olup emeği geçen çok kişi var ama özellikle olmadığı için söylemek istiyorum Sayın Binali Yıldırım aramızda değil ama Başbakanımızın çok büyük emeği var" dedi.

Mehmet Sepil: "Bu güzel stadyumda bugünün meşalesini yakıyoruz"

Stadyumda bugünün meşalesini yaktıklarını ifade eden Sepil, "Bu bulunduğumuz yer Göztepe tarihinin en önemli yerlerinden biridir. Sadece stadyum yapılması değil, onun öncesinde de bu yüzyılın çok önemli bir bölümünde bizim mahallenin Göztepeli sporcuların özellikle Gürsel Aksel gibi Halil Kiraz gibi Ali Artuner gibi Fevzi Zemzem gibi sporcuların kramponlarının izlerini taşır burada bulunduğumuz yer. Onları aynı zamanda bütün bölge halkının da sporuna açık bir noktaydı burası. Burada aynı zamanda tenis ve salon sporları yapıyorduk. Şimdi Göztepe'nin mabedi olarak tarihteki yerini aldı. Şu an önümde genç Göztepeli sporculara baktığımda artık 100. yılından, 2. yüzyılına yürüyen Göztepe'nin ileride neler yapabileceğini çok açık bir şekilde görebiliyorum" diye konuştu.

Cemil Tugay: "Nice 100 yıllara"

Herkesi selamlayarak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: "Mehmet Sepil başkanım biraz önce çocukluğunun biraz birkaç yüz metre ileride geçtiğini söyledi, benim de çocukluğum birkaç yüz metre ileri geçti. Dolayısıyla Göztepe'nin şanlı tarihinin bir bölümünü yakından izleme gözleme ve başarılarına şahit olarak yaşama şansı buldum. İzmir'in spor tarihinde yeri doldurulamaz bir paya sahiptir. İzmir'in bugün Süper Lig'de tek temsilcisi olan kulüp olarak ama aynı zamanda 16 branşta pek çok amatör sporcunun yetişmesini çok değerli katkı veren bir kulüp olarak hepimizin gururlu ifade etmek isterim. Göztepe'nin sporcu gençleri, çocukları hepimizin gururu. 100. yılınız kutlu olsun. Mehmet Sepil başkanımızın söylediği Göztepe kültürünün ne olduğunu çok iyi bilen bir İzmirli olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bugünkü başkanı olarak Atatürk'ün izinde olan Göztepelileri selamlıyorum nice 100 yıllara yüzyıllara" diyerek sözlerini noktaladı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Burada gurur tablosu var"

AK Parti İzmir Milletvekili ve Eski Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise, "Çok değerli konuklar var çok özel bir mekan Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel stadyumlarından birindeyiz. Hep birlikteyiz, bir arada heyecanlıyız, mutluyuz, umutluyuz. İşte bu gençler birbirinden heyecanlı, ışık saçan umut vadeden gençler, sporcular var aramızda. Türkiye'nin gururu olan Türkiye'yi şanlı bayrağı dalgalandıracak olan birbirinden değerli yıldızlar var, iampiyonlar var. Tabii bu şampiyonların arkasında güçlü bir şekilde duran veliler var, anneler var, babalar var. Gece demeden, gündüz demeden antrenmanlarda müsabakalarda her şeyiyle bu pırıl pırıl çocukların yanında olan annelerin babaları selamlıyorum. İşte bu tablo Türkiye'nin yarının aydınlık olacağının tablosu, gurur tablosu. Göztepe sadece bir futbol kulübü değil, cimnastiğiyle, atletizmiyle tüm branşlarıyla örnek bir kulüp. Elini taşın altına koyan yöneticileriyle örnek bir yönetim sergileyen kulüp. O yüzden bu güzel tabloda emeği olan değerli Göztepe yönetimini, değerli başkanım başta olmak üzere bu tabloya emek veren herkesi, bu güzide stadyum hepimizin gururu başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emek veren herkesi gönülden tebrik ediyor. İzmir bir spor şehri, İzmir kulüpleriyle sporcularıyla birbirinden fedakar velileriyle, halkıyla Türkiye'nin sporuna yön veren bir şehir. O yüzden İzmir'den inanıyoruz ki yarınların olimpiyat şampiyonlarını, futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, takım branşlarıyla yarınların şampiyon kulüplerini inşallah hep birlikte göreceğiz. Göztepe tabii ki İzmir'deki diğer kulüplerimiz gibi öncü bir kulüp olarak nice yıllara nice yüzyıllara yürüyecek. Göztepemizin 100. yılını kutluyorum. 'Göz Göze 100 sene' diyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Süleyman Elban: "Mehmet Sepil, farklılık getirdi"

Yazın gerçekleşecek olan büyük bir etkinliğin meşalesini yaktıklarını dile getiren İzmir Valisi Süleyman Elban de, "14 Haziran'da zirveye ulaşacak etkinlikler dizisinin başlangıcını veriyoruz. Mehmet Sepil'in getirmiş olduğu farklılığı, özel tarzı görüyoruz. Birçok kulübün özel günleri var ama kendi tarihine, başarısına yakışır kutlama böyle olur. Göztepe Süper Lig'de yer aldığı için futbola yeni anlayış getirdi. Tüm branşlarda, tüm gençleri ve tüm bileşenleri sporun içine kattı. Göztepe'nin sadece bir futbol değil bir spor kulübü olduğunu gösterdiği için Mehmet Sepil'e teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Hamza Dağ: "Bu stadın ortaya çıkmasın da Mehmet Sepil taşın altına elini koydu"

Göztepe'nin ikinci yüz yılına gururla yürüdüğünü söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Göztepe yeni yüzyılda bizim göğsümüzü aydınlatacaktır. Evlatlarımız her alanda spor faaliyetlerinde bulunuyorlar. Binlerce, yüzlerce genç kardeşlerim yarınlarda Göztepe'ye şampiyonluklar kazandıracaktır. Gençlerimizin ülkemize madalyalar kazandıracağından hiç şüphem yok. Ben 2011 yılında bu şehirde milletvekili oldum, her kulübümüzün talebini geri çevirmemeye gayret ettik. Bu stadın ortaya çıkmasın da Mehmet Sepil taşın altına elini koydu. Cumhurbaşkanımız ve Eski Başbakanımız Binali Yıldırım önderliğinde bu stadı kazandırdık. Bize ne zaman makul taleplerle gelinirse sonuna kadar arkasındayız" dedi. - İZMİR