Göztepe, sezonun ilk galibiyetini Eyüpspor deplasmanında 4-0 kazanarak aldı - Son Dakika
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Göztepe, sezonun ilk galibiyetini Eyüpspor deplasmanında 4-0 kazanarak aldı

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Göztepe, sezonun ilk galibiyetini Eyüpspor deplasmanında 4-0 kazanarak aldı
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Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Eyüpspor'u 4-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Andre Henrique'in ikinci yarıdaki hat-trick'iyle farkı büyüten İzmir ekibi 6 puana yükselip düşme hattından kurtuldu ve bu sezon ilk kez gol yemedi.

SÜPER Lig'de milli araya 6 maçta galibiyet alamadan 3 puanla giren Göztepe, Eyüpspor deplasmanında hayata döndü. Verilen 22 günlük aranın ardından İstanbul'da sonuncu Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı. Maçın henüz 8'inci dakikasında penaltı kazanan ve Eyüpspor'da Ahmed Abdullahi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle büyük avantaj yakalayan İzmir ekibi, Brezilyalı golcüsü Juan Silva ile öne geçti. Göztepe ikinci yarıda diğer Brezilyalı forveti Andre Henrique'nin 3 golüyle farka koştu.

İstanbul'dan 4-0 galibiyetle dönen Göztepe üzerindeki baskıyı atarken, 6 puana yükselip haftalar sonra düşme hattından da kurtuldu. Süper Lig'deki son galibiyetini 9 Mayıs 2026 tarihinde evinde Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek alan İzmir ekibi, aylar sonra da dış sahada kazandı. Gurbetteki son galibiyetini 4 Nisan 2026'da Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek elde eden Göztepe çok kötü başladığı 2026-2027 sezonunda taraftarını ilk kez mutlu etti.

İLK KEZ GOL YEMEDİ

Göztepe'de sakat futbolcuların takıma dahil olması da olumlu etki bıraktı. Sezon başından bu yana sakatlığından dolayı forma giyemeyen Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ilk kez formayı sırtına geçirdi. Sundberg 90 dakika sahada kalırken, yine sakatlığından dolayı son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Miroshi de Eyüpspor deplasmanında ilk 11'de görev yaptı. Göztepe savunmada toparlanmış bir görüntü verirken, bu sezon ilk kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

YILLAR SONRA GELEN HAT TRICK

Göztepe'nin bu sezon Brezilya'nın Gremio takımından kadrosuna dahil ettiği Andre Henrique de patlama yaptı. Geride kalan 6 maçta hiçbir skor katkısı sunamayan 24 yaşındaki golcü, ikinci yarının başında Janderson'un yerine oyuna dahil olup kısa sürede 3 kez fileleri sarstı. Önce 54'te durumu 2-0'a getiren Henrique ardından 59'da takımının 3'üncü golünü kaydetti.

MIROSHI'DEN PENALTI JESTİ

Göztepe 75'inci dakikada bir penaltı daha kazandı. Atışı kullanmak için Miroshi hazırlık yaptı. Ancak Henrique takım arkadaşından penaltıyı kendisi kullanması için ricada bulundu. Miroshi ise Henrique'nin isteğini geri çevirmedi ve Sambacı hat trick yaptı. Göztepe'de Süper Lig'de en son bir maçta 3 gol atan oyuncu ise Cherif Ndiaye olmuştu. Senegalli oyuncu 9 Ocak 2022 tarihinde iç sahada Antalyaspor'la oynanan maçta hat-trick yapmış, Göztepe o müsabakayı 4-1 kazanmıştı.

STANİMİR STOILOV: BU GALİBİYETE ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise çok önemli bir galibiyet aldıklarını ancak sergilenen performanstan memnun olmadığını dile getirdi. Sezon başından bu yana oyuncularının kazanamama baskısı yaşadığını ifade eden Bulgar teknik adam, "Gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyetti. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Sezonun başından beri galip gelememiştik ve bu durum oyuncularımın üzerinde bir baskı oluşturmuştu. Oyuncular gerçekten maça gergin başladılar ama aynı zamanda iyi bir şekilde baskı da kurduk. Daha sonra penaltı ve kırmızı kartın ardından işimiz biraz kolaylaştı diyebiliriz" dedi.

'OYUN SEVİYEMİZİ YÜKSELTMELİYİZ'

Maçın ilk devresinde de farkı açabilecek fırsatlar yakaladıklarını anlatan Stoilov, "İlk yarıda ikinci golü bulmak istedik ama maalesef bunu başaramadık. Ardından ikinci yarıda çok daha fazla pozisyon üretmeye başladık ve burada aradığımız ikinci, üçüncü, dördüncü golü bulduk. Bu çok önemliydi, çünkü 10 kişiye karşı bile dört gol bulmak ve pozisyonlar üretmek kolay bir şey değil. Bundan ötürü mutluyum ama genel anlamda sahada sergilediğimiz oyundan çok memnun olduğumu söyleyemem. Çünkü çok daha iyi oyunlar, çok daha iyi maçlar oynamıştık ve bu seviyeye bir an önce hızlı bir şekilde dönmemiz gerekiyor. O son 2-3 yılda sergilediğimiz yüksek seviyeye Göztepe olarak en kısa zamanda dönmeliyiz ve galibiyetlerimizle en iyi seviyeyi sahada sergilememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Göztepe bu hafta deplasmanda Kocaelispor'la oynayacak.

Kaynak: DHA
EyüpsporFutbolİzmirSporSon Dakika

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