Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

Geniş Video İzle

Beşiktaş'ta başkanlık görevini bırakan Hasan Arat, bir basın toplantısı düzenleyerek siyah-beyazlı takıma veda etti. Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum" dedi. Gözyaşlarını zor tutan Hasan Arat, "Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin." diyerek sözlerini tamamladı.

29.11.2024 18:31  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini de yanına alarak veda konuşması yaptı.

"GİTMEM GEREKİYORDU"

Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini noktaladı.

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda

TÜM YÖNETİMLE TEK TEK VEDALAŞTI

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Hasan Arat'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı da görüldü. Arat, tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

İşte o anlar;

Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda
Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat\'tan Beşiktaş\'a duygusal veda

Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fatih Korkmaz:
    GS ile uğraşmak yerine işinizi yapsaydınız bu duruma düşmezdiniz.şimdi kaç puan fark olur izleyin görün. 33 21 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    bjk dağıldı maalesef 28 5 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Madem kaçacaksın,niye geldin? Duygu sömürüsü ne gerek yok 18 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bizde Yıkıldık Böyle Kısa Sürmemeliydi. Görevi Bundan Sonra Sıkıntılı Günler Beşiktaş'ı Bekliyor 8 5 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Her göz yaşı masum değildir . 11 0 Yanıtla
  • Hasan Ceylan:
    Sak suyuyla gelen sel suyuyla gider 8 0 Yanıtla
  • Mehmet Solmaz:
    çok beyefendi biriydi. 6 1 Yanıtla
  • güngör SAĞ:
    peki başkan beşiktaşı ezimezimezikbahçe de kullanamayacakmı onların ipiyle çok dolaştınız mahallede de ayaklara düşürdünüz beşiktaşı çok üzdünüz feroşu sizin yüzünüzden mazotçu oldu oğlan şimdi salya sümük ağlıyordur ferhat eser 1 1 Yanıtla
  • Nicola:
    Adi israilli seni,madem gidecektin neden maci macaristanda oynattin 1 0 Yanıtla
  • musa demir:
    yorumlarımı neden yayımlamıyorsunuz sebebi nedir 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:47 Van’ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı
19:29 Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var Cinayetin nasıl örtbas edilmeye çalışıldığını gösteren gelişme: Karşınızda enayi mi var
18:35 Türkiye’den Suriye’deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç’e dikkat çekildi Türkiye'den Suriye'deki muhaliflerin ilerleyişiyle ilgili yapılan açıklamada Tel Rıfat ve Münbiç'e dikkat çekildi
17:32 Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor Hayatta kalma broşürleri bastırıldı Avrupa korkunç senaryoya hazırlanıyor! Hayatta kalma broşürleri bastırıldı
15:54 Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib’de stratejik bölgeyi ele geçirdi Esed rejimiyle çatışan muhalif gruplar Halep kent merkezine girdi, İdlib'de stratejik bölgeyi ele geçirdi
08:18 Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi Taksilere acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi
08:00 TEM Otoyolu’nda trafiği felç eden kaza TEM Otoyolu'nda trafiği felç eden kaza
07:52 Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı’na talimat verdi Bomba iddia: Erdoğan, DEM-İmralı görüşmesi için Adalet Bakanı'na talimat verdi
02:43 Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti Kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 genç hayatını kaybetti
01:18 Beşiktaş’ın mağlubiyeti Nihat Kahveci’yi canlı yayında çileden çıkardı Beşiktaş'ın mağlubiyeti Nihat Kahveci'yi canlı yayında çileden çıkardı
01:17 Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazir terörden ceza aldı
00:50 Fenerbahçe, Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 mağlup etti Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti
00:50 Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yeni atamalar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 20:17:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat'tan Beşiktaş'a duygusal veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.