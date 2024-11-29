Gözyaşlarını zor tuttu: Hasan Arat\'tan Beşiktaş\'a duygusal veda

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Beşiktaş'ta başkanlık görevinden ayrılan Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini de yanına alarak veda konuşması yaptı.

"GİTMEM GEREKİYORDU"

Ayrılma kararına değinen Arat, "17 yaşında bu kapıdan boynu dik, alnı açık geldiysem; bugün aynı şekilde alnım açık buradan çıkıyorum. Nezaket göstererek gelenler oldu, onlarla vedalaşmamış en doğal şey... Bizler gelip geçiciyiz, bugün burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın asaletini yaşıyoruz. Bunlar demokrasilerde normal şeyler var. Vakti geldi, gitmem gerekiyordu ve gidiyorum. Beşiktaş gençlere emanet, Beşiktaş'ı kimse kullanamayacak." dedi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak helallik isteyen Arat, "Kriz dönemlerinde havlu atmayalım! Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Hakkınızı helal edin" diyerek sözlerini noktaladı.

TÜM YÖNETİMLE TEK TEK VEDALAŞTI

Zaman zaman duygusal anlar yaşayan Hasan Arat'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı da görüldü. Arat, tüm yöneticileri tek tek öptü ve "Allah'a ısmarladık" diyerek basın toplantısını sonlandırdı.

İşte o anlar;