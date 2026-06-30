Guendouzi: Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız - Son Dakika
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Guendouzi: Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız

Guendouzi: Şampiyonlar Ligi\'ne kalacağız
30.06.2026 15:10
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Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin kadrosuna güvendiklerini ve hedeflerinin Şampiyonlar Ligi olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE'NİN tecrübeli futbolcusu Matteo Guendouzi, "O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmasa bile ben hala iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. 6 tane maç oynamamız gerekiyor. Yeni oyuncular katılırsa bizler için daha iyi olur ama mevcut kadroya da inancım sonsuz. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de takımın tecrübeli isimlerinden Matteo Guendouzi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fransız orta saha oyuncusu yeni transferler gelmese bile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mevcut takıma güvendiğini söyledi. Tesislerin çok güzel olduğunu ve kendileri için her şeyin harika olduğunu dile getiren Guendouzi, "Dürüst olmam gerekirse kamp birçok açıdan benim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten güzel bir tesis burası, odalar çok güzel. Atmosfer çok güzel, her şey bizim için harika diyebilirim. Sahalar da çok iyi. Futbolla ilgili buradaki her şey çok net ve güzel. Burada birlikte geçirdiğimiz vakitten keyif alıyoruz" diye konuştu.

'TARAFTARLARIN ANTRENMANIMIZI İZLEMEYE GELMESİ GERÇEKTEN ÇOK ÇILGINCAYDI'

Taraftara açık olarak gerçekleştirdikleri antrenmanın çılgınca olduğunu söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, "Taraftarların antrenmanımızı izlemeye gelmesi gerçekten çok çılgıncaydı. Antrenmana gelip bakıyorsunuz, binlerce kişi gelmiş. Benim için şaşırtıcı oldu. Çok kulüpte oynadım ama daha önce böyle bir şey görmemiştim. Taraftarın sizin arkanızda olduğunu bilmeniz çok güzel. Böyle bir başlangıç yapmak her zaman çok güzeldir. Onlarla birlikte bu sezon çok büyük başaracağınızı düşünerek başlamak güzeldir. Bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çünkü belirtmiş olduğum gibi bunu her kulüpte göremiyorsunuz. Antrenmanda bile gelip sizi destekliyorlar. Onların bize gösterdiği bu desteğin karşılığını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanıldı.

'OYUNCULAR OLARAK HOCAMIZA GÜVENİYOR VE İNANIYORUZ'

Oyuncular olarak teknik direktör İsmail Kartal'a inanıp, güvendiklerini dile getiren Guendouzi, "Favorim diyeceğim, en yakınım diyeceğim bir takım arkadaşım yok. Ben herkesle konuşuyorum, herkesle iyi ilişkilere sahip olmaya çalışıyorum. Öyle olduğumu da düşünüyorum. Herkesle iyi ilişkilerim var. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler beraber yaşıyoruz. Her günümüz beraber geçiyor. Bu takım ruhunu oluşturmak çok önemli. Sezon için zor zamanlar yaşadığınızda takım arkadaşınızın yanınızda olduğunu bilmek çok önemli. Ben de takım arkadaşlarımın ne zaman ihtiyacı olursa orada olacağım. Ben her zaman kendim olmaya çalışıyorum. Hocayla ilgili şunu söyleyebilirim. Kendisi yeni geldi, kendisi hakkında çok şey duymuştum. Birkaç yıl önce kendisi buradaydı. Kendisi hakkında çok iyi şeyler duydum. Onunla çalışıyor olmaktan mutluyum. Birlikte güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Bizlerin, benim ve onunla daha önce çalışmamış oyuncuların, felsefesini anlamamız gerekiyor. Nasıl savunma yapmamızı istiyor, nasıl atak yapmamızı istiyor bunları anlamamız gerekiyor. Bu da biraz süre gerektiriyor. En önemli şey bizlerin sıkı bir şekilde çalışmayı sürdürmesi. Şunu söylemeliyim oyuncular olarak hocamıza güveniyor ve inanıyoruz" dedi.

'VEDAT'IN 20'DEN FAZLA GOL ATACAĞINI BİLİYORUM'

Sarı-lacivertli ekibe geri dönen Vedat Muriqi'nin 20'den fazla gol atacağına inandığını söyleyen tecrübeli orta saha sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu ve nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum. Aslında bu tarz kazanma mantalitesine sahip oyuncuları severim. Takımda böyle oyuncuların olması önemlidir. Onun takıma çok yardım edeceğini, 20'den fazla gol atacağını biliyorum, inanıyorum. Çünkü; İspanya'da bunu yaptı. Takım için önemli bir oyuncu olacak. Birazcık zaman geçmesi gerekiyor ki saha içinde birbirimizi yakından tanıyalım. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. İyi bir oyuncu ve iyi bir insan olduğunu biliyorum. Onun varlığı da takıma yardımcı olacak."

'UMARIM BU SEZON HEP BİRLİKTE BÜTÜN HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ'

Her zaman elinden gelenin en iyisini yaptığını, antrenmanlarda dahi her zaman kazanmak istediğini söyleyen 27 yaşındaki Fransız futbolcu, "Ben yine aynı olacağım. Çünkü ben her zaman böyleyim. Antrenmanlarda da maçlarda da her zaman kazanmak isterim. Kulübüm, taraftarlarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Bu anlamda bu sezon da aynı olacağım. Umarım bu sezon hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız. Geçen sezondan daha iyi bir sezon geçirip, bütün hedeflerimize ulaştığımız bir sezon olmasını umuyorum. Takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca var. Yeni oyuncular katılıyor, yeni bir takım olacağız. Birbirimizi tanımak, adapte olmak için zamana ihtiyacımız olacak. Bu sene en önemli şey hedeflerimize ulaşabilmek. Bunun da tek bir yolu var, kulübe, taraftara saygı duymak ve sahada canımızı vermek" diye konuştu.

'KENDİSİ (İSMAİL KARTAL) TALEPKAR BİR TEKNİK DİREKTÖR'

İsmail Kartal'ın talepkar bir teknik direktör olduğuna dikkat çeken Guendouzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir hocamız var. Kendisiyle tanışalı 1 hafta oldu. Biraz daha nasıl oynamak istiyor, nasıl savunma yapmak istiyor anlamamız lazım. Antrenmanlarda bunu biraz anladığımı söyleyebilirim. Özellikle oynayacağımız hazırlık maçları bizlere çok yardımcı olacak. Muhakkak hazırlık maçlarından sonra video analizler yapacağız. Hocamızın bizden nasıl atak yapmak istediğimizi, takım olarak nasıl savunma yapmamızı istediğini videolar üzerinden de analiz edecek. Kendisi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı yapmamızı, hızlı atak yapmamızı, hızlı oynamamızı istiyor. Talepkar bu anlamda. Ben de bunu çok seviyorum. Bende böyle bir oyuncuyum. Sahada her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Onun da bunu istediğini biliyorum. Şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmaya çalışıyoruz. Bu da biraz zaman alacaktır. 1, 2 haftada, 1 ayda bunu gerçekleştirmek zor. Önemli olan hocamızı dinleyip, bizden istediklerini yapmamız."

'TÜRKİYE İLE OYNANACAK MAÇLARDA DA BEN DE MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRILMAYI UMUYORUM'

Fransa Milli Takımı'nın dünyadaki en iyi milli takım olduğunu belirten Matteo Guendouzi, "Umuyorum ki Fransa, Dünya Kupası'nı kazanır. Bana göre dünyadaki en iyi milli takım. Ama Dünya Kupası'nı kazanmak zor olacaktır. Dün de gördük favori görülen takımlar, favori olmayan takımlara karşı elenebiliyor. Bu turnuvayı kazanmak her zaman zordur. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Fas maçı da zor olacaktır. Öncelikle oynanması gereken İsveç, sonrasında da Paraguay maçı var. Her maç zor, ben Fransa Milli Takımı'na en iyi dileklerimi iletiyorum. Umuyorum ve düşünüyorum ki Dünya Kupası'nı kazanacaklardır. Türkiye ile oynanacak maçlarda da ben de milli takıma çağırılmayı umuyorum. Öncelikle bunu başarabilmek için kulübümde çok çalışmam gerekiyor. Fenerbahçe için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekiyor. Eğer burada iyi işler başarırsam, umarım milli takıma çağırılmış olurum" ifadelerini kullandı.

'UMUDUM VE DÜŞÜNCEM O Kİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALACAĞIZ'

Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için 6 zorlu maç oynayacaklarını ve bunu başaracaklarını dile getiren Guendouzi, "O zamana kadar yeni oyuncular takıma katılmasa bile ben hala iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne katılmak kolay olmayacak. 6 tane maç oynamamız gerekiyor. Kolay değil. Umuyorum ki bizler tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bunu umuyorum ve böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek güzel bir şeydir. Biz de bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunu başarabilmek için ben elimizdeki mevcut kadroya güveniyorum. Yeni oyuncular katılırsa bizler için daha iyi olur ama mevcut kadroya da inancım sonsuz. Umudum ve düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız" dedi.

Başkan Aziz Yıldırım ile ilgili düşünceleri sorulan Matteo Guendouzi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendisiyle bireysel bir konuşma yapma fırsatım olmadı. Kendisinin burada iyi şeyler başardığını biliyorum. Kendisi kazanma mantalitesine sahip birisi. Bu anlamda bunun herkes için iyi olacağını düşünüyorum. Kendisi takıma yaptığı konuşmada, takımın arkadaşında olduğunu, takıma her zaman yardım edeceğini ve iyi şeyler başarabilmek için o da her şeyi yapacağını söyledi."

Kaynak: DHA

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Guendouzi: Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız - Son Dakika

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