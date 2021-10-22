Üye Girişi
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından - Son Dakika

Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından

22.10.2021 23:33

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Altay'ı 2-1 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, hiç kimsenin bu maçı kimin hak ettiğiyle ilgili bir sorusu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında ağırladığı Altay'ı 2-1 yenen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, hiç kimsenin bu maçı kimin hak ettiğiyle ilgili bir sorusu olduğunu düşünmediğini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyuncularını tebrik ederek, final maçı gibi mücadele ettiklerini belirtti.

Sumudica, şöyle devam etti:

"Taraftarlarımı da tebrik etmek istiyorum. Bu gece takımımıza çok yardımcı oldular. Taraftarlarımızla beraber iyi sonuçlar alan bir aile olacağız. Şimdi oyuncularıma iki gün izin verdim, hediye onlara. Aileleri ile daha çok vakit geçirmeleri, zihinlerini temizlemeleri için. Önümüzdeki hafta da Kasımpaşa için hazırlıklarımıza başlayacağız."

Sumudica, bir basın mensubunun "daha önceki Türkiye macerasında daha hırçın ve agresif bir görüntü verdiğini ancak son iki maçtır daha sakin göründüğünü" ifade ederek değerlendirmesini sorması üzerine, "Tabii bütün hatalarınızdan ders çıkarmalısınız, öğrenmelisiniz. Tabii Kayseri'de de Gaziantep'deyken de böyle şeyler başıma geldi. Gaziantep'te ilk puanlamada 3. sıradayken bir şaka yaptım yanlış anlaşılma ama bu bir hataydı, bunu öğrendim, oradan, takımdan ayrıldım, ayrılmak zorunda kaldım ama hayat böyle, hata yapıyorsanız bedelini ödemelisiniz. Ama benim için de bir şakaydı, hata değil. Bu sefer tabii bunlar Gaziantep'te kaldı, oranın yönetimi beni yanlış anladı. Şimdi Malatya'dayım, Malatyaspor'dayım, kulübüm için mücadele veriyorum, şehir için mücadele veriyorum. Bütün gücümle takımım ve ayrıca taraftarlarımız için mücadele veriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu takımla iki hafta çalıştım. Anlattığım her şeyi çok iyi anladılar ve iki farklı sisteme karşı oynadılar. Adana'ya karşı 4-2-3-1, burada da 3-4-3'e karşı oynadılar. ve takım hep bir çözüm üretti. Hiçbir problem de görmedik. Ayrıca birçok da gol şansımız vardı, bunları da kaçırdık. Tabii hiç kimsenin bu maçı kimin hak ettiğiyle ilgili bir sorusu olduğunu da düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Sumudica, kendisinden önce ligde üst üste kaybeden bir Yeni Malatyaspor olduğunun ifade edilerek, nasıl bir takımla karşılaştığının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Buraya geldiğimde hem mental olarak hem de öz güven olarak çok aşağıdaydılar. Ama onlara seviyelerinin, olması gereken yerlerinin bu olmadığını söyledim. Çalışmaya başladık. Takım içerisinde mesajlarımı çok iyi alabilen oyuncularım var, tabii çok mutluyum, buraya geldim 2 maç üst üste kazandım. Ama şunu da söyleyebilirim ki şu ana kadar hiçbir şey yapmış değiliz. Sadece 12 puanımız var. Bu puanla da hiç mutlu değilim. Daha çok puanlar almalıyız. Hiçbir problem yaşamadan, hiçbir küme düşme korkusu yaşamadan bu takımın ligde en az 10'uncu, 12'nci sırada bitirmesi için çalışacağız."

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, moralli bir ekibe karşı sahaya çıktıklarını belirtti.

İki takımın da birbirine üstünlük sağlayamadığı bir ilk yarı oynadıklarını kaydeden Denizli, bu akşam bazı bölgelerde mecburen değişikliğe gittiklerini, yaşanan sakatlıkların özellikle defans hattında kendilerini yeni arayışlara ittiğini dile getirdi.

Birçok veride ligin en iyi takımlarından olduklarını ancak bir tanesinde de en kötü olduklarını aktaran Denizli, "Özellikle top kaybında, pas hatasında kötüyüz, bu da zaman zaman bize pahalıya mal oluyor. Maçı kurtarmak için her türlü çabayı sarf ettik desem yanlış olmaz. Tabii geçen hafta deplasmanda kazanan ve ligin başında zor günler yaşayan Malatyaspor'un da en az bizim kadar veya bizden fazla 3 puana ihtiyacı vardı. İyi bir mücadele oldu. Esasında bir anlık gaflete yakalanmamız geride belki de yediğimiz golden sonra oyunun bir an dönmesine neden oldu, penaltıdan sonra süre oyunu kurtarmak için yetmedi." diye konuştu.

Denizli, bir basın mensubunun son haftalarda takımın düşüş yaşayıp yaşamadığı sorusu üzerine, şunları ifade etti:

"Esasında düşüşü sonuç olarak değerlendiriyorsunuz. Mesela geçen hafta oynadığımız Karagümrük maçı bizim için, futbol için düşüş diye kabul edilecek bir oyun değildi. Geçen haftaki oyundan ben son derece memnunum, bazen iyi oynadığınız maçları kazanamadığınız olabiliyor. Bu akşam iyi mi oynadık, hayır, çok mu kötü oynadık, o da hayır. Bizim en büyük problemimiz özellikle sezon başından beri devam eden 3, 4 arkadaşın bu akşam aramızda olmaması, bazı bölgelerde bizi mecburen pozisyon değişikliğine itti. Bunu da iyi kullandık mı dersek, çok iyi kullanamadık. Neticede 10 haftayı geride bıraktık. Yani bu 10 haftada tam vasat bir görüntü veriyoruz. 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle, beraberlik üzüntüsü mü diyelim, deplasmanda beraberliğe seviniriz mi diyelim, onu da bilemiyoruz. Ama neticede biz sezon başında kendimize koyduğumuz hedeften herhangi bir şekilde şaşmayacağız. Takım önümüzdeki haftalarda bütün arkadaşlar aramıza döndükten sonra iyi futbol oynamaya, iyi sonuçlar almaya devam edecektir, bundan hiç kimsenin, başta benim şüphem yok."

Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından
Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından

Yeni Malatyaspor, Mustafa Denizli, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti 00:18 Apple CEO'su Tim Cook İstanbul paylaşımı yaptı, Elon Musk dalga geçti Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu 00:12 Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Kemal Kuruçay'ın son görüntüleri izleyenleri hüzne boğdu Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu 23:59 Burun estetiği yaptıran Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, bambaşka biri oldu
Ronaldo dillere düşmek istemiyor! 23:30 Ronaldo dillere düşmek istemiyor! "Yapamazsam futbolu bırakırım" deyip 3 madde sıraladı AK Parti'den 22:12 AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi 19:27 Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir 17:23 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı Bomba iddia! Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson erkekler tuvaletinde basıldı         
00:27
Türkiye'nin gururu! Rakiplerini tek tek dize getiren Galatasaray, Avrupa'da bir ilki yaşadı Türkiye'nin gururu! Rakiplerini tek tek dize getiren Galatasaray, Avrupa'da bir ilki yaşadı         
00:16
Poligonda atış talimi yapan adam, başına ateş ederek yaşamına son verdi Poligonda atış talimi yapan adam, başına ateş ederek yaşamına son verdi         
00:08
Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim Özcan Deniz'i tokalayıp kıyafetlerini parçalayan Feyza Aktan: Hiç pişman değilim         
23:37
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış         
21:51
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu         
20:05
Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı         
17:34
Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu         
16:52
Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti         
16:29
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 00:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor-Altay maçının ardından - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement