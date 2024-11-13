Hacıosmanoğlu: Kulüpler Birliği\'ne Yetki Vermeye Hazırız

Spor

Hacıosmanoğlu: Yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de yetkiyi Kulüpler Birliği'ne devretmeye hazırız

'Bizim kafamızın arkasında hiçbir zaman hesap olmadı, bundan sonra da olmayacak

Hasan Arat: VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor

'Milli takımımıza başarılar diliyorum'

'Futbolda iyi şeyler olacak'

Ali DANAŞ - Gürsoy OLCA - İSTANBUL, –BEŞİKTAŞ Kulübü Başkanı Başkan Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir görüşme gerçekleştirdi, Arat ve Hacıosmanoğlu görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun sorunlarının belli olduğunu, herkesin hakem performansından şikayet ettiğini ama bunların içinde haklı ve haksız olanın var olduğunu belirterek, "Sağ olsun Başkanımızla bu konuları istişare ettik. Futbolun genel sorunlarını konuştuk. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bunun için çalışıyoruz samimiyetle yanlış olan şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Burada tabi siyah bir anda beyaz olmuyor. Ama sağ olsun Başkanımızın da toplumun da genel kanısı insanlar bizim samimiyetimize inanıyor, inanmaya da devam etsinler. Çünkü bizim kafamızın arkasında hiçbir zaman hesap olmadı, bundan sonra da olmayacak. Düzeltme noktasında elbette ki zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

'ALTERNATİFLERİ VAR'

Milli maçlardan sonra bu konunun yapılacak Merkez Hakem Kurulu (MHK) seminerinde bir kez dana enine boyuna konuşulacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Biz hala kendi çocuklarımıza inanıyoruz, ama bizim onlara yapmış olduğumuz o kadar desteğe rağmen hala istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatifleri var elimizde" dedi.

'YÖNETEBİLECEKLERİNE İNANIYORLARSA BİZ DE YETKİYİ KULÜPLER BİRLİĞİ'NE DEVRETMEYE HAZIRIZ'

Şu an da kulüpler Birliği ile beraber çalıştıklarının ve tahmini olarak önümüzdeki hafta bu konuda bir netice ortaya çıkacağını ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bizim özverimize, samimiyetimize inananlar var, inanmayanlar var. Onlar yönetebileceklerine inanıyorlarsa biz de yetkiyi Kulüpler Birliği'ne devretmeye de hazırız. Güç bizim elimizde olsun diye bir düşüncemiz yok. İlerleyen günlerde onun da neticesini alırız" diye konuştu.

HASAN ARAT: VAR'DA YABANCI HAKEM KONUSUNDA ISRARIMIZ DEVAM EDİYOR

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşmelerini değerlendiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da, yabancı VAR hakemi konusunda ısrarlarının sürdüğünü vurgulayarak, "Beşiktaş, demokratik teamüllerle seçilmiş bir başkanın her zaman yanında olmalıdır, yanındadır. Çünkü demokratik teamüllerle seçilen başkan, buraya gelirken çok önemli sözler vermiştir. Biz bu sözlerin geçerliliğine inanıyoruz camia olarak. Kendisinin kişiliğine de inanıyoruz ve heyetine de inanıyoruz. Süregelen sıkıntıları, hataları, camiamızın serzenişlerini kendisine ilettim. Başkan çok açık sözlü bir insan. Biz de aynı açık sözlülükte, kapalı kapılar ardında olmadan kendilerine düşüncelerimizi ifade ettik ki kendileri yine nezaket gösterdi. Sizlerle bunu paylaştı. Evet, konuştuğumuz konular bu kadar açıktır. Sıkıntılarımız vardır. Bu sıkıntılarımız camialarda büyük üzüntülere, sıkıntılara, gençlerde büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa herkes artık tahammül edemiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devletin spor altyapısı konusunda dünya çapında statlar ve tesisler oluşturduğunu, önemli yatırımlar yaptığını hatırlatan Arat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama eğer hakem müessesesi bu duyarlılığı göstermezse Türkiye'de ciddi sosyolojik sıkıntılar yaşanabilir. Biz aşağı yukarı iki haftada bir Avrupa maçı oynuyoruz. Avrupa maçlarında hakem konuşulmuyor. VAR da konuşulmuyor. İzlanda maçını hatırlayın, 1 dakikada aleyhimize veya lehimize verilen kararlara hiçbirimiz itiraz etmedik. Türkiye'de biz bu konuda daha adaletli davranılması gerektiğine inanıyoruz ve VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. Başkan eğer bunu anlayışla karşılar ve heyetiyle görüşürse biz buna inanıyoruz. Yani ilk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Çünkü vatandaş artık bu konuda sıkıntılı."

'MİLLİ TAKIMIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUM'

Türk Milli Takımı'nın önemli bir sürecin içerisinde olduğunu, Galler ve Karadağ maçlarında milli takımımıza başarılar dilediğini söyleyen Arat, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bugün burada bulunup başkanla tüm açıklıkla konuşabildiğimiz için de çok iyi hisler içerisindeyiz. Bu bizi şaşırtan bir diyalog değildir. Başkan seçildiği günden beri aynı hisler içerisindedir. Kendisi eski bir kulüp yöneticisi olduğu için iyi analiz edebiliyor. Biz kendisinin ve heyetinin samimiyetine inanıyoruz. Beşiktaş camiası olarak da ben önümüzdeki hafta zaten kendi içimizde bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Kendi iç meselelerimizi de orada konuşuruz ama lig henüz daha bitmiş değil. Bu ligin adil bir şekilde devam etmesi, aynı zamanda Avrupa'da önemli maçlarımız var. İyi olmasını tercih ediyoruz" dedi.

'FUTBOLDA İYİ ŞEYLER OLACAK'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat sözlerini şöyle tamamladı;

"Tel Aviv kararı konusunda başkanımızla sürekli temaslarımız oldu. Kendileri bize her türlü desteği verdi. Yine UEFA başkanı buraya geldiğinde toplantıya bizleri de davet etti. Ancak o günkü şahsi sıkıntılarım nedeniyle katılamadım. Türkiye'de iyi şeyler olacak. Futbolda iyi şeyler olacak. Çünkü ben o anlayışı başkanda ve heyetinde görüyorum. Beşiktaş belli kırılmalar yaşamıştır, üzülmüştür. Biz Beşiktaş olarak kötü oynadığımız bir maçta hakem bahanesine başvurmayız. Biz kötü oynadıysak, kötü oynadık deriz. Ama hakem hatası nedeniyle kırılmalar yaşanmışsa da bunu en medeni şekilde söylemekten kaçınmayız. Bugün bu anlayışı bize gösterdikleri için başkana ve heyetine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Her şey Türkiye için burada. Bizler bu görevlerde kalıcı insanlar değiliz. Önemli olan görev yaptığımız dönemlerde olumlu birer damla bırakabilmektir. Herkes için hayırlı olsun."