Hakem Atamaları İçin Veri Tabanlı Sistem Tanıtıldı

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MERKEZ Hakem Kurulu (MHK) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda; TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri, Süper Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, 1'inci Lig temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Kara, Beşiktaş A.Ş Genel Sekreteri Uğur Fora, Kasımpaşa A.Ş. Kulüp Başkanı Fatih Saraç, Çaykur Rizespor Asbaşkanı Hasan Yavuz Bakır, Göztepe A.Ş Sportif Direktör Yardımcısı Ali Dönmez, Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Ali Atasever ve 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'u temsilen avukat Enes Şimşek yer aldı.

'HAKEM ATAMALARINDA İNSAN UNSURUNU EN AZA İNDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, Süper Lig ve 1'inci Lig'de 20'nci haftadan itibaren hayata geçirilen Veri Tabanlı Atama Sistemi'yle (Ve-TAS) ilgili detayları paylaştı. Şeffaflık konusuna önem verdiklerini vurgulayan MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, "İletişim kanallarını aktif olarak kullanma amacındayız. Ve-TAS ile hakem atamalarında insan unsurunu en aza indirmeyi hedefliyoruz. Kulüplerin hakem yönetim sürecinde aktif rol almalarını, kritik pozisyonlarda itiraz haklarını kullanmalarını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ve-TAS sistemini oluşturan kriterlerini de katılımcılara aktaran Gündoğdu, Türk futbolunun kısır tartışmalardan kurtulması ve Türk futbolunun marka değerinin yükseltilmesi gerektiğini ifade etti. Kulüpler de Ve-TAS başta olmak üzere çeşitli konularda düşüncelerini ve taleplerini aktardı.

Toplantının sonunda katılımcıların huzurunda Süper Lig ve 1'inci Lig'de 22'nci hafta görev yapacak hakem ve yardımcı hakem atamaları Ve-TAS üzerinden gerçekleştirildi.