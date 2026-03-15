Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

15.03.2026 13:21
Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta Arda Güler'in attığı gol büyük yankı uyandırdı. 89. dakikada kendi yarı sahasından 68 metreden topu ağlara gönderen Güler, hem maçın skorunu belirledi hem de sezonun en dikkat çeken gollerinden biri oldu. Gol, LaLiga tarihinde en uzak mesafeden atılan goller arasına girdi ve Real Madrid'in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından atılan beşinci gol oldu. İspanyol basını, genç yıldızın bu golünü geniş şekilde ele aldı ve manşetlere taşıdı.

Real Madrid'in LaLiga'da Elche'yi 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in attığı gol futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Milli futbolcunun 68 metreden kaydettiği gol LaLiga tarihine geçerken, İspanyol basını genç yıldızı manşetlerine taşıdı.

68 METREDEN MUHTEŞEM GOL

Karşılaşmanın 89. dakikasında rakip kalecinin önde olduğunu fark eden Arda Güler, kendi yarı sahasından yaptığı vuruşla yaklaşık 68 metreden topu ağlara gönderdi. Genç futbolcunun bu golü hem karşılaşmanın skorunu belirledi hem de sezonun en dikkat çeken gollerinden biri olarak gösterildi.

"BUNU EVDE DENEMEYİN"

Arda Güler, maçın ardından attığı golün videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak esprili bir not düştü. Milli futbolcu paylaşımında "Bunu evde denemeyin" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası kulüp televizyonuna da konuşan Arda Güler, golü hakkında "Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Harika bir goldü ve çok mutluyum." dedi. Takımın Manchester City maçının ardından yorgun olmasına rağmen kazanmayı başardığını belirten genç futbolcu, genç oyuncuların katkısının önemli olduğunu vurguladı.

REAL MADRİD TARİHİNDE NADİR GOLLERDEN BİRİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arda Güler'in attığı gol, LaLiga tarihinde en uzak mesafeden atılan goller arasına girdi. Ayrıca Real Madrid'in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından atılan beşinci gol olarak kayıtlara geçti. Madrid ekibi LaLiga'da kendi yarı sahasından en son 1995 yılında Mikel Lasa'nın attığı golle ağları havalandırmıştı.

Manşetlerden bazıları şöyle:

"SEZONUN GOLÜ"

Cadena SER, Arda Güler'in attığı golü "sezonun golü" olarak nitelendirirken, genç futbolcunun kendi yarı sahasından yaptığı vuruşun Puskas Ödülü'ne aday olabilecek düzeyde olduğunu yazdı. AS gazetesi ise Arda'nın neredeyse 70 metreden attığı golü "tarihe geçecek bir an" olarak yorumladı.

"İNANILMAZ GOL"

Marca gazetesi de genç futbolcunun attığı gol için "Bernabeu'da çılgınlık yaratan inanılmaz gol" ifadesini kullanırken, Arda Güler'in bu golle Puskas Ödülü için güçlü bir aday olabileceğini vurguladı.

"YILIN GOLÜ"

El Mundo, Real Madrid'in genç oyuncularla çıktığı karşılaşmada Arda Güler'in tarihi bir gole imza attığını yazarken, Mundo Deportivo ise milli futbolcunun attığı golü "yılın en güzel gollerinden biri" olarak değerlendirdi.

"ÇILGINLIK"

El Desmarque ise Arda Güler'in 68 metreden attığı golün LaLiga tarihinin en uzak mesafeden atılan golleri arasında yer aldığını belirtti. 365 Scores da Bernabeu'da yaşanan anları "çılgınlık" olarak nitelendirerek Arda'nın attığı golün sezonun en iyi golleri arasında gösterildiğini yazdı.

Real Madrid, Arda Güler, La Liga, İspanya, Spor, Son Dakika

