Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.

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