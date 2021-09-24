Hentbol: Haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 2, Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde oynanacak maçların programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Bugün:
16.00 Eskişehir Ormanspor-Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
Yarın:
14.00 Hatayspor-Köyceğiz Belediyespor (TOKİ 500 Kişilik Çok Amaçlı Spor Salonu)
15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor- Mamak Belediyesi Gençlikspor (Celal Atik)
15.00 Spor Toto- Tokat Gençlikspor (THF)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş (Beşirli)
17.30 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (THF)
Kadınlar Süper Lig
26 Eylül Pazar:
14.00 Araç Belediyespor-EGO Spor (Araç)
15.00 Antalya Anadolu-İzmir Büyükşehir Belediyesor (Göynük Atatürk)
15.00 Anadolu Üniversitesi- Konyaaltı Belediyespor (Porsuk)
17.00 Yalıkavak-Tekirdağspor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor (Merkez)
Kaynak: AA
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