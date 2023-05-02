"Her maç kendini kaybediyor" diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı - Son Dakika
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"Her maç kendini kaybediyor" diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı

02.05.2023 09:32

Beşiktaş-Galatasaray derbisinde iki hocanın yaşadığı gerilim ve maç sonunda verdikleri demeçler gündem oldu. Şenol Güneş'in, "Okan Buruk her maç kendisini kaybediyor. Çizgiyi terk ettim yardımcı olmak için. Baktım devam ettirdiler, gerginlik yapacak, uzaklaştım oradan" açıklamasından sonra sosyal medyaya düşen görüntü ortalığı karıştırdı. Okan Buruk'un yüzüne temasta bulunan Güneş'in, ardından eliyle hareket yaptığı görüldü. Galatasaraylı taraftarlar bu videonun ardından sert paylaşımlar yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Şenol Güneş ve Okan Buruk arasında maç içinde ve sonrasında yaşananlar en az derbi kadar konuşuldu.

"HER MAÇ KENDİNİ KAYBEDİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için maç sonunda "Her maç kendini kaybediyor. Yanına gittim 'Sakin ol' dedim. O da bana 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim. Baktım devam ettirdiler, anladım ki bir gerginlik yapacak uzaklaştım oradan" açıklaması yapan Şenol Güneş, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki gördü.

'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyaya düşen videoda Şenol Güneş'in Okan Buruk'un yüzüne dokunarak konuştuğu ve ardından el hareketi yaptığı görüldü. Bu esnada tribünlerden Okan Buruk'a su şişesi de fırlatıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu videonun ardından sosyal medyada hayli sert paylaşım yaptı.

'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı

İşte bazı tepki paylaşımları:

'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı
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Galatasaray, Şenol Güneş, Okan Buruk, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Her maç kendini kaybediyor" diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı - Son Dakika
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