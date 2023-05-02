'Her maç kendini kaybediyor' diyen Şenol Güneş'in Okan Buruk'a yaptığı hareket ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, lider Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Şenol Güneş ve Okan Buruk arasında maç içinde ve sonrasında yaşananlar en az derbi kadar konuşuldu.

"HER MAÇ KENDİNİ KAYBEDİYOR"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için maç sonunda "Her maç kendini kaybediyor. Yanına gittim 'Sakin ol' dedim. O da bana 'Sen de çizgiyi terk ettin' dedi. Çizgiyi sana yardımcı olmak için terk ettim. Baktım devam ettirdiler, anladım ki bir gerginlik yapacak uzaklaştım oradan" açıklaması yapan Şenol Güneş, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki gördü.

SOSYAL MEDYAYA DÜŞEN GÖRÜNTÜ TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyaya düşen videoda Şenol Güneş'in Okan Buruk'un yüzüne dokunarak konuştuğu ve ardından el hareketi yaptığı görüldü. Bu esnada tribünlerden Okan Buruk'a su şişesi de fırlatıldı. Galatasaraylı taraftarlar bu videonun ardından sosyal medyada hayli sert paylaşım yaptı.

İşte bazı tepki paylaşımları: