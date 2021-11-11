Üye Girişi
Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim" - Son Dakika

Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim"

11.11.2021 15:27
Hikmet Karaman açıkladı:

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçında taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin olarak, "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. 'İstemiyorsanız ben gidiyorum' dedim.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 2-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçında taraftarların kendisini istifaya davet etmesine ilişkin olarak, "Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. 'İstemiyorsanız ben gidiyorum' dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim" dedi.

Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı ve Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, basın toplantısı düzenleyerek kulüpteki son durum hakkında konuştu. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Kayserispor İkinci Başkanı Ali Çamlı, Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın reklama ihtiyacı olmadığını söyleyerek, "Kayserispor'un bundan sonraki geleceğinde çok garanti bir noktaya gitmesi için ne yapılması gerektiyse onun yapıldığını görüyorum. Biz ne yaparsak yapalım bu işin para olmadan dönmesi veya döndürülmesi mümkün değil. Bir şey söylendiği zaman insanlar 'Biri üzerinden öne taşınması' gibi algılamasın. Gerçekten Berna Gözbaşı'nın ne reklama, ne etikete ne de öne çıkmaya ihtiyacı yok. Onun verdiği parayı kim verirse ben onun ayağını da elini de öperim, bunu Kayseri adına yaparım. Bu toplantının başında hiç haksızlık etmeden değerli başkanımızın hakkını teslim etmek istiyorum. Bu iş parayla dönüyor. Onun verdiği parayı şahsen ben vermem. O kadar param olsa da vermem ama o verdi. Çünkü aldığı işi başarılı bir şekilde tamamlayıp aldığı görevi en iyi yapmak gibi bir hastalığı var" dedi.

"Ali Naibi ile yolları ben ayırdım, hiç kimse bu konuda müdahil olmadı"

Sportif Direktör Ali Naibi'nin kulüpten ayrılmasını değerlendiren Çamlı, "Ali Naibi ile yollarımızı ayırdık. Onun yönetme ve işlev anlayışı farklı, bizimki farklı. Başka bir şey yok. Bizim koşullarımız uymadı. Ali Naibi'ye 'sen sportif direktör olarak 7/24 kulüpte duracaksın' diyorum. O da, 'ben kulüpte olmadan yönetmek istiyorum' diyor. Bu tür farklılıklar var. Yoksa kavga ve gürültü gibi bir şey yok. O gittiği yerde inşallah başarılı olacak. Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Hiç kimse bu konuda müdahil olmadı. Ne hocamız ne de Berna başkan. Ben onunla oturdum ve tartıştık. Ben kulübün nasıl yönetilmesi gerektiğini söyledim. O da kendisinin böyle bir stratejisinin olmadığını söyledi" diye konuştu.

Sosyal medyada kendilerine sürekli hakaret edildiğinin altını çizen Çamlı, "Ali Naibi burada duruyor, 'niye duruyor' diye küfrediyorlar. Gönderiyoruz, 'niye gitti diye' küfrediyorlar. Bunu anlamadık. Takım yeniliyor küfür yiyoruz, takım yeniyor yuhalanıyoruz, küfür yiyoruz. Eğer bu işi yapacak daha iyi birileri varsa ben bugün görevi bırakmaya hazırım. Kızım beni arıyor arkadaşlarının 'baban neden bu kadar küfre katlanıyor' dediğini söylüyor. Yazık arkadaşlar. Sosyal medyadan yapılan küfür bıkkınlık noktasına geldi. Bu şehirde hiçbir iş yapılmaz hale geliyor" şeklinde konuştu.

Hikmet Karaman: "Tehlike bölgesine girmeden devre arasına girmek istiyoruz"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, "Son 4 senemize bakalım. Bu yıllar içerisinde bir sezon buradaydım. 9 puanla geldim, ligde kaldık. 7'inci haftada gittim. Son 5 sene neye oynadık. Kaç futbolcu gelmiş bu kulübe. Bu sezon başı 15 oyuncu gitmiş. Buna ekonomi dayanmaz. Kurulan bir kadro üzerine ben geldim. Bu şehirde 3 sezon ayrı ayrı sezonlarda görev yapmış, şehri bilen bir teknik adam olarak göreve geldim. Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir takım haline getirmek. Ondan sonra da yukarıları hedefleyecek, ekonomisini de düzeltecek bir amaç olmalı. Onun dışında ilk 8'e oynarsın ama bir dahaki sefere aynı şeyleri yaşarsın. Konya maçının ardından 'hoca da gider' dediler. Mesele gidip gelme meselesi değil. Dürüstçe bir şekilde bazı şeyleri ifade edebilmek. Hiçbir arkadaşıma kırgın değilim. Ben performansımı en iyi sergileyecek yaşta bu kulübe geldim. Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla ilişki halindeyim. Dışarıdan bize çok pozitif bakış açıları var. Eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Kayserispor'un altında birlikte toplanabilmemiz gerekiyor. Herkesi çok iyi tanıyorum. Siyasileri de, taraftarları da. Taraftarlar futbol takımının çimentosudur. Oradaki bir çok şeyi biliyorum. Hepimizin dostları ve arkadaşları var. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde en üst seviye şekilde değerlendirip, ligi tehlike bölgesine girmeden devre arasına girmektir. Takımda belli bölgelerde fazlalıklar var. Bunlar sıkıntı. Oynamayan her oyuncu rahatsızdır. Bir bölgede 5 tane aynı adam var" ifadelerini kullandı.

"İstifamı verdim"

Taraftarlarla bir sorunu olmadığını kaydeden Karaman, "Taraftarlarla benim hiçbir sorunum yok. Maçtan sonra taraftarın karşısına gittim. Hiçbir hoca gidemez. Ben gittim. 'İstemiyorsanız ben gidiyorum' dedim. İçeri girdim ve istifamı verdim. 'Hatta şimdi kabul etmiyorsanız Fenerbahçe maçından sonra ayrılabilirim' dedim. Aynı taraftar Galatasaray maçından sonra bizi alkışladı. Taraftar bunu yapabilir. 3 maç mağlup olmuş beni de protesto edebilir, oyuncuyu da edebilir. Geneline baktığımızda başarılı olduğumuzda da alkışlıyor. Ne yapacağız? Türkiye'de standart böyle bir olay var. Onun için benim problemimin olması mümkün değil. Dışarıdan birileri başka düşünce içerisinde oluyorsa onlara karşı da mutlaka bilgilendirme yaparım" dedi. - KAYSERİ

Hikmet Karaman açıkladı: Karagümrük maçının ardından istifamı verdim
Hikmet Karaman açıkladı: Karagümrük maçının ardından istifamı verdim
Hikmet Karaman açıkladı: Karagümrük maçının ardından istifamı verdim
Hikmet Karaman açıkladı: Karagümrük maçının ardından istifamı verdim

Fatih Karagümrük, Hikmet Karaman, Kayserispor, Karaman, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman açıkladı: 'Karagümrük maçının ardından istifamı verdim' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:18 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü 15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu 14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı 14:14 Kocası sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü! Talihsiz kadından geriye evine götüreceği ekmekler kaldı 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi 13:47 2 ay önce evlenen genç mühendisin acı sonu! Eşinin gözleri önünde feci şekilde can verdi Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi

Son Dakika Haberleri
15:21 Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!
15:17 Beşiktaş'ın stadında facianın eşiğinden dönüldü
15:07 Merve Boluğur, saçlarını kestirdi
15:03 "İngiliz ajanı mısın?" sorusuna Doğu Perinçek'i çileden çıkardı
14:56 AÖL'de 8 dönem olan mezuniyet şartı 5'e düşürüldü
14:25 EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz
14:19 Zajc: Teklif varsa giderim
14:19 Son Dakika! Danıştay tarafından polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla video çekilmesinin engellenmesine dair genelge durduruldu
14:15 BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı
13:40 Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Hasan Çengiç'in babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı mesaj
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı! Samuray kılıcıyla öldürülen Başak, son yolculuğuna uğurlandı!         
15:22
Merve Boluğur, saçlarını kestirdi Merve Boluğur, saçlarını kestirdi         
15:08
EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz EYT ile ilgili soru önergesine Fuat Oktay'dan cevap: Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik olmaz         
14:26
BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı BioNTech'in ölümcül yan etkileri bulunduğuna dair iddiayı yalanladı         
14:15
Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım Karısını boğarak öldüren katil kocadan geriye bu paylaşım kaldı: Kuzularıma kıyamadım         
13:51
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş Arda Turan serveti elinin tersiyle itmiş         
09:21
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 15:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hikmet Karaman açıkladı: "Karagümrük maçının ardından istifamı verdim" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement