Hüseyin Yücel: Kaçmıyorum, buradayım, gerekirse Beşiktaş\'a canım feda

Spor

BEŞİKTAŞ Başkanı Hüseyin Yücel , yönetim kurulu olarak olağanüstü seçim kararı aldıklarını, 30 gün içinde gerçekleştirilecek seçimde kendisinin de başkan adayı olduğunu açıkladı.

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın geçtiğimiz günlerde istifa etmesinin ardından bu görevi Hüseyin Yücel üstlenmişti. Siyah-beyazlı kulüpte yönetim kurulu bugün bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda olağanüstü seçimli genel kurul kararı alınırken, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü seçim kararı aldıklarını açıklayan Hüseyin Yücel, "Bugün ilk kez Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı sıfatıyla karşınızda bulunuyorum. Bu şerefli görevi başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasının ardından tüzüğümüzün gereğini yerine getirerek devraldım. Bu süreçte camiamızın önde gelenleri, efsaneleri, eski başkanları, gazeteciler, yorumcular herkes konuştu. Ancak geldiğimiz noktada 121 yıllık çınarımızı daha fazla yıpratmaya kimsenin hakkının olmadığını düşünerek son sözü söylemek üzere karşınızdayım. Bu görev tarif edilemez bir onur ve gurur kaynağı olmakla birlikte, aynı ölçüde ağır sorumluluklar da içermektedir. Bu görevde bulunmanın yalnızca tüzük gereği bir atamayla değil, büyük camiamızın desteği ve mutabakatı ile mümkün olabileceğine inanıyorum. Beni hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim ancak geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne koltuk sevdalısı olduğumuz. Hatta daha dün bir televizyon programında güya biz 4-5 arkadaş bir araya gelip, sayın başkanımız Hasan Arat'a operasyon çekmişiz. Onu istifaya zorlamışız gibi saçma sapan haberlere tanıklık ettik. Oysa tek yaptığımız yönetim kurulumuzla, personelimizle Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı. Bugün itibariyle camiamızın üzerindeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Beşiktaş'ımızın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Tüm işler masamızda dururken, günlük tartışmalarla Beşiktaş'ımızı hiçbir şekilde geleceğe taşıyamayız. Bugün yönetim kurulumuzu önemli bir gündem maddesiyle toplamak zorunda kaldım. Aldığımız kararın tarihi olduğuna inanıyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Aldığımız karar yönetim kurulumuzun tüzüğümüzün 27-e maddesine dayanarak olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktadır" diye konuştu.

'HİÇBİR YERE KAÇMIYORUZ'

Seçime kadar maddi, manevi tüm sorumlukları yerine getireceklerine dikkat çeken Yücel, "Seçime kadar görevimizin başındayız. Tüm sorumluluklarımızı maddi ve manevi yerine getirmeye devam ediyoruz. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurulu'muz, Beşiktaş'ımızı yönetecek yeni başkanımızı ve yönetim kurulunu seçmek üzere 30 gün içinde toplanacaktır. Bu karar camiamıza nefes aldırmak için alınmıştır. Böylesine köklü bir camianın liderliğini üstlenmenin, büyük Beşiktaş taraftarının ve genel kurul üyelerinin desteğiyle meşrutiyet kazanması gerektiği kanaatindeyim. Daha önce söylemiştim. Yine tekrar ediyorum. Ben buradayım, olağanüstü kongrede de aday olduğumu huzurlarınızda açıklıyorum. Bilmenizi isterim ki bu süreçte istifa edip gitmek, en kolay seçenekti. Ama ben kaçmadım, kaçmıyorum. Buradayım, gerekirse Beşiktaş'a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmem için camiamızın onayına, güven oyuna ihtiyaç duyuyorum. Bizim kısa değil uzun vadeli planlarla uğraşmamız gerekiyor. Beşiktaş'ımız için her şeyi uzun vadeli düşünmek zorundayız. Sadece olağan kongreye kadar olan önümüzdeki 6 ayı değil, geleceği düşünerek bu adımı atıyorum. Önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım yeni yönetim kurulu listemle ilk önceliğimiz gemiyi güvenli bir limana yanaştırmak. Daha sonra Beşiktaş'ın geleceğini hep birlikte dizayn etmek, kurgulamak olacaktır. Buradan duyuruyorum. Hodri meydan, isteyenler lütfen aday olsunlar. Beşiktaş'ımızın yanında olsunlar, sorumluluktan kaçmasınlar. Aday olmak için mayıs ayını beklemesinler. Daha düne kadar Beşiktaş'ın bir TL'sini dahi harcatmam diyen ağabeylerime adaylık çağrısı yapıyorum. Düne kadar bu yönetim, bu başkan tüzük gereği atanmış olabilir ama etik bir yönetim kurulu değildir diyen kardeşime sesleniyorum. Aday olmasını tavsiye ediyorum. Lütfen sorumluluktan kaçmayın. Çünkü Beşiktaş'ı şu an çok ciddi maddi ve manevi problemler bekliyor. Bunlara çözüm bulmak hepimizin boynunun borcu. Beşiktaş'ımızın kıymetli genel kurul üyeleri, hepinizi birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak oy vermeye davet ediyorum. Bugün kullanacağınız her bir oy, Beşiktaş'ı geleceğe taşıyan bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'I DAHA AYDINLIK GÜNLERE ULAŞTIRMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Beşiktaş'ı aydınlık günlere ulaştırmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Hüseyin Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimse merak etmesin. Önümüzdeki günlerde son yaşanan gelişmelerle alakalı hiçbir sorunuz cevapsız kalmayacaktır. Son sözüm de cefakar Beşiktaş taraftarına. Bu süreçte artık bir yönetimsel karar aldık. Takımımızın aldığı sonuçlar hepimizi derinden yaralıyor, üzüyor. Ama takımı lütfen yalnız bırakmayın. Çünkü her yerde, her ortamda söylediğimiz üzere Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır, genel kurul üyeleridir. Artık olağanüstü seçimde genel kurul üyeleri nasıl takdir ederlerse yeni başkanımızı, yeni yönetim kurulumuzu seçip, Beşiktaş'ı daha aydınlık günlere ulaştırmak için var gücümüzle çalışacağız."