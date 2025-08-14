Icardi\'nin görüntüsü sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Süper Lig devi Galatasaray'ın sakatlıktan dönen yıldızı Mauro Icardi, dün gerçekleştirilen idmanda basının karşısına geçmiş ve açıklamalarda bulunmuştu. Arjantinli yıldızın açıklamalarından daha çok görüntüsü gündem oldu.

KİLOLU GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

O fotoğraflarda oldukça kilolu gözüken yıldızla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bunun sebebi yıldız oyuncunun oldukça kilolu görünüyor olmasıydı. Arjantinli yıldızın çok kilo aldığı yönünde sosyal medyada yüzlerce mesaj atılmaya başlandı.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI

Galatasaraylı yetkililer, Icardi'nin idmanın bir bölümünde içinde özel bir yelekle çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Bu yeleğin efor testlerini değerlendirebilmek için yıldız oyuncuya giydirildiği aktarıldı.