Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt

Torreira'nın doğum günü kutlamasında çekilen görüntülerde Icardi olduğu öne sürülen birinin bir kadınla yakınlaştığı anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması sonrası futbolcunun özel hayatı yeniden magazin gündemine taşındı.

Icardi, Lucas Torreira'nın doğum günü partisinde başka bir kadınla görüntülendiği iddialarının ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yapan Icardi, Arjantin basınına sert sözlerle yüklendi.

"RESMEN DİBE VURDULAR"

Arjantin magazin basınını hedef alan Icardi, "Arjantin magazin dünyasına ne oldu böyle? Resmen dibe vuruyorlar ve artık ne uyduracaklarını şaşırdılar. Üç beş çapulcunun kendilerini gazeteci sanması için okumak zorunda kaldığımız şu saçmalıklara bakın. Tam bir rezalet" ifadelerini kullandı.

Hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren yıldız futbolcu, bazı kişilerin futbol ve sözleşmeler hakkında konuşmasını eleştirerek, "Topun yuvarlak olduğundan haberleri yok ama 24 saat benim hakkımda konuşuyorlar" dedi.

"O VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM" İMASI

Doğum günü partisinde öpüştüğü iddia edilen görüntülere değinen Icardi, videodaki kişinin kendisi olmadığını ima etti. Boynunun tamamen dövmeli olduğunu hatırlatan Arjantinli futbolcu, "Sözde birinin öpüştüğü o doğum günü videosuna gelince; boynumun tamamen dövmeli olduğunu unutmuşlar ama sırf üç beş izlenme uğruna aynı şeyi tekrarlayıp duruyorlar" sözlerini sarf etti.

"SEVDİĞİM KADINLA ÇOK MUTLUYUM"

Icardi, özel hayatına ilişkin de net mesaj verdi. "Geçmişime dair hatırlamam gereken hiçbir şey yok; çünkü şu anki hayatım mükemmel ve hayatımın sonuna kadar birlikte olmak istediğim, sevdiğim kadın yanımda" ifadelerini kullanan yıldız oyuncu, mevcut ilişkisine vurgu yaptı.

Açıklamasında "Ne müstakbel eşim ne de ben, sizin bu şaklabanlıklarınızdan besleniyoruz" diyen Icardi, iddiaları sert bir dille reddetti.