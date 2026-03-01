İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini - Son Dakika
İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

İlker Yağcıoğlu\'ndan Fenerbahçe\'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini
01.03.2026 23:12
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin şanssızlığını ve forvet eksikliğini vurguladı. Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Yağcıoğlu, ''4 puan geridesin, oyun ikinci devredeki gibi oynarsan kapanabilir. Galatasaray'ın ciddi deplasmanları var.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı. Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

'ŞANSI YANINDA OLSA KAZANABİLİRDİ'

Fenerbahçe'nin şanssızlığına dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, 'Bu işlerde biraz da şansın olacak buna da inanıyorum. Fenerbahçe takımı şansı yanında olsaydı bugün kazanabilirdi. Perşembe günü Fenerbahçe takımı biz iyi bir takımız sinyali verdi. Sakatlar, cezalılar da vardı. Bugün dönen isimlerin sahaya çıkabilmesi de önemliydi.' dedi.

'2-0'DAN SONRAKİ MAÇ BENCE TAMAMDIR'

Mücadeleyi değerlendirmeye devam eden Yağcıoğlu, 'İlk 45 dakika istenilen Fenerbahçe yok. Tempo düşük. Kontradan bulduğu pozisyonlar var ama geriye düştü. Reaksiyon beklerken bir anda 2 oldu maç. 2-0'dan sonraki maç bence tamamdır. Sayısız şut denemeleri oldu, top son saniyelerde direkten döndü.' ifadelerini kullandı.

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

'İKİNCİ DEVREDEKİ GİBİ OYNARSAN FARK KAPANABİLİR'

Sarı-lacivertlilerin ikinci yarıdaki gibi oynaması gerektiğini ifade eden Yağcıoğlu, "Fenerbahçeli oyuncular ikinci devrede olağanüstü bir efor sarf ettiler. 4 puan geridesin, oyun ikinci devredeki gibi oynarsan kapanabilir. Galatasaray'ın ciddi deplasmanları var." sözlerini sarf etti.

İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini

'KİM SANTRFOR TERCİH ETMEDİYSE HESABINI VERİR'

İlker Yağcıoğlu, son olarak forvet transferinin gerçekleştirilmemesine de değinerek, 'Kasımpaşa maçından sonra ne dedim ben. Bu takıma bir santrfor lazım. Bu belli. Başakşehir'in var. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın Trabzonspor'un var. Her maçı çözemiyorsun işte. Ceza sahası içinde çerçeveye atacak bir oyuncuya ihtiyacın var. Cherif o oyuncu değil. Kim santrfor tercih etmediyse yönetim ya da hoca hesabını onlar verir yarın bir gün. Bu moral bozukluğuyla mı devam edecek Fenerbahçe? Galatasaray puan kaybetse ne olur kaybetmese ne olur? 3 senedir şampiyon oluyor. Fenerbahçe 12 senedir şampiyon olamıyor.Oyun bir yerde tıkanacak bu gösteriyor kendini bunu söyledik. Konuştuk.' yorumlarını yaptı.

Trendyol Süper Lig, İlker Yağcıoğlu, Galatasaray, Antalyaspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor

Son Dakika Spor İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Caner atalay Caner atalay:
    umut garibanın ekmediğir ilker 4 1 Yanıtla
  • Mahmut özdemir Mahmut özdemir:
    adamlarda golcü yok nasıl şampiyon olacaklar rakipleri küçük görmek ne büyük terbiyesizlik. galatasarayıda yenebilirler tabiki ama biz mimseyi küçük görmüyoruz hakemler taraf tutmasın yeterki her rakibe saygımız var 1 0 Yanıtla
  • Dene Mene Dene Mene:
    İbrahim şikebakçeoğlu varken umut tükenmez diyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İlker Yağcıoğlu'ndan Fenerbahçe'nin beraberliğinden sonra çarpıcı şampiyonluk tahmini - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.