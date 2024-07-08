"İmparator" Fatih Terim'in Galatasaray'a ilk imzasının üzerinden yarım asır geçti

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Türk futbolunun "İmparator" lakaplı yaşayan efsanesi Fatih Terim'in sembol olacağı ve birçok unutulmaz başarıyı yakalayacağı Galatasaray'a futbolcu olarak attığı ilk imzanın üzerinden 50 yıl geçti.

Adana'da 4 Eylül 1953'te dünyaya gelen Fatih Terim, futbola Ceyhanspor'da başladı. Daha sonra Adana Demirspor'a transfer olan Terim, 1969 ile 1974 yılları arasında mavi-lacivertli formayı terletti.

Takımında libero olarak görev yapan Fatih Terim, Adana Demirspor'da 5 sezon geçirdi. Burada geçirdiği sürede dönemin 2. Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Fatih Terim, İstanbul takımlarının transfer gündemine girdi.

Galatasaray Kulübünün bir başka efsanesi Metin Oktay'ın Adana'ya giderek sözleşme imzaladığı 20 yaşındaki genç Fatih Terim, sarı-kırmızılı renklere bağlandı.

Galatasaray'a 8 Temmuz 1974'te imza atan Fatih Terim, sonrasındaki 50 yılda futbolcu ve teknik direktör olarak sayısız başarı elde etti.

Sarı-kırmızı formayla 11 yıl top koşturdu

Fatih Terim, Galatasaray'da 11 yıl futbol oynadı.

Galatasaray'a 1974'te gelen Terim, 1984-1985'in sonuna kadar 11 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Toplam 402 resmi maça çıkan Fatih Terim, takım kaptanlığı da yaptı. A Milli Takım'ın da değişmezlerinden olan Terim, 51 müsabakada ay-yıldızlı formayı sırtına geçirdi.

Fatih Terim, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşayamasa da 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık Kupası kaldırdı.

Görkemli bir jübile

Futbolu 1985 yılında bırakan Fatih Terim için görkemli bir jübile organizasyonu düzenlendi.

Aktif futbolculuk kariyerini 4 Ağustos 1985'te noktalayan Fatih Terim, Kadıköy'de Trabzonspor ile yapılan jübile maçına helikopterle geldi. Yaklaşık 30 bin kişinin izlediği jübile maçı, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçeli İbrahim Tatlıses'in Galatasaray forması giyerek verdiği konser, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şöhretler maçı jübile gününe renk kattı.

Sahayı takım arkadaşlarının omzunda terk eden Terim, geldiği gibi helikopterle stattan ayrıldı.

Teknik direktörlük ve Türk futboluna vurulacak damga

Türk futbolunun gördüğü en önemli liberolardan olan Fatih Terim, asıl etkiyi teknik direktör olarak yaptı.

Futbolu bırakmasının ardından 1987'de teknik adamlığa başlayan Terim, ilk tecrübesini MKE Ankaragücü'nde yaşadı. Sarı-lacivertli takımı 1987-1988 sezonunda 13. yapan Terim, 6. tamamladıkları ikinci sezonun ardından görevinden ayrıldı.

Kısa bir süre 2. Lig'de Göztepe'yi çalıştıran Terim, Şubat 1990'da A Milli Takım'da teknik direktör Sepp Piontek'in yardımcılığına ve Ümit Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirildi.

1991 Akdeniz Oyunları'nda 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın başında finale çıkıp gümüş madalya alan Fatih Terim, 1993 Akdeniz Oyunları'nda ise Türkiye Olimpik Milli Takımı'nı şampiyonluğa ulaştırdı.

Sonrasında Türk futbolunda büyük başarılar kazanacağı birçok oyuncuyla Ümit Milli Takım seviyesinde çalışmaya başlayan Terim, burada yaptıklarıyla gelecekte elde edeceği zaferlerin sinyallerini vermeye başladı.

A Milli Takım'ın başına geçti

Fatih Terim, Temmuz 1993'te Piontek'ten boşalan A Milli Takım Teknik Direktörlüğü koltuğuna oturdu.

Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımdan birçok oyuncuyla yola devam eden Terim, Türkiye'yi 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürerek önemli bir başarıya imza attı.

Turnuva dönüşü sözleşmesi sona eren Fatih Terim ile milli takımın yolları ayrıldı.

1996'da yuvaya dönüş

Milli takımlardaki performansı Terim'e yuvası Galatasaray'ın kapısını bir kez daha açtı.

Fatih Terim, 1985'te takım kaptanı olarak ayrıldığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nin kapısından 1996'da teknik direktör olarak girdi.

Terim'in yönetiminde kurulan Galatasaray, 1996 ile 2000 yılları arasında üst üste dört kez Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak kırılması zor bir rekora imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi yaşadı.

Türkiye'de ve Avrupa'da başarılı sonuçlar alan Terim yönetimindeki Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı da kaldırarak Türk futbol tarihinde Avrupa'da kupa kazanan ilk ve tek takım olma ünvanını aldı.

İtalya macerası

Galatasaray ile kazandığı UEFA Kupası, Fatih Terim'in Avrupa'ya açılmasını sağladı.

Haziran 2000'de İtalya'nın köklü kulüplerinden Fiorentina'nın başına geçen Terim, ligde istediği sonuçları alamasa da takımını İtalya Kupası'nda finale taşıdı. Tecrübeli teknik direktör, yönetimle yaşadığı sorunların ardından final maçına çıkmadan görevinden istifa etti.

Sezon sonunda dünyaca ünlü Milan takımını çalıştırmaya başlayan Terim, aradığını bulamadı ve Kasım 2001'de yol ayrımına gidildi.

İtalya sonrası ikinci Galatasaray dönemi

Fatih Terim, İtalya macerasının ardından ikinci kez Galatasaray'ın başına geçti.

Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile şampiyon olmasına rağmen yola devam etmeyen sarı-kırmızılı kulüp, 2002'de teknik direktörlüğe bir kez daha Fatih Terim'i getirdi.

Florya'nın kapısından üçüncü kez giren Terim, iki sezon görev yaptı. İlk sezonunda ikinci, sonraki sezon ise altıncı olan Fatih Terim, görevinden ayrıldı.

Milli takım ve 2008 Avrupa Şampiyonası

A Milli Takım'ın yaşadığı başarısızlıkların ardından Haziran 2005'te bir kez daha Fatih Terim'in kapısı çalındı.

2006 FIFA Dünya Kupası elemelerinde play-off oynamasına rağmen vize alamayan Fatih Terim yönetimindeki A Milli Takım, 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti. Avusturya ve İsviçre'nin ortaklaşa düzenlediği turnuvaya geri dönüşlerle damga vuran Türkiye, yarı final oynayarak tarihi bir başarı sergiledi.

EURO 2008'deki başarının mimarı olan ve turnuvanın en iyi teknik direktörü seçilen Fatih Terim, 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılım sağlanamadığı için 2009'da görevinden ayrıldı.

Galatasaray'a üçüncü kez geldi

Galatasaray tarihindeki en kötü sezonlardan biri olan 2010-2011'in ardından sarı-kırmızılı kulübün yönetimi, bir kez daha Fatih Terim'in kapısını çaldı.

Başkanlığa seçilen Ünal Aysal, Mayıs 2011'de Terim'i göreve getirdiğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, kurulan iyi kadroyla üst üste 2 sezon Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Bu dönemde 2 kez TFF Süper Kupa'yı kaldıran Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir kez çeyrek final görerek başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye Futbol Direktörü oldu

Terim, Galatasaray'da teknik direktörlük görevi devam ederken 2013'ün ilk yarısında 4 maçlığına A Milli Takım'ın başına geçti.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı takımı yönetirken, ay-yıldızlıları 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki maçlara da hazırladı. Milli takımda başarılı olan Terim ile Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın arası açıldı. Aysal, Eylül 2013'te önemli başarılar yaşayan Fatih Terim ile yolları ayırdı.

Galatasaray'dan ayrılan Terim, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çok geniş yetkilerle Türkiye Futbol Direktörlüğü'ne getirildi. Aynı zamanda A Milli Takım'ı çalıştıran Terim, ay-yıldızlıları 2016 Avrupa Şampiyonası'na götürerek başarılarına bir yenisini ekledi. Terim bu dönemde yabancı oyuncu kuralı dahil birçok önemli karara imza attı.

EURO 2016'da gruptan çıkılamaması, takım içinde ve Terim'in özel hayatında yaşanan bazı olaylar nedeniyle 2017'de Terim ile milli takımın yolları bir kez daha ayrıldı.

Dördüncü Galatasaray dönemi

2017-2018 sezonunda şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray'da teknik direktörlüğe bir kez daha Terim getirildi.

Geriden gelerek rakiplerini geçen Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, söz konusu sezonu şampiyon tamamladı. Takımını sonraki sezonda da mutlu sona ulaştıran tecrübeli teknik direktör, kariyerinin 8. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Fatih Terim, bu süre zarfında birer Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu daha yaşadı. Böylece Terim'in kariyerindeki kupa sayısı 17'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yaşandığı 2019-2020 sezonunda istediği sonuçları alamayan Terim yönetimindeki Galatasaray, 2020-2021 sezonunda da averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırdı.

2021-2022 sezonunda Galatasaray, başkan Burak Elmas yönetiminde yeniden yapılanmaya gitti. Avrupa'daki başarılı performansa rağmen ligde istenen sonuçlar alınamayınca Fatih Terim ile yollar bir kez daha ayrıldı.

Son macera Panathinaikos

Fatih Terim, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Panathianikos'u çalıştırdı.

Galatasaray'dan dördüncü kez ayrılmasından sonra yaklaşık 2 yıl boşta kalan Fatih Terim, Aralık 2023'te Yunan temsilcisinin başına geçti.

Sezon sonunda beklenen şampiyonluk gelmeyince Terim ile Panathinaikos'un da yolları ayrıldı.