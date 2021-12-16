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İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar - Son Dakika

İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar

16.12.2021 14:10

Fenerbahçe'nin bu sezon en formda oyuncularından olan Mesut Özil, İngiltere'de gündemin zirvesine oturdu. İngiliz basını, Mesut'un yükselen performansından sonra Arsenal taraftarının pişmanlık mesajlarını manşetlere taşıdı.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in performansı Arsenal taraftarlarının gündeminde. Hitc.com: "Mesut Özil'in yaptıkları karşısında Arsenal taraftarının nutku tutuldu" başlığını atıp, Arsenal taraftarlarının pişmanlık mesajlarına yer verdi. Dailymail.co.uk da benzer yorum yaptı.

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

KENDİNE HAS STİLİYLE ATTI

Mesut'un özellikle son Gaziantep maçında kendine ait stiliyle attığı gol Arsenal taraftarlarının yaralarını deşti. Akşam gazetesi, Hitc.com'daki Mesut için atılan pişmanlık mesajlarını paylaştı.

"NUTKU TUTULDU"

"Mesut Özil'in yaptıkları karşısında Arsenal taraftarlarının nutku tutuldu" başlığı ile verilen haberde, "Mesut, Fenerbahçe'de eski parlak günlerine geri döndü. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, Fenerbahçe'de takım kaptanlığı yapıyor ve Süper Lig'de etkileyici performansıyla dikkat çekiyor.

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

Özil tüm görev aldığı maçlarda göze batan bir performans sergiledi ancak özellikle son maçındaki golü, şimdiye kadarkilerin en iyisiydi.

Fenerbahçe, Gaziantep'e karşı 3-2 kaybetmesine rağmen Mesut etkileyici performansıyla dikkat çekti." değerlendirmesi yapıldı. Mesut'un, 3-3'lük Liverpool maçında da aynı stilde bir gol attığı hatırlatılan haberde, Arsenal taraftarlarının bir kez daha o günleri hatırladığı dile getirildi.

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

"MESUT'U ÖZLÜYORUM"

Mesut Özil'in bu performansının Arsenal taraftarlarını bir kez daha böldüğü de belirtilen haberde bazı taraftarların Mesut'un performansından memnuniyet duyduğu, bazılarının ise onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığı hatırlatıldı.

Haberde; taraftarların sosyal medyadaki paylaşımlarından şu örneklere de yer verildi: "Mesut'u özlüyorum. Futbola zarafet getiriyor", "Mesut yine yaptığı yapacağını", "Bu zor tekniği çok sıradan sergiliyor. Ne oyun!", "Klas kalıcıdır". Dailymail.co.uk da Mesut'un kendi markasını taşıyan golüne geniş yer ayırdı.

İngiliz taraftarlar isyan bayrağı çekti! Mesut Özil'i geri istiyorlar

"BENZERSİZ KRAL"

İspanyol basını da Mesut Özil'in, Gaziantep karşısındaki golü için 'Benzersiz asist kralı' hatırlatmasında bulundu.

Planetfootball.com da daha önce İspanyol ekibinin formasını giyen Mesut hakkında Ronaldo'nun yaptığı, "Özil harika. Oyunu okuyabiliyor ve pası ne zaman oynaması gerektiğini biliyor, ne zaman dripling yapması gerektiğini biliyor, bu sadece bir klas" yorumunu hatırlattı.

İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar

Arsenal FC, Fenerbahçe, Mesut Özil, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar - Son Dakika Spor


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