Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı - Son Dakika
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Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olmaya hazırlanıyor. Kadıoğlu, takımının Lig Kupası maçı öncesinde taraftarlarıyla buluştu. Fenerbahçe, transferin KAP'a bildirildiğini açıkladı ve transfer bedeli olarak 30 milyon Euro alacak. Ayrıca, performansa bağlı olarak 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %10 pay alınacak. Kadıoğlu, Fenerbahçe'de 203 maçta 18 gol atıp 22 asist yapmıştı.

27.08.2024 21:14  Güncelleme: 21:20
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a resmi olarak transfer olmaya hazırlanan milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, yeni takımının taraftarlarıyla buluştu.

MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLARI SELAMLADI

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın Crawley Town ile oynayacağı İngiltere Lig Kupası maçı öncesinde The Amex'te tribünleri selamladı.

FENERBAHÇE'YE KAZANDIRDIĞI PARA

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel Futbolcumuz Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun İngiliz Kulübü TheBrighton and Hove Albion FC'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin30.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusundataraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olandayanışma katkı bedelleri The Brighton and Hove Albion FC tarafındanödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak The Brighton and Hove Albion FC tarafından, Kulübümüze azami 5.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; The Brighton and Hove Albion FC'nin elde edeceği transfer bedelinin %10'u sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir."

FENERBAHÇE KARİYERİ

2018 yılından bu yana Fenerbahçe'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-lacivertli forma altında çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

Görüntüler İngiltere\'den! Brighton\'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı

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Son Dakika Spor Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk: Enayiler bu para etmez bu ferdi için değmez 4 36 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en büyük başarısı 40 milyon Euro'ya Avrupa'ya Ferdi'yi sattı :) 19 8 Yanıtla
  • Eliah Jeret: yalan haber 40 değil 23+7 6 19 Yanıtla
  • Çelikk: Orada beter ol gereksiz 1 21 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: EVET EN FUTBOLCU HALA SACHA BOEY GECINIZ BUNLARI 40 MİS MIS MIS 1 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: 30 milyon yüzde 10 eski kulübüne 27 milyon eder hahaha 0 5 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul: 30+5 milyon Euro alacağız..futbolcu 3.5milyon Euro alacak yıllık..En fazla 1 sene oynar ordan büyük takımlara gider.. 5 0 Yanıtla

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