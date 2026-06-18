İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Tekrar Başında - Son Dakika
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İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Tekrar Başında

İsmail Kartal, Fenerbahçe\'nin Tekrar Başında
18.06.2026 13:55
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Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal ile anlaştı. Dirk Kuyt yardımcı olacak.

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe dördüncü kez İsmail Kartal getirildi.

Sarı-lacivertli kulüpteki önceki dönemlerinde Süper Kupa kazanan Kartal, ligde 99 puanlık kulüp rekorunu kırmış ve Fenerbahçe'yi Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kartal'ın yardımcısı ise bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı Dirk Kuyt olacak.

7 Haziran'da yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım daha önce futbol direktörlüğü görevine Fenerbahçe'nin unutulmaz eski futbolcularından Oğuz Çetin'i getirmişti.

İsmail Kartal kimdir?

İsmail Kartal, 25 Mayıs 1961'de İstanbul Anadolu Kavağı'nda doğdu.

Futbola Sarıyer altyapısında başladı, ardından Gaziantepspor'a transfer oldu.

Futbolculuk kariyerinde en parlak dönemini 1983-1993 yılları arasında 10 yıl forma giydiği Fenerbahçe'de yaşadı.

Sağ bek pozisyonunda istikrarlı bir performans gösteren camiada "Arap İsmail" lakabıyla bilinen Kartal, 235 maçta 15 gol attı ve kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi oldu.

Kartal, 1988-1989 sezonuda 103 gol atarak şampiyon olan Fenerbahçe'nin değişmez oyuncularındandı.

Kariyerinin son döneminde Denizlispor ve Adanaspor'da oynayan Kartal, Denizlispor'da bir sezonda 12 gol atarak en skorer dönemini geçirdi ve futbolu bıraktı.

A Milli Takım ve 21 yaş altı Milli Takımı'nda sekiz kez milli formayı giyen Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Anadolu kulüplerinde önemli başarılara imza attı.

Kartal, Sivasspor'u 1. Lig şampiyonu yaparak tarihinde ilk kez Süper Lig'e taşıdı, Ankaragücü'nü de altı yıllık aranın ardından yeniden Süper Lig'e çıkardı.

Tecrübeli teknik adam daha önce üç farklı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

İlk döneminde Ersun Yanal'ın istifasının ardından Ağustos 2014'te yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe yükseldi ve ilk resmi kupasını Galatasaray'a karşı kazandı. TFF Süper Kupa finalinde ezeli rakibini penaltı atışları sonucu mağlup eden sarı-lacivertliler, sezona kupayla başladı.

2014-2015 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu için son haftalara kadar büyük mücadele veren Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, sezonu 74 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.

Takım otobüsünün Rize deplasmanı dönüşü silahlı saldırıya uğraması gibi saha dışı ağır travmaların yaşandığı bu zorlu süreçte Kartal, sezon sonu görevinden ayrıldı.

Ocak 2022'de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar geçici olarak göreve getirilen Kartal, beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza attı.

Dağınık devraldığı takımı hızla toparlayan Kartal, Süper Lig'de 14 maçlık yenilmezlik serisi (11 galibiyet, 3 beraberlik) yakaladı.

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde o sezon ligi ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

2023 yazında bir diğer Porteklizli teknik direktörJorge Jesus'un ardından üçüncü kez takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez bir sezonu 99 puanla tamamladı.

2023-2024 sezonunda Süper Lig'de çıktığı 38 maçta sadece bir kez mağlup olan Fenerbahçe, o sezonu 31 galibiyet ve 6 beraberlikle ikinci sırada tamamladı.

droyu başarıyla yöneten Kartal, sezona tüm kulvarlarda üst üste 19 maçlık tarihi bir galibiyet serisiyle başladı.

Aynı sezonda takımı UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale taşıyan Kartal"in yerine sezon sonunda göreve tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho getirilmiş ancak Fenerbahçe hem Mourinho hem de onun yerine göreve gelen Domenico Tedesco yönetiminde iki sezonu daha, şampiyon Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

İsmail Kartal ise son olarak 2025 yılı başında İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'in başına geçmiş ancak ailevi nedenlerle buradaki görevi kısa sürmüştü.

Kartal evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: BBC

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Dirk Kuyt, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin Tekrar Başında - Son Dakika

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