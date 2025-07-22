İsmet Taşdemir: Güzel Bir Başlangıç Yapmak İstiyoruz

İsmet Taşdemir: İnşallah düşündüğümüz, hayal ettiğimiz başlangıcı yapabiliriz

'Neler yapabileceğimizi herkese göstermek ve kanıtlamak için güzel bir başlangıç'

'3 yabancı 3 gelecek vadeden Türk oyuncu transfer edeceğiz'

'Sezonun ilk maçları her takım için zordur'

'Kayseri'de çok güzel anılarımız birikti'

'Taraftarımızı mutlu edecek oyun için çok çalışıyoruz

Semih Güler: Dünyanın en iyi futbolcuları ile kendini kıyaslamak güzel oluyor

'A Milli Takım'ın 2026 kadrosunda yer almak istiyorum'

'Büyük takımlara daha çok motive oluyorsun'

'Sergio Ramos'u örnek alıyorum'

SPOR GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

10.00 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı düzenleyecek. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulüp başkanları da katılacak.

GALATASARAY

12.00 Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampındaki hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

FENERBAHÇE

19.00 Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarına basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

- Bordo-mavililer, hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

BAŞAKŞEHİR FK

- Turuncu-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Cherno More Varna ile oynayacğaı maçın hazırlıklarını sürdürecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

21.45 Rangers - Panathinaikos ( Beşiktaş'ın muhtemel rakibi)

HAZIRLIK MAÇLARI

18.00 Gençlerbirliği - Tractor FC

19.00 Telstar - Samsunspor