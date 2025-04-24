İsmet Taşdemir: 'Kadro kararı tek kişiye bırakılmamalı'

- İsmet Taşdemir: "Kadroya sadece tek adamın karar vermesini doğru bulmuyorum"

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir:

"Kocaelispor camiası Süper Lig için doğmuş"

KOCAELİ - Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kadroya sadece tek adamın karar vermesini doğru bulmadığını söyleyerek, "Bu kent, bu camia Süper Lig için doğmuş. Kocaelispor camiası Süper Lig'e de çok büyük renk getirecektir. Süper Lig'de şanslı ki Kocaelispor Süper Ligde" dedi.

Trendyol 1.Lig'in şampiyonu Kocaelispor, pazar günü Boluspor ile oynanacak maç için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesislerinde gerçekleştiriyor. Antrenman öncesinde Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kocaelispor'un 59. yılını kutlayan Taşdemir, "Böyle bir günden önce şampiyonluğu kutlamak çok anlamlı oldu. Nice başarılı 59 yıllara diyorum. Her geçen yıl bu doğum gününü çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha hedefe giden bir takım, camia olarak yoluna devam etmesi dileğiyle. İyi ki Kocaelispor var" diye konuştu.

"Son 3 maçımızda aynı ciddiyetle çıkıp hazırlanacağız"

16 yıldır hasreti hep beraber dindirdiklerini belirten Taşdemir, "Bu kent, bu camia hak ettiği yere geldi, zamanında çok çile çektiler. Dolayısıyla bundan sonra inşallah süper ligde de en güzel günleri yaşamak bu kentin, bu camianın hakkı. Burayı bitirdikten sonra 3 maçımız var. Şu anda şampiyon olarak bitirmeyi de garantiledik. Dolayısıyla da kalan bu 3 maçı da antrenman maçı diye görmeyeceğiz. Çıkacağız elimizden geleni yapacağız. Erokspor'da da bence onu yaptık. Bence maç akşamı şampiyonluklarını kutlamadığına rağmen ertesi gün iyi reaksiyon verdi, iyi oynadılar. Talihsiz goller dedik ve çok da gol kaçırdık. Son 3 maçımızda aynı ciddiyetle çıkıp hazırlanacağız. Rotasyon tabii ki olacaktır ama büyük ölçüde olmayacaktır. Ana iskeletimizi koruyarak parça parça değişiklikler olabilir. 3 maçımızı hem oyuncu kardeşlerim kendilerine yakışır hem de camiamıza yakışır şekilde mücadele ederek bitirmenin gayreti içinde olacak" şeklinde konuştu.

"Yapılanmalar yavaş yavaş başladı"

İç transfer sorusuna cevap veren Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Yapılanmalar bence 2-3 farklı şekilde olmalı ki bence olmaya başladı. İşin bir yönetim ayağı var. Hem kulüp bazında bir yapılanma yapmak zorunda. Çünkü artık bugün Süper Lig'deyiz. Dolayısıyla hem kulüp hem teknik heyet doğru adımları atmak zorunda. Doğru yerlerde doğru istişareleri yaparak Kocaelispor'un geleceğini bence inşa etmek zorunda. Bunun için de çalışmalarımız başladı, başlayacak da. Şu anda hızlandırılmış şekilde değil ama yavaş yavaş olmaya başladı. Biraz zaman geçtikten sonra daha detaylı cevaplarını kulüpten yapılan açıklamalarla alırsanız çok daha iyi olur. İlk geldiğim günde söylemiştim. Özellikle transferlerde tabii ki bitme aşamasında ve biten oyuncuları sizinle paylaşacağım ama mevki, aradığımız oyuncular, isimler gibi konularda çok konuşma tarafları değilim. Bunları mümkün mertebe kulüp bir şeyleri yaptıktan sonra sizinle paylaşır" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımızın karşısında kaybetmek istemiyoruz"

Boluspor ile oynanacak maça dadeğinen Taşdemir, "Bizim için de önemli bir maç. Sonuçta taraftarlarımızın karşısında kaybetmek istemiyoruz. Biz geldiğimiz günden beri son maçımızı da saymazsak sadece Gençlerbirliği deplasman mağlubiyetimiz vardı ve iç sahada sadece 2 beraberlik aldık, bütün maçlarımızı kazandık. Burada da iç saha atmosferimizin ne kadar önemli, ne kadar iyi olduğu bence ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunu sürdürmek istiyoruz. Taraftarlarımız karşısında galip gelmek istiyoruz" dedi.

"Genele baktığımızda bence oyun olarak çok doğru oynadık"

"İlk geldiğimizdeki oyun bence çok doğruydu" diyen Taşdemir, "İlk 8 haftada ligi o zaman koparttık. 8 haftada 6 galibiyet, bir beraberlik aldık. Dolayısıyla ilk geldiğimizde, aslında benim açımdan bir teknik adam olarak baktığınızda riskti, lider takıma geldik. Çünkü ikinci ile 2 puan farkımız vardı. Üçüncü ile de 3-4 puan farkımız vardı. Olay çok taze ve birbirine çok yakındı. Bunlar lider takımı almak için risktir. Çünkü ikinci olduğunuzda başarısızsınız. Dolayısıyla ben bu riski alarak geldim. Ben buradaki oyuncu grubunun çoğunu tanımıyorum, çok fazla birlikte çalışmışlığım yok ama takip ettiğim kadarıyla kafamdaki bazı şeyleri hayal ettiğimde takımla örtüşeceğimizi ve şampiyon olabileceğimize inandığım için geldim. Bu riski de alarak geldim açıkçası. Dolayısıyla da bunu başardık. İlk 8 haftaki oyun bence çok doğru ve çok iyiydi. Daha sonraki sakatlıklar ve cezalar biraz oyunumuzu düşürdü. Ama dikkat ederseniz ki özellikle ikinci yarıları genelde ligde hep zordur. Bununla beraber bütün rakiplerimize deplasmana gittik. Hepsinde de galip geldik, berabere bitirdik. Ama bunların içinde ben üzer Bandırma'daki beraberlikti. Beraberlikleri duraklama dönemi gibi adlandırıyorum. Daha sonra Sakarya maçıyla beraber bence Sakarya, Bandırma, Adana, Malatya maçını saymıyorum. O maçlarda tekrar oyunumuzu ritmimizi tekrar yakaladık. Erokspor maçı da dahil bence çok doğru oynadık. Bence oyunlar çok doğruydu. Oynadığımız maçların içerisinde baktığımızda 18 maçta parça parça belki de beğenmediğimiz oyunlar olabilir. İnce değerlendirdiğimizde ara ara çok ufak da olsa kötü oynadığımız dönemler var ama geneline baktığımızda bence oyun olarak çok doğru oynadık. Bu benim kendi düşüncem. Katılmayanlara da saygı duyabilirim" diye konuştu.

"Bu kent, bu camia, Süper Lig için doğmuş"

Bodrum'un şampiyon olup Süper Lig'e çıkıp devam etme hikayesinin Kocaelispor camiası ile çok farklı olduğunu belirten Taşdemir, "Oradaki hedefler çok farklı. Sezon başı itibarıyla da geriye dönüp bakarsanız Süper Lig'de aynı takımla mücadele ettik. Sadece transferin son gününde 3 tane oyuncu gelmişti. Dolayısıyla biz o takımdan ayrıldığımızda aynı takımla biz 10. hafta 12. iken ayrıldık. Baktığınızda çok da kötü vahim bir durumda da değildik. Ama burası çok farklı. Bu camiayla, bu camianın Süper Lig hedefleriyle orasıyla kıyas edilemez. Bu camiadaki hedefleri bence değil sadece ben, yönetimimiz, başkanımız, herkesin çok doğru şekilde masaya yatırıp çok doğru takım kurma ile alakalı en ince detaylarına kadar düşünmemiz lazım. Çünkü burada oluşturacağımız altyapıyla, oluşturacağımız basamaklarla Kocaelispor'un bundan sonraki dönemde de çok uzun yıllar Türkiye Süper Lig'inde zamanla, belli bir noktaya geldikten sonra da o hedeflere gidebilecek bir camiaya, dolayısıyla bunun altyapısının oluşturulması lazım. Oluşturulabilir mi? Çok rahatlıkla oluşturulabilir. Çünkü bu kent, bu camia, Süper Lig için doğmuş. Büyük hedefler içinde doğuş. Kocaelispor camiası Süper Lig'e de çok büyük renk getirecektir. Süper Lig'de şanslı ki Kocaelispor Süper Lig'de." şeklinde konuştu.

"Kadroya sadece tek adamın karar vermesini doğru bulmuyorum"

Kadro yapılanmasının sorumluluk kimde olacağı sorusuna Taşdemir, "Bunlar için erken, başkanımızla bir araya gelip yeni sezonla, planlamayla alakalı bir konuşma yapmadım. Planlamanın doğru bir şekilde olması lazım. Bu kulüple alakalı doğru planlama, bence istişare yapılırsa çok daha doğru olur. Sadece tek adamın karar vermesini de doğru bulmuyorum, ben kendi adıma hoca dahil olsam, çünkü ben de yanılabilirim. Doğru istişareyle doğru takım kurulabilir. Ama benim bulunduğum kulüplerde üstünde durduğum en büyük nokta, kulüplerin kasasına gelen rakamlar bazen çok kolay olmuyor ve bunları çok kolay çarçur etme taraftarı değilim. İnce eleyip sık dokuyup minimum alacağımız oyuncuyu en dip rakamlardan alabilme taraftarıyım. Oldum olası çalıştığım bütün kulüplerde böyle çalıştım. Yine böyle olması için kulübümüzün paralarını çarçur etmemek için elimizden ne geliyorsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. İstediğimiz, arzu ettiğimiz şey bu camiayı mutlu edebilecek bir takım kurmak, bunun hedefleri içinde olacağız" ifadelerini kullandı.