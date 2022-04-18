İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var - Son Dakika
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İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var

18.04.2022 23:57

İspanya Süper Kupa maçlarının Suudi Arabistan'da düzenlenmesi için Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique'nin sahibi olduğu şirketin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı. Pique ve İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales arasında geçtiği öne sürülen konuşmalar İspanya'da, ardından tüm dünya basınında manşetleri süsledi.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) Süper Kupa maçlarını 4'lü formatla Suudi Arabistan'da oynatmak için 2019'da yaptığı anlaşmada, Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir spor şirketinin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı.

BELGELER PAYLAŞILDI

İspanyol gazetesi El Confidencial, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmayla ilgili olarak Pique ile RFEF Başkanı Luis Rubiales arasındaki bazı telefon görüşmesi kayıtlarını ve belgeleri yayımladı.

İspanya futbolunda büyük rezillik! Dünyaya sıçrayan skandal iddiaların ortasında Pique var

24 MİLYON EURO

İddiaya göre Pique'nin sahibi olduğu Kosmos isimli Spor organizasyon şirketi, İspanya Süper Kupası'nın organizasyonu için federasyondan komisyon aldı. Şirketin aldığı iddia edilen komisyonun tutarı ise tam 24 milyon euro.

4 MİLYON EURO

Pique'nin kupa maçlarından her yıl için 4 milyon euro aldığı, RFEF ile direkt bağlantısı olmayan bu paranın Suudi Arabistanlı bir kamu şirketi olan Sela tarafından ödendiği kaydedildi. Pique'nin şirketinin toplamda 24 milyon euro aldığı belirtildi.

KULÜPLER SORUN ÇIKARTTI

El Confidencial, ödenen komisyon yasal olmasına rağmen, RFEF ile Suudi Arabistan arasında aracı kişinin Barcelona'da oynayan bir futbolcu olması ve konunun İspanya'daki diğer futbol kulüplerini de ilgilendirmesi nedeniyle çıkar çatışması sorunu yarattığı ve konunun etik yönüyle tartışıldığını yazdı.

İspanya futbolunda büyük rezillik! Dünyaya sıçrayan skandal iddiaların ortasında Pique var

"REAL MADRİD'İ İKNA ET"

Pique'nin Rubiales'e, "Bu para meselesi. Real 8 istiyorsa 8 ver. Barça'ya da 8 verirsin. 3. kulüp 2, 4. kulüp 1 milyon euro olur. Hespi 19 eder. Federasyonun da 6 alır. Arabistan'a gideriz ve işimizi yaparız. Real Madrid'i ikna edemezsen bu iş olmaz" dediği iddia edildi. Rubiales'in ise "Real Madrid'le konuştum ama hayır diyecekler. Bunlar tam pislik. Biz daha fazla kapasiteli stadyumlar lazım dedik, onlar şampiyon, kupa şampiyonu veya kupa finalisti. Bizim meşruiyetimiz var, haklı çıkarız" dediği kaydedildi. Konuşmalarda Başkan Rubiales'in diğer takımlara ağır hakaretler ettiği de vurgulandı.

VALENCIA'DAN BAŞVURU

İspanya Süper Kupa maçlarının 4'lü final olarak oynanmasından en kazançlı olan takımlar, 8'er milyon euro alan Barcelona ile Real Madrid olurken, diğer iki takıma 2 ve 1 milyon euro ödeme yapılıyor. Valencia Kulübü, 2020'de katıldığı ilk 4'lü finalden 1 milyon euro gelir elde etmiş ve diğer kulüplerden neden daha az aldığını öğrenmek için RFEF'e başvurmuştu.

İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
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Suudi Arabistan, Barcelona, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var - Son Dakika


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