İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti - Son Dakika
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İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti

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Hollanda oynanan olaylı Ajax-Maccabi Tel Aviv maçındaki gerilim giderek tırmanıyor. Tel Aviv'de forma giyen İsrailli futbolcu Eran Zahavi, Galatasaraylı Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti. Zahavi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı.

08.11.2024 16:38
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Hollanda oynanan olaylı Ajax- Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının yankıları sürüyor. Yaşnan olaylarla ilgili Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, bir paylaşım yaptı. İsrailli futbolcu Eran Zahavi ise Ziyech'in bu paylaşımı sonra çarpıcı bir harekete imza attı.

ZIYECH'I UEFA'YA ŞİKAYET ETTİ

Maccabi Tel Aviv forması giyen Eran Zahavi, Galatasaray'dan Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti. Ziyech'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayan Zahavi, "Aptal terör destekçisi. Umarım bunu görür ve ceza verirsiniz!" ifadelerini kullandı ve bu gönderisine UEFA'yı etiketledi.

İşte o paylaşım;

İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti

FASLI YILDIZIN PAYLAŞIMI

Hakim Ziyech, Hollanda'da yaşanan bu olayın ardından sosyal medya hesabından "Kadınlar ve çocuklar olmayınca kaçıyorlar" diye bir açıklama yapmıştı.

Ziyech'in paylaşımı şu şekilde;

İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech'i UEFA'ya şikayet etti

NELER YAŞANDI?

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi Amsterdam sokaklarında büyük gerginlik yaşandı. Hollanda'da olaylar, Maccabi Tel Aviv taraftarları bir binada asılı olan Filistin bayrağını indirmesiyle başladı. Bu gelişmenin ardından bölgedeki Müslümanlar, bayrağı indiren İsrailli taraftarları önce tartakladı sonra da nehire atarak "Özgür Filistin" dedirtti. Sosyal medyada Maccabi Tel Aviv taraftarlarının görüntüsü büyük gündem oldu.

İsrailli futbolcu, Hakim Ziyech\'i UEFA\'ya şikayet etti

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