İstanbul'da Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İstanbul'da Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri

İstanbul\'da Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri

Spor İstanbul, yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenmesi ve spor yapması için ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamında deniz küreği, aqua park ve buz pateni gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

20.01.2025 16:07  Güncelleme: 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Spor İstanbul, öğrencilerin yaklaşan yarıyıl tatilini hem spor yaparak hem de eğlenerek geçirmesi için etkinlikler düzenleyecek. Binlerce öğrenci deniz küreği, aqua park ve buz pateni etkinlikleriyle keyif dolu bir tatil şansı yakalayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, yarıyıl tatiline giren öğrencilere ücretsiz spor etkinlikleri düzenliyor. "Karneni Getir, Eğlenceye Katıl" temasıyla hayata geçirilen etkinlikler, farklı yaş gruplarına hitap eden üç ayrı kategoride gerçekleşecek ve binlerce çocuğu spora teşvik edecek.

Program kapsamında öğrenciler, deniz küreği, aqua park ve buz pateni etkinlikleriyle hem eğlenecek hem de spora teşvik edilecek. Etkinlikler, tatil boyunca belirlenen gün ve saatlerde İBB Spor İstanbul tesislerinde gerçekleştirilecek.

Denizde kürek, buzda paten

Deniz küreği sporunu deneyimlemek isteyen öğrenciler, 22, 23 ve 27 Ocak tarihlerinde İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenecek "Karneni Getir, Küreğini Çek" etkinliğine katılabilecek. 14-18 yaş aralığındaki gençlere yönelik bu etkinlikte, günlük 32 kişilik kontenjanla toplamda 96 öğrenci en sevilen su sporlarından deniz küreği ile tanışacak.

Daha küçük yaş gruplarına hitap eden "Karneni Getir, Aqua Park'ta Kay" etkinliği ise 20-23 Ocak ve 27-30 Ocak tarihlerinde İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. 9-13 yaş arası çocuklara yönelik bu etkinlikte, sekiz gün boyunca her gün düzenlenecek seanslarla toplamda bin 280 çocuk aqua park'ın keyfini çıkaracak. Bu etkinliğe katılmak isteyen çocukların bone, yüzme mayosu ya da şortu, terlik ve havlu getirmesi gerekecek.

Buz pateni tutkusu yaşamak isteyen çocuklar için ise 20-24 Ocak ve 27-31 Ocak tarihlerinde İBB Silivrikapı Buz Pisti'nde "Karneni Getir, Buzda Kay" etkinliği düzenlenecek. 6-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik etkinlikte çocukların güvenliği için paten, kask, dizlik ve dirseklik tesis tarafından temin edilecek. Ek olarak, fuaye alanında yer alacak oyun makineleri (air hockey masası, basketbol oyun makinesi, langırt) ve boyama alanlarıyla, çocukların eğlenceli zaman geçirmesi hedefleniyor. Etkinlik boyunca toplamda 4 bin çocuğun buz pateniyle tanışması bekleniyor.

Katılım ücretsiz olacak

Katılım tamamıyla ücretsiz olduğu "Karneni Getir, Eğlenceye Katıl" etkinliklerine online.spor.istanbul adresi üzerinden veya ilgili tesislerin üyelik hizmetlerinden kayıt yaptırmak mümkün olacak. Kontenjanlarla sınırlı olan bu etkinlikler, öğrencilere hem sporu sevdirmeyi hem de tatillerini eğlenceli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Etkinlik, Yaşam, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul'da Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
02:06 Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti
01:41 Esenyurt’taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'taki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
00:48 İzmir’de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti İzmir'de tır kazası: İki kişi hayatını kaybetti
00:30 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bomba ihbarı asılsız çıktı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba ihbarı asılsız çıktı
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
23:16 Bakanlık koltuğuna mı oturacak TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı Bakanlık koltuğuna mı oturacak? TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop canlı yayında açıkladı
22:24 Gazze’de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi Gazze'de ateşkes sonrası Türk bayrağı sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 17:01:26. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Öğrencilere Ücretsiz Spor Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.