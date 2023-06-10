İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali: Inter ile Manchester City karşı karşıya

Avrupa futbolunun en büyüğü İstanbul'da belli olacak. Inter ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Szymon Marciniak yönetirken, dev maç TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY İLKİN, INTER 4. ŞAMPİYONLUĞUN PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City ilk, Inter 4. şampiyonluğunu hedefliyor. İlk finaline 2020-2021 sezonunda Chelsea'ye karşı çıkan Manchester City, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Inter ise 1963-1964 sezonunda Real Madrid'i 3-1, 1964-1965 sezonunda Benfica'yı 1-0, 2009-2010 sezonunda Bayern Münih'i 2-0 yenerek kupayı müzesine götürdü. İtalya ekibi, 1966-1967 sezonunda Celtic'e 2-1, 1971-1972 sezonunda Ajax'a 2-0 kaybederek kupanın bir adım uzağında kaldı.

72 BİN TARAFTAR OLACAK

UEFA, yaklaşık 72 bin taraftarın Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finali takip edeceğini belirtti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın doğu tribününün arkasında sponsorlar ve VIP bileti olanlar için ağırlama alanları hazırlandı. Kuzey ve güney tribünlerinin yer aldığı bölümde ise taraftar alanları olacak. Inter taraftarı kuzey, Manchester City seyircisi ise güney tribününde yer alacak. Ayrıca final için görevlendirilen 447 gönüllü, futbolseverlere yardımcı olmaya çalışacak.

INTER'IN SON ŞAMPİYONLUĞU 2010'DA

Inter, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasında 1964, 1965, 1967, 1972 ve 2010'dan sonra 6. defa finale yükseldi. İtalyan temsilcisi, daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı 1964, 1965 ve 2010'da kazandı.

SADECE BAYERN MUNIH'E KAYBETTİLER

Inter, grup aşamasından itibaren çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İtalyan ekibi bu maçlarda 19 gol attı, kalesinde ise 10 gol gördü. İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, C Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İspanya'nın Barcelona ve Çekya'nın Viktoria Plzen takımlarıyla mücadele etti. Grup maçlarını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamlayan Inter, 2. olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Bu sezonki 2 yenilgisini de Bayern Münih karşısında yaşayan Inzaghi'nin öğrencileri, son 16 turunda eşleştikleri Portekiz ekibi Porto'yu sahasında 1-0 yendi. Inter, rövanşın golsüz bitmesiyle tur atladı. Sonraki turda bir diğer Portekiz takımı Benfica ile karşılaşan Inter, deplasmanda 2-0 yendiği rakibiyle evinde 3-3 berabere kalarak son 4'e kaldı. Yarı finaldeki Milano derbisinden de 2-0 ve 1-0'lık skorlarla galip ayrılan Inter, kupayı müzesine götürdüğü 2010'dan beri ilk kez adını finale yazdırdı.

EN GOLCÜ DZEKO

Bu sezon Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 4 kez havalandıran Edin Dzeko oldu. Lautaro Martinez, Romelu Lukaku ve Nicolo Barella ise 3'er golle hücuma önemli katkıda bulundu. Henrikh Mkhitaryan 2, Hakan Çalhanoğlu, Robin Gosens, Joaquin Correa ve Denzel Dumfries de birer gol kaydetti.

KUPA İLK KEZ TÜRK BİR FUTBOLCUNUN ELİNDE YÜKSELECEK

İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak. Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak. Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.

HAKAN VE İLKAY'IN SKORKATKILARI AYNI

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü. Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.