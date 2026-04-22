İstanbul Kent Kadın Voleybol Takımı Namağlup Şampiyon!

22.04.2026 14:00
İstanbul Kent Üniversitesi, Yeditepe'yi 3-0 yenerek üniversiteler arası voleybol finalinde şampiyon oldu.

İSTANBUL Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, üniversiteler arası voleybol final müsabakasında Yeditepe Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğa ulaştı. Final karşılaşmasının ardından düzenlenen törende madalyalarını İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü'nün elinden aldı.

İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, Yeditepe Üniversitesi karşısında 3-0'lık bir skorla galip gelerek turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladı. Final müsabakasını yerinde takip eden İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya töreninde sporculara madalyalarını takdim etti. Takımın başarısından büyük gurur duyduklarını ifade eden Rektör Atsü, üniversite olarak spora ve sporcuya verdikleri desteğin bu tür başarılarla taçlanmasının kendileri için son derece kıymetli olduğunu belirtti.

'BU BAŞARI DİSİPLİNLİ ÇALIŞMANIN VE İNANCIN SONUCU'

Şampiyonluk sonrası değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Necmettin Atsü, "Voleybol kadın takımımızın sezon boyunca ortaya koyduğu azim, disiplin ve takım ruhu, bugün elde edilen bu anlamlı şampiyonlukla taçlanmıştır. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm idari kadromuzu yürekten tebrik ediyorum. İstanbul Kent Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil, sportif ve sosyal alanlarda da en iyi şekilde yetişmelerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Takımın teknik ekibi de sezon boyunca sürdürülen planlı ve yoğun antrenman sürecinin karşılığını almaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sporcuların sahadaki mücadele gücünün ve birlikteliğinin şampiyonluğun en önemli anahtarı olduğuna dikkat çekti.

'HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI'

Elde ettiği bu önemli başarıyla İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Üniversiteler Voleybol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takım, şimdi Türkiye sahnesinde üniversiteyi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise "Şampiyon takımımızı, antrenörlerimizi ve bu başarıda emeği geçen tüm idari ekibimizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Finalde ortaya koydukları inanç ve mücadele, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Şimdi hedef Türkiye Şampiyonası. Takımımıza inanıyor, Antalya'daki organizasyonda da aynı başarıyı göstereceklerine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

