İstanbul'u Yunan şehri ilan eden Olympiakos Başkanı Marinakis'in suç makinası olduğu ortaya çıktı

Musa Orhan'a hakaret ettiği için yargılanan Ezgi Mola'nın aldığı ceza belli oldu

Olympiakos Başkanı Marikanis Vangelis, " İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012'de İstanbul'da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Bu zaferi Yunan halkına adıyorum" ifadelerini kullandı Kadıköy'deki galibiyetten sonra. Sabah'ın haberine göre; Vangelis'in adeta karışmadığı suç kalmamış.

ŞİKE SUÇLAMASI

2010 - Olympiakos'u satın aldı. Başkanlığında takım 2010-11'den 2017-2018 sezonuna kadar art arda 7 sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğunu kazandı. Panathinaikos Kulübü'nün Olympiakos ile ilgili 2015 yılındaki polis tapeleri, savcı iddianamesi ve gazete kupürlerinden oluşan şike başvurusu UEFA ve CAS tarafından reddedildi.

EŞİYLE BİRLİKTE OLUP TAKIMDAN KOVDU

2013 - Portekizli teknik adam Leonardo Jardim, Evangelos Marinakis'in eşiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bu olay sonrası Marinakis, Portekizli ismi kovdu.

SAVCILAR GÖREVDEN ALINDI

2014 - Suç örgütü kurma, gasp, cinayete teşebbüs, patlayıcı madde kullanma, şike gibi suçlara karıştığı iddiasıyla 8 Temmuz 2014'te ifadeye çağırıldı. Davayı başlatan savcılar Aristidis Koreas ve Haris Lakafosis, tüm suçluları yakalamak için kararlı olduklarını vurguluyorlardı. Ancak 2 Ekim'de ikisi de davadan uzaklaştırıldı.

ÜCRETSİZ TATİL

2017 - Panathinaikos ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından futbolculara 350 bin Sterlin ceza kesip tüm takımı ücretsiz tatile gönderdi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI

2018 - Noor 1 olarak bilinen dünyanın en büyük eroin partisi davasında uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlandı.

"YEDİĞİM EN BÜYÜK KAZIK EMENIKE"

2018 - Fenerbahçe'den transfer ettiği Emmanuel Emenike için "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık Emenike oldu. Bizi çok yanılttı" ifadelerini kullanmıştı.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALABİLİR

2020 - Olympiakos ve Atromitos kulüpleri arasında 2015 yılındaki maçın 2-1 bitmesi yönünde bahis şikesi olduğuna dair iddianame hazırlandı. İddianamede Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, Atromitos'un sahibi Giorgos Spanos, maçın altı hakemi, Olympiakos Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Atromitos Teknik Direktörü Yiannis Angelopoulos ve bazı futbolcuların isimleri geçiyor. Ayrıca Yunanistan Futbol Federasyonu eski başkanı Giorgos Sarris ve İkinci Başkan Aristidis Stathopoulos ile üç eski federasyon görevlisi de bu maçın hakemlerini bahse uygun şekilde ayarlamakla suçlanıyor. Yunanistan mahkemesinden çıkacak olası bir 'Bahis şikesi' kararı sonrası Olympiakos Kulübü küme düşürülüp başkan Evangelos Marinakis ve beraberindekiler de ömür boyu men cezası alabilir.