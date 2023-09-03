İstanbul Valisi Gül'den "Taksim'de voleybol maçı yayını iptal edildi' haberlerine yalanlama - Son Dakika

İstanbul Valisi Gül'den "Taksim'de voleybol maçı yayını iptal edildi' haberlerine yalanlama

Son Güncelleme: 03.09.2023 18:18

İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanması konusundaki taleplerin onaylanmadığını açıkladı. Organizasyonun iptal edildiğine ilişkin iddialara İstanbul Valisi Davut Gül, "Bu haber yüzde yüz yalan içermektedir. Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir" ifadeleriyle yanıt verdi.

İstanbul Valiliği, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşacağı final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebinin onaylanmadığını bildirdi. Organizasyonun Valilik kararı ile iptal edildiğine ilişkin iddialara İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi. Gül, "Bu haber yüzde yüz yalan içermektedir. Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir. İBB bugün 12.00'de 6 ilçe ve etkinliklere kapalı olduğunu bile bile Taksim Meydanını talep etmiştir. 6 ilçede etkinliğe izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TALEP VALİLİĞİMİZCE ONAYLANMAMIŞTIR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bu akşam oynayacağı Avrupa Şampiyonası final maçının ilin 7 meydanında canlı yayınlanması için Valiliğe yazılı başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Taleplerin 6'sı (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) Valiliğimizce onaylanmıştır. Taksim Meydanı, 2012 yılından bu yana toplantı ve etkinlik alanı olarak kullanılmadığı için Taksim Meydanı'yla ilgili talep onaylanmamıştır. Bayan Voleybol Milli Takımımızın final maçının Taksim Meydanı'nda canlı yayınlanması talebi Beyoğlu Belediyesi tarafından da yapılmış. Bu talep de Valiliğimizce onaylanmamıştır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dev maçta başarılar dilendi.

"İPTAL EDİLDİ" İDDİALARINA VALİ GÜL'DEN YALANLAMA

Öte yandan Taksim Meydanı'ndaki organizasyonun Valilik kararı ile iptal edildiğine ilişkin iddialara İstanbul Valisi Davut Gül'den yalanlama geldi. Gül, "Bu haber yüzde 100 yalan içermektedir. Taksim meydanı 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Verilmeyen iznin iptali söz konusu değildir. İBB bugün 12.00'de 6 ilçe ve etkinliklere kapalı olduğunu bile bile Taksim Meydanını talep etmiştir. 6 ilçede etkinliğe izin verilmiştir" dedi.

İstanbul Valiliği, Türkiye Bayan Milli Voleybol Takımı'nın final maçının Taksim'de canlı yayınlanmasına izin vermedi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İstanbul Valisi Gül'den 'Taksim'de voleybol maçı yayını iptal edildi' haberlerine yalanlama - Son Dakika


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