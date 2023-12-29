İstanbulspor Süper Lig\'in ilk yarısını 5 puanla son sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde 1'i hükmen olmak üzere 13 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan İstanbulspor oynadığı 17 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-siyahlılar ligde sadece MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup edebildi.

Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen İstanbulspor, sezonun ilk devresini 5 puanla son sırada kapattı.

İstanbul ekibi ligin ilk bölümünde 11 gol kaydederken, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

Sarı-siyahlı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 27 futbolcu görev aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbulspor'da 3 teknik adam görev yaptı.

Sezona teknik direktör Fatih Tekke ile başlayan sarı-siyahlı ekip, Tekke yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

Tekke ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin başında geçici süreliğine yardımcı antrenör Olcay Demir görev aldı. Demir yönetiminde Galatasaray, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına çıkan sarı-siyahlılar 3 maçta da puan alamadı.

Takımın başına bu defa Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini 9'uncu hafta itibarıyla aldı.

Yakın yönetiminde toplam 10 maça çıkan İstanbulspor 1'i hükmen olmak üzere 8 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

Başkan takımı sahadan çekince 3 puanı silindi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan İstanbulspor'da başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu mücadelenin 73. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak 2-1 geride olan takımını sahadan çekti.

Spor kamuoyunda geniş yankı bulan olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası verdi.

Ceza sonrası 8 puanı bulunan İstanbulspor'un puanı 5'e düşürüldü.

En çok oynayan Duhaney

Sarı-siyahlı ekipte Süper Lig'in ilk yarısında en fazla forma şansı bulan oyuncu takımın vazgeçilmez ismi İngiliz futbolcu Demeaco Duhaney oldu.

Başarılı savunma oyuncusu, sarı-siyahlı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 16'sında ilk 11'de forma giyerek bin 408 dakika sahada kaldı.

Sarı-siyahlı ekipte Duhaney'i 16 maçta bin 343 dakika ile bir diğer savunma oyuncusu Mehmet Yeşil, 16 müsabakada bin 293 dakika ile Alassane Ndao, 15 karşılaşmada bin 277 dakika ile Florian Loshaj ve 14 maçta bin 260 dakika kaleyi koruyan David Raagaard Jensen takip etti.

En golcüsü Emir Kaan Gültekin

Süper Lig'in ilk yarısında sarı-siyahlı 8 futbolcu, 11 kez ağları havalandırdı.

İstanbulspor'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Emir Kaan Gültekin attığı 3 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken, İbrahim Yılmaz kaydettiği iki golle onu takip etti.

Sarı-siyahlı ekipte Alassane Ndao, Florian Loshaj, Valon Ethemi, Eduart Rroca, Mendy Mamadou ve Junior Traore birer gol üretti.

Kart raporu

Sarı-siyahlı takımda sezonun ilk yarısında 17 futbolcu, 36 sarı kart gördü.

İstanbul ekibinde 5 sarı kart gören Mehmet Yeşil ile dörder sarı kart gören Duhaney ve Loshaj en çok kart gören isimler olarak dikkati çekti.

Ayrıca sezonun ilk yarısında İstanbulspor'da Ali Yaşar ve Okan Erdoğan birer kırmızı kart gördü.

Futbolcuların performansı

İstanbulspor'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (DK) Gol Sarı Kırmızı Demeaco D'Vaughn Duhaney 16 16 1408 - 4 - Mehmet Yeşil 16 15 1343 - 5 - Alassane Ndao 16 16 1293 1 - - Florian Loshaj 15 15 1277 1 4 - David Raagaard Jensen 14 14 1260 - - - Muammer Sarıkaya 17 12 1203 3 - Ali Yaşar 15 12 1123 - 1 1 Okan Erdoğan 13 12 1082 - 2 1 Jackson Kenio Santos Laurentino 17 13 1013 - 1 - Valon Ethemi 12 10 907 1 1 - Emir Kaan Gültekin 15 7 699 3 1 - Simon Désiré Sylvanus Deli 9 8 664 - 1 - Eduart Rroca 12 7 652 1 3 - Mendy Mamadou 13 5 531 1 - - Modestas Vorobjovas 9 5 460 - 2 - Djakaridja Junior Traoré 8 4 309 1 1 - Racine Coly 7 3 306 - 2 - Vefa Temel 8 4 286 - 2 - Alp Arda 3 3 270 - - - David Patrick Sambissa 6 - 132 - 1 - Gilbert Gianelli Imbula Wanga 4 - 59 - - - Özcan Şahan 2 - 32 - - - Kubilay Köylü 5 - 25 - - - Tunahan Şamdanlı 1 - 15 - - - Eslem Öztürk 2 - 13 - - - Muhammet Berkay Tekke 1 - 6 - - - İbrahim Yılmaz 7 5 446 2 2 -

Kaynak: AA