Italiano, kendisini şoke eden futbolcuyu itiraf etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, bu müsabaka öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''BENCE ÇOCUKLAR DEDİKLERİMİ GÖSTEREBİLECEK''

Son 10 gündür tam kadro çalıştıklarını ve yarın da Midtjylland karşısında çalıştıklarını sahaya yansıtmak istediklerini belirten Italiano, "Aramızda çok fazla genç oyuncu vardı ve milli takım olayı da biraz canımızı yaktı. Çünkü geç geldiler. Keşke hepsiyle beraber ilk günden idman yapabilseydik. O zaman çok güzel olurdu ama maalesef Avrupa kupaları ya da Dünya Kupası olduğu zaman bu senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Son 10 gündür tam kadro beraber çalışıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi geçti. Bence çocuklar sahada dediklerimi gösterebilecek. Yarın da Midtjylland'a karşı oynayacağız. Belirli bir seviyenin takımı. Güçlü ve iyi bir takım ama biz de şu ana kadar yaptıklarımızı pratiğe dökmek istiyoruz. Bence yarın iyi anlamda bir şeyler gösterebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN GERÇEK YÜZÜYLE KARŞILAŞABİLİYORSUNUZ''

İtalyan teknik adam, Avrupa kupalarında mücadele etmenin çok heyecanlı bir yolculuk olduğuna da değinerek, "Ama aynı zamanda Avrupa'da oynadığınız zaman futbolun gerçek yüzüyle de karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü bazı Avrupa takımları farklı oyunları olduğu için size gerçek futbol nedir gösterebiliyor bazen. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Hangi turnuva olur onu bilemiyorum Avrupa'da ama her şekilde biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Bu yolculuğumuz başlıyor ve yarın kazanmak istiyoruz. Avrupa'da kalmak, herhangi bir turnuvada kalmak bizim için çok güzel ama tabii ki ligin de ne kadar önemli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Çünkü taraftarlar ligi istiyor, kulüp ligi istiyor. Hepimiz ligde başarılı olmak istiyoruz ama dediğim gibi tekrardan, bugün bizim yolculuğumuz başlıyor ve şu andaki hedefimiz tamamen yarınki maç" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞMAMIZ GEREKEN ÇOK DAHA ŞEY VAR''

Hem kendisinin hem ekibinin ilk resmi maçlarına çıkacağı için çok heyecanlı olduğuna vurgu yapan Vincenzo Italiano, "Çok güzel bir statta çıkacağız. Çok güzel bir atmosferde bu maçı oynayacağız. Taraftarlarımızla ilk defa beraber olacağız. O yüzden gerçekten de meraklıyız, bu durumdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu maç tabii ki de çok önemli ama taraftarların da bilmesi gerekiyor ki bu bizim daha ilk maçımız. Bizim bu sezona başlangıcımız olacak ve daha çalışmamız gereken çok daha fazla şey var. Ben taraftarımıza çok güveniyorum. Bizi yarın iyi bir şekilde destekleyeceklerdir. Bizi yarın ittiren kuvvet olacaktır, daha iyi oyunumuzu sağlayan kuvvetimiz olacaklar. Taraftarımızla beraber sahada iyi bir performans sergileyip, şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"NE YAPTIĞINI BİLEN BİR TAKIM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ''

Tecrübeli teknik adam, geçmişte farklı takımların başındayken Türk takımlarına karşı mücadele ettiğini ve Türkiye'de ligin çok zorlu olduğunu aktararak, "Geçmişte benim de Türk takımlarına karşı oynama fırsatım oldu. Zamanında Konferans Ligi'nde Başakşehir ve Sivasspor maçlarını oynadık. Aynı zamanda Galatasaray karşısında çok önemli bir hazırlık maçı oynamıştık. Türkiye Ligi hakkında şunu söyleyebilirim; oynadığım takımları göz önünde bulundurursak çok zor bir lig. Gerçekten kolay bir lig değil ve bütün maçlara yüzde 100 hazır olmanız gerekiyor. Yüzde 100 hazır olamazsınız, işiniz ligde çok zor. Genelde kampta dörtlü savunma üzerine çalıştık. Orta sahamızda da arada değişiklikler yaptık. Bazen tek orta saha, bazen çift orta saha. Bunu da rakibimize göre değiştirmek istiyoruz. Çünkü her maç sonuçta farklı. Her maça farklı bir strateji bulmanız gerekiyor. Ama bizim temelimiz de genelde bu olacak. Dörtlü savunma ve bunun üzerinden de bir kimlik oluşturmak istiyoruz. Bir Beşiktaş kimliği oluşturmak istiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz ve stratejimizi tamamen bunun üzerine belirledik" dedi.

''BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI''

Genç oyuncuların bazılarının sezonun geri kalanında da takımla beraber olacağını sözlerine ekleyen siyah-beyazlıların teknik direktörü, "Yıl içinde bazı arkadaşlar bazı haftalarda bizimle çalışabilirler. Çünkü dediğim gibi gerçekten çok ilginç ve enteresan isimler vardı ve gelişime çok açık isimler vardı. O yüzden arada sırada bazıları gelip bizimle çalışabilirler, hatta kalabilirler de. İlhan Fakılı hakkında konuşmak istiyorum. Çok kaliteli bir oyuncu ve gerçekten beni de çok şaşırttı. İlhan'dan sonra sürprize uğradığımı söyleyebilirim. Hazırlık maçlarında özellikle iki tane önemli gol attı, iyi performans gösterdi. Bize kalenin önünde ne kadar bitirici ve soğukkanlı olduğunu gösterdi. Genç bir arkadaş aynı zamanda gelişime de çok açık bir arkadaş. Fakat genç olduğu için tabii ki bazı şeylerini geliştirmesi gerekiyor. Topsuz oyununu biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Daha ısırgan ve sert olması gerekiyor ve arkadaşlarla daha iyi çalışmasını öğrenmesi gerekiyor. Kaliteli bir oyuncu. Zaten kaliteli bir oyuncu olduğu için de şu anda bizimle ve ileride de bize büyük katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

''MÜKEMMEL BİR ORTAM İÇİNDE OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM''

Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ta katıldığından beri mükemmel bir ortamın içinde olduğunu da vurguladı. Italiano, "Buradaki insanlar gerçekten inanılmaz. Herkes çok çalışıyor. Herkes bu davamız için elinden geleni yüzde 100 yapıyor. Tesislerimiz gerçekten çok güzel ve ilk baştaki hislerim şu anda da aynı. İyi hislere sahiptim ve şu anda da hala iyi hislere sahibim. Çünkü şu ana kadar gördüğüm her şeyden dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bazı şeyler konuşmuştuk sezon başında ama tabii ki onlar aramızda kalır, onları size söyleyemem. Bence iyi işler de yapacağız. Zaten şu an transfer sezonu devam ediyor. Hala zamanımız var ve aramıza arkadaşlar katılacak, onu da söyleyebilirim. Bunun üzerine çalışıyoruz. Şu ana kadar her şeyden çok mutluyum. Yarın taraftarla beraber olacağım için ve ilk maçımda sahada olacağım için de çok mutluyum. Hemen başlamak istiyorum. Gerçekten yarının gelmesini istiyorum" açıklamasını yaptı.

''HİÇBİR MAÇ KAĞIT ÜZERİNDE KAZANILMAZ''

Avrupa'da oynayan takımların hepsinin taktik ve fiziksel olarak hazır olduğunu savunan 48 yaşındaki teknik adam, "Özellikle Kuzey takımları fiziksel takımlardır. Avrupa'daki takımlar aynı zamanda baskı altında oynayabilen ve iyi basabilen takımlardır. Kısacası Avrupa'da kolay maç diye bir şey yoktur, her maç zordur. Biz iyi hazırlandık. Bir dezavantajımız varsa, bunu bahane olarak söylemiyorum; bütün takımla beraber az bir sürede çalışabildik. Sadece bunu söyleyebilirim. Ama onun dışında rakibimize iyi hazırlandık. Nasıl bir takıma karşı olduğumuzu biliyoruz ve Avrupa'da kolay maç asla yoktur. Bunu sadece kendi takımım için değil, bütün takımlar için söylüyorum. Avrupa'da hiçbir maç kağıt üzerinde kazanılmaz. Midtjylland'ı iyi biliyoruz, iyi çalıştık ve yarın da sahada şu ana kadar çalıştığımız şeyleri göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.