İtalyan efsane Buffon\'un oğlunun milli takım tercihi şaşırttı

Futbolseverler, baba-oğul, kardeş başta olmak üzere akrabaların aynı branşı seçerek birbirlerine takım arkadaşı ya da rakip olmasına oldukça alışkın. Ancak aynı aileden iki üyenin farklı mili takımlar seçmesi oldukça nadir yaşanan bir durum. Bunun son örneği ise futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı kalecilerinden biri olarak gösterilen İtalyan Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Thomas Buffon oldu.

ÇEKYA MİLLİ TAKIMI'NI SEÇTİ

Çek manken Alena Seredova ile evli olan efsane file bekçisinin büyük oğlu Louis Thomas'ın milli takım tercihini babasının değil, annesinin ülkesi Çekya'dan yana kullandı. Juventus alt yapısında futbola başlayan 17 yaşındaki genç futbolcu, sol kanat ve forvet mevkilerinde oynuyor. Şu anda İtalya Serie B'de şampiyonluk mücadelesi veren Pisa'nın U19 takımında forma giyen oğul Buffon, Çekya'nın alt yaş milli takımlarından davet aldı.

BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR

Efsane İtalyan kaleci Gianluigi Buffon'un oğlu Louis Thomas Buffon'un milli takım tercihini Çekya'dan yana kullanması, farklı ülkeleri temsil eden baba-oğul futbolcuları akıllara getirdi.

LUKAKULAR AYRI TAKIMLARI SEÇTİ

Belçika'nın yıldız golcüsü Romelu Lukaku, babasının izinden gitmeyenlerden. Kongo Demokratik Cumhuriyeti asıllı olan ama Belçika'da doğan Lukaku, Belçika Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından biri olarak ön plana çıkıyor.Lukaku'nun babası Roger Lukaku ise futbolculuk kariyerinde o dönemki ismi olan Zaire'de forma giymişti.

JAMIA CARRAGHER'IN OĞLU BABASININ İZİNDEN GİTMEDİ

Liverpool efsanesi eski futbolcu Jamie Carragher'ın oğlu da babasının milli takım izinden gitmeyen isimlerde biri. 2013'te futbolu 15 sezon oynadığı Liverpool'da bırakan Carragher, İngiltere Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giydi. Jamie Carragher'ın 22 yaşındaki oğlu James Carragher ise tercihini Malta'dan yana kullandı. İngiltere'de Wigan Athletic takımında oynayan James, büyük babalarından gelen Malta ve İrlanda genlerinden dolayı milli takım olarak Malta'yı tercih etti.

ALCANTARA KARDEŞLERİN TERCİHİ FARKLI OLDU

Futbol dünyasının en çok konuşulan milli takım tercihlerini yapan ailelerden birisi de Alcantaralar oldu. Brezilya Milli Takımı'nın 1994 Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda olan Mazinho Alcantara'nın oğulları da babası gibi adından söz ettirdi. Oğullardan Rafinha babası gibi Brezilya'yı tercih etti. Barcelona'nın altyapısında yetişen ve Bayern Münih ile Liverpool formaları da giyen Thiago Alcantara, İspanya Milli Takımı'nı tercih ederek babası ve kardeşinden farklı bir yol izledi.

SANE'NİN AVRUPA'YI SEÇTİ

Alman futbolunun önemli isimlerinden Leroy Sane de babasının izinden gitmeyen isimlerden birisi oldu. Almanya'da futbola başlayan baba Souleyman Sane, kökenleri olan Senegal'i tercih etti ve Afrika ülkesinden milli formayı terletti. Schalke 04 ile adından söz ettiren, Manchester City ve Bayern Münih forması giyen Leroy Sane ise Almanya Milli Takımı'ndan gelen teklifi kabul etti.

WEAH'IN OĞLUNUN SEÇİMİ ABD OLDU

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan George Weah da oğluyla ayrı milli formaları giydi. Kariyerinde Ballon d'Or dahil birçok başarı bulunan Weah, doğduğu ülke olan Liberya'nın milli takımında oynadı. ABD'de New York'da dünyaya gelen ve şu an Juventus'ta forma giyen Timothy Weah ise ABD Milli Takımı'yla sahaya çıkıyor.

KVARATSKHELIA GÜRCİSTAN'DA OYNUYOR

Baba-oğul olarak ayrı milli takımı seçen bir başka aile ise Kvaratskhelia ailesi. Paris Saint-Germain'de kariyerine devam eden Khvicha Kvaratskhelia, Gürcistan Milli Takımı adına mücadele ediyor. Baba Badri Kvaratskhelia ise futbolculuk kariyerinde Azerbaycan Milli Takımı'nda oynamıştı.