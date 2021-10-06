Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak

Jaap Uilenberg, bu kez Beşiktaşlılar'ın değil ezeli rakiplerin tepkisini çekecek. Akşam'dan Orçun Özateş'in haberine göre; Uilenberg hakemlerle yaptığı toplantıda Josef'in pozisyonuna değindi. Uilenberg, Ali Koç'un "bu her yerde kırmızı" dediği Josef'in pozisyonu için Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik etti. Uilenberg, "Doğru karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı.

Uilenberg'e, "Sen kimsin Bloomberg" demişti.

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg önceki gün Süper Lig'de görev yapan hakemlerle seminerde bir araya geldi. Uilenberg, yapılan rutin toplantıda "Çok hata yapıyorsunuz, kendinize çeki düzen verin" diye hakemleri uyardı. Pozisyonlar üzerinden hakemlere doğrularını ve yanlışlarını da anlatan 71 yaşındaki tecrübeli isim 8. haftada oynanan Beşiktaş- Sivas maçında Josef de Souza'nın sarı kart gördüğü pozisyonuna da değindi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Dünyanın her yerinde kırmızı kart" dediği pozisyon için maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik eden Uilenberg, "Doğru bir karar vermişsin. Pozisyon gereği olan bir müdahale o yüzden sarı kart yeterli, kırmızı olmaz" ifadesini kullandı

VAR HAKEMLERİNE DE UYARI YAPILDI

VAR'a da uyarılarda bulunan Uilenberg, "Kritik pozisyonlara daha fazla müdahale edin. Hakeme yardımcı olun" diye konuştu. Adana Demirspor- Antalya maçına da değinen Uilenberg, Mario Balotelli'nin attığı golde faul olduğunu ve VAR'ın devreye girmesi gerektiğini dile getirdi. Hollandalı isim, hakemlere Süper Lig'de forma giyen sorunlu oyuncuları iyi analiz yapılması ve kart konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. UEFA eğitimcisi Uilenberg, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüleri de irdeledi.

MHK ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Çok tartışılan Çaykur Rizespor- Galatasaray maçının pozisyonları ise toplantının gündeminde yoktu. Öte yandan MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldiği ve Rizespor-Galatasaray maçı özelinde, hakemlerin yeni sezondaki performansı ile ilgili görüş alışverişi yaptığı öğrenildi. TFF kurmayları, ligin henüz başı olmasına karşın hakemlerin bu denli konuşulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

İŞTE ÇOK TARTIŞILAN O POZİSYON

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş- Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında Josef de Souza'nın Jorge Felix'e yaptığı müdahalesi haftaya damgasını bulmuştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Josef'e sarı kart vermişti.

Ali Koç: Bu pozisyon dünyanın her yerinde kırmızı karttır

HAKEM ANALİZİ YAPTI

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg dün de TFF 1. Lig'de görev yapan hakemlerle bir araya geldi. Uilenberg, yaptığı video analizinde hakemlere doğru ve yanlışlarını anlattı.

KULÜPLER BİRLİĞİ ÇALIŞIYOR

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu yapısını tamamen değiştirmek için çalışmalara hız verdi. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma önderliğinde bir çalışma yapıldı. Hakem atamalarının daha çok kişi tarafından yapılması isteniyor.