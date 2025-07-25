Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklamaları

25.07.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Galatasaray'a gol atmak istediğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kolombiyalı Jhon Duran, Türkiye'deki ilk röportajını Anadolu Ajansı'na verdi.

Sarı-lacivertlilerin Portekiz'de kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği otelde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Duran, Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olmak istediğini söyledi. İyi bir kamp çalışması gerçekleştirdiklerini belirten ve Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Duran, "Galatasaray'a gol atarak gerçek Fenerbahçeli olma geleneğini daha önce duymamıştım ama tabi ki Galatasaray'a karşı Fenerbahçe formasıyla gol atmak isterim. Bu hoşuma giden bir hedef, gol atmak istiyorum ve ben de gerçek bir Fenerbahçeli olmak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-lacivertli takıma şampiyonluk hedefiyle geldiğini dile getiren Duran, "Şampiyonluk için buradayım. Çünkü benim için en önemlisi kupalar kazanmak. Evet profesyonel kariyerimin başındayım, henüz bir şampiyonluk yaşamadım ama umarım ilk şampiyonluğumu burada yaşarım ki zaten ben de bu hedef doğrultusunda buraya geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Karakterine ilişkin soruları da yanıtlayan Duran, şöyle devam etti:

"Evet ben eğlenmeyi, gülmeyi seven bir insanım. Bu anlamda taraftarlarımızın bana benzediğini düşünüyorum. Ben her zaman böyle insanlarla vakit geçirmeyi severim ki hep birlikte çok güzel anılar geçireceğimize dair hiçbir şüphem yok."

"Ben sözünün eri bir insanım."

Jhon Duran, birçok takımdan teklif almasına karşın sözünü tutarak Fenerbahçe'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Sarı-lacivertlilere transferi sürecinde Manchester United'dan aldığı teklife ilişkin soru üzerine 21 yaşındaki golcü, "Buraya gelmemde önemli etken kulübün sunmuş olduğu projeydi. Şampiyon olmak için istekli olmalarıydı. Aynı zamanda benim söz vermiş olmamdı çünkü ben sözünün eri bir insanım. Söz verdiğim zaman onu yerine getiririm. Buraya gelmek istedim ve şimdi buradayım, burada olduğum için mutluyum. Ben her zaman gerçek, sözünün özü bir insan olmayı severim ve buraya gelirken de bu sözü verdim. Takımıma yardım etmek için buradayım." değerlendirmesinde bulundu.

Jhon Duran, tanıtım videosunda Kurtlar Vadisi dizisindeki "Duran Emmi" karakterinin kullanılmasına ilişkin ise, "(Duran Emmi) Daha önce duymamıştım tabi ama geldiğim andan itibaren her gün insanlar bana bu şekilde hitap ediyorlar. Dolayısıyla ben de o dizi karakterini çok iyi bir şekilde biliyorum. Belirtmiş olduğum gibi bu benimle bağdaştığı için artık insanlar beni bu şekilde çağırıyor." şeklinde görüş belirtti.

"Forma numaramda değişiklik yapmak istedim."

Kolombiyalı golcü, 10 numaralı formayı kendisinin tercih ettiğini belirtti.

Kariyeri boyunca 9 numaralı formayı giydiğini hatırlatan Duran, "Forma numaramda bir değişiklik yapmak istedim. Daha önce 9 numarayı giyiyordum ama bu sefer bir değişiklik yapmak istedim. 10 numara da müsaitti ve 10 numara müsait olduğu için bu numarayı seçmek istedim. Hangi numarayı giydiğimden bağımsız benim için önemli olan iyi bir performans sergileyip benden bekleneni yerine getirebilmek." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu, gol sevinçlerine de değinerek, "Çok fazla farklı gol sevincim var. Tabi ki maça göre, ana göre, değişiklik gösterebiliyor. Umarım çok fazla gol atma imkanım olur ve taraftarların da sevmiş olduğu biçimde gol sevinçlerimi kutlarım." diye konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim."

Jhon Duran, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özlediğini dile getirdi.

Kulüp olarak lig aşamasına kalmayı amaçladıklarını anlatan Duran, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı özledim. Bizler de kulüp olarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. O turnuvaya katılmak istiyoruz çünkü bana göre kulüpler bazındaki en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bizler de Şampiyonlar Ligi'nde olup, orada iyi bir imaj sergilemek istiyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyada Galatasaray'ın transfer gündemindeki santrfor Victor Osimhen ile kıyaslanmasına ilişkin Duran, şunları kaydetti:

"Bu tarz kıyaslamalar benim hoşuma gitmiyor. Sonuçta hepimizin farklı bir yolu var, farklı bir stili var. Ben de kendime göre özgün bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla bu tarz kıyaslamaları sevmiyorum. Tabi kendisi çok iyi bir oyuncu, bu oyuna dair tutkuları olan bir oyuncu ama herkesin kalitesi herkesin özellikleri farklı. Ne o benden üstün ne de ben ondan üstünüm diyebilirim. İkimiz de kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışan futbolcularız. Umarım karşılaştığımız maçlarda da taraftarlar açısından iyi bir şov olur ve herkes bundan keyif alır."

"İdolüm; Zlatan Ibrahimovic."

Jhon Duran, İsveçli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kendine idol olarak aldığını söyledi.

Bu sezon kendine bir gol hedefi koyduğunu da aktaran Duran, "Tabi bir hedefim var ama bu aslında benim kendi içimde belirlemiş olduğum bir hedef. Bunu da kendime saklamak istiyorum. Gol sayım hedeflediğimden az olur, çok olur göreceğiz ama tabi belirlemiş olduğum bir hedefim var. Bir santrfor olarak Zlatan Ibrahimovic'i idol görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Duran, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'ya ilişkin şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Cristiano Ronaldo ile dışarda çok fazla vakit geçirme fırsatım olmadı. Saha içerisinde çok fazla vakit geçirdik ki futbolcu olarak inanılmaz bir oyuncu. Saha içerisinde soyunma odasında vakit geçirdik. Kendisi normal bir insan ama sokakta dışarda çok vakit geçiremedik. Kendisini insan olarak tanımaktansa oyuncu olarak daha fazla tanıdığımı söyleyebilirim ama soyunma odasında ve saha içerisinde hem çok iyi bir insan hem de iyi bir futbolcu."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Galatasaray, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:44
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:21:40. #7.12#
SON DAKİKA: Jhon Duran'dan Fenerbahçe'ye Transfer Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.