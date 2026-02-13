Jinho Jo'dan Gazilere Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Jinho Jo'dan Gazilere Ziyaret

Jinho Jo\'dan Gazilere Ziyaret
13.02.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor'un Jinho Jo, 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam'ı evinde ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Güney Koreli oyuncusu Jinho Jo, Konya'da yaşayan 96 yaşındaki Kore gazisi İhsan Damdam'ı evinde ziyaret etti.

Yeşil-beyazlıların sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, kulüp yöneticileriyle İhsan Damdam'a ziyarette bulundu.

Damdam'ın kent merkezindeki evinde duygusal ve zaman zaman da keyifli anların yaşandığı ziyarette Jinho, Kore gazisine 96 numaralı forma hediye etti.

"Kore'ye gezmeye gitmedik, savaşa gittik"

Kore gazisi İhsan Damdam, AA muhabirine, Kore'de zor günler yaşadıklarını anlattı.

Çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde görev yaptıklarını dile getiren Damdam, "Kore'ye gezmeye gitmedik, savaşa gittik. Orada çok kötü günlerim geçti. Kuzey Kore'de yasak bölgeye girmişiz. İki tane kule, namlular çevrili... Sonra 3 aylık mütareke oldu, hala devam ediyor. Kore gazisi bir ben kaldım. Koreliler ziyaretime geliyor, bazıları ağlıyor, 'Siz olmasaydınız biz olmazdık' diyorlar. Yere kapananlar oluyor. Koreliler çok zor günler geçirdi." diye konuştu.

"Bunlar benim dostlarım" diyerek Jinho Jo'ya sarılan Damdam, "Ziyaretten çok memnun ve mutlu oldum, torunum gibi. Konyaspor başarılı olsun, birinci olsun. Konya'da yan gelip de yatmak yok. Topları kaleye atacak. Konyaspor'un maçlarına giderdim, takip ederdim. Statta minder de satardık. Şimdi maçlarını izleyemiyorum. Jo'nun maçına gitmek isterim." dedi."

"Hissettiklerimi tarif etmek zor"

Sahadaki performansıyla taraftarın beğenisini kazanan Jinho Jo ise kulübün sosyal çalışmalarında yer almak istediğini anlattı.

Kore gazisi İhsan Damdam'a yaptıkları ziyaretin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Jo, şöyle konuştu:

"Sadece İhsan amca için değil ülkemiz için savaşa gelmiş tüm Türk gazilerimize teşekkür ederim. İnanılmaz bir duygu, hissettiklerimi tarif etmek zor. Sadece ben değil her bir Koreli vatandaş bu duyguları taşıyordur. Verdikleri hizmet ve ülkemizde göstermiş oldukları mücadele için çok teşekkür ederim. Kendisini maçıma da davet ettim. Tribünde izlemesinden mutluluk duyacağım."

"Güzel bir birliktelik oldu"

Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı ise fikstür yoğunluğu nedeniyle ziyaretin geciktiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Jo, kentte yaşayan tek Kore gazisinden bahsettiğimizde çok heyecanlandı. İhsan amcamız Konya'da yaşayan tek gazimiz. Güzel bir birliktelik oldu. İhsan amcamızı maça davet ettik. İnşallah en yakın zamanda Jo'nun maçını statta izleyecek. Jo da kısa sürede taraftarımızın sevgisini kazandı. Bu anlamda önemli bir ziyaret oldu."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Tümosan, Kültür, Futbol, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jinho Jo'dan Gazilere Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu
TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

11:30
Piyasalar alev alev Yeni günde bir tarihi rekor daha
Piyasalar alev alev! Yeni günde bir tarihi rekor daha
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:38:23. #7.11#
SON DAKİKA: Jinho Jo'dan Gazilere Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.