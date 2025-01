John Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim

Spor

TRABZONSPOR'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı John Lundstram, büyük kulüplerde baskı olduğunu ve her şeyin büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayandığını söyledi. Lundstram, "Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim" dedi.

Trabzon spor'un bu sezon yeni transferlerinden John Lundstram, Trabzonspor Dergisi'nin 22'nci sayısına konuştu.

Takımda üst düzey oyuncular bulunduğunu belirten 30 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu, yapmaları gerekenin maç günü sahaya çıkarak bunu göstermek olduğunu söyledi. Kendisinin de yeterli tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Lundstram, "Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor" dedi. Trabzonspor'a gelirken takımın iyi futbol oynadığını, çok teknik ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu biliyordum. Fakat lig bir bütündür. Çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum ve birçok takım iyi futbol oynuyor. Trabzonspor açısından üst düzey oyuncular var, antrenmanda bu üst seviye oyuncuları görüyorum. Fakat, yapmamız gereken şey maç günü sahaya çıkmak ve bunu daha çok göstermek. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor" ifadelerini kullandı.

'LİDERLİK YAPABİLİRİM'

Sadece maçlarda değil antrenmanlarda da her şeyini ortaya koyduğunu, tecrübenin yanında liderlik vasfını da kazandığını düşündüğünü belirten Lundstram, "Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim. Kötü bir oyuncu olmadığımı da düşünüyorum. İngiltere'de İskoçya'da oynadım, artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim. Tecrübenin beraberinde liderliği de getirdiğini düşünüyorum. Elbette esas olan, insanlara sizinle alakalı söyledikleri şeyleri çıkıp sahada göstermelisiniz" diye konuştu.

'KENDİMİ 6 NUMARA OLARAK GÖRÜYORUM'

Lundstram, futbol yaşantısı boyunca her zaman daha iyi olmak gerektiğini ve öğrenmenin bitmediğine vurgu yaparak, "Elbette daha iyi olmam gereken şeyler var; topu dar alanda almak gibi. Hızlı ayaklarım yok. Belki topla hatlar arasında buluşmak gibi. Bunlarda gelişmeye ihtiyacım olabilir. Belki de daha fazla gol atma konusunda gelişmeliyim. Kariyerimde düzenli gol attığım bazı dönemler oldu. Bunu koruyabilmek bir gelişim olurdu. Ama bu söylediğim biraz daha ileriye dönük oynadığım zamanlardı. Fakat şimdi kendimi 6 numara olarak görüyorum. Ama sonuçta benim için en önemli şey çok çalışmaktır. Eski bir söz vardır: 'Yetenek yeteri kadar çalışmazsa, çok çalışmak yeteneği alt eder.' Bunun hayatımda sahip olduğum büyük bir meziyet olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'TARAFTARA ÇOK İHYİTACIMIZ OLACAK'

Daha önce formasını giydiği Rangers'ta taraftarlarla olan ilişkisinin yıllar içinde gelişerek harika bir düzeye geldiğini belirten İngiliz orta saha, Trabzonspor'da yapmayı hedeflediği şeyin de bu olduğunu dile getirdi. Tecrübeli oyuncu, "Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ve ilerleyebilirim çünkü süreç boyunca onlara ihtiyacım olacak" diye konuştu.

'VAR'IN OYUNU İYİ HALE GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

VAR'ın oyunu daha iyi hale getirdiğini dile getiren Lundstram, "Elbette VAR yokken de hakem kararlarında hatalar vardı. Fakat VAR geldiği halde hala hatalar oluyor. Bu hatalar devam ediyorsa VAR'ın gelmesinin nedenini anlayamıyorum. Eğer hakem bir kararla alakalı ekrana gidiyorsa, örneğin bir kırmızı kart pozisyonu, demek ki kart olduğunu veya olmadığını düşünenler var. Bence hakemin maçı kendi bildiği şekilde yönetmesine müsaade etmemiz ve bu şekilde ilerlememiz gerekir. Ayrıca, mesela gol attığınızda kutluyorsunuz ve daha sonra bu sevinç yarıda kesiliyor. Bekliyorsunuz, VAR karar veriyor, 10 dakika sonra tekrar kutluyorsunuz. veya üzgünsünüz, VAR'ın kararıyla birden seviniyorsunuz! Böylece oyunun hızı, akışkanlığı kayboluyor. Bu çok ideal değil, dolayısıyla bunun değişmesindeki amacı göremiyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin de İngiltere'de futbol oynarken bir maç esnasında takım arkadaşına yaptığı asist sonrası atılan golle takımının 2-1 öne geçmesine rağmen golün iptal edildiğini anlatan Lunstram, "VAR'da ayak parmağımın ucuyla 3 milimetre kadar ofsaytta kaldığım için gol iptal edildi. Bu nedenle insanlar palyaço ayağı diye şakalar yapmaya başlamıştı, ama daha çok VAR'ın çok kötü olduğunu söyleyerek şaka yapıyordular. Ayak tırnağıyla nasıl ofsayt olabilir?" diye konuştu.

'BARDAĞIN YARISI DOLU DİYENLERDEN OLDUM'

Her zaman iradesi kuvvetli biri olduğunu söyleyen Lundstram, "Elbette hepimizin hayatta inişleri ve çıkışları oluyor. Fakat ben her zaman 'bardağın yarısı dolu' diyenlerden olmuşumdur. ve her zaman ve her durumda çok çalışarak yola devam etmeye çalışırım. Gençken çok zorluklar yaşadım, o dönemlerde dünyanın size karşı olduğunu düşünürsünüz. Fakat konu bununla alakalı değildir. Asıl mesele çıkıp mücadele etmekle ve kendinize inanarak yolunuza devam edebilmekle alakalıdır. Sanırım ister futbolda olsun ister hayatta olsun en önemlisi de budur. Sadece kendinize güvenmeli ve yolunuza devam etmelisiniz" dedi.

'UNUTAMADIĞIM İKİ GOL'

Crystal Palace'a karşı attığı Premier Lig'deki ilk golünün hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olarak ifade eden Lundstram, "Benim için muazzam bir andı. Elbette çocukken Premier Lig'de oynamak hayalimdi. Bunun olması, ailemin orada beni izlemesi kariyerimdeki en büyük anlardan biriydi. İkincisi de UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Leipzig'e karşı galibiyeti getiren golü atmamdı. Herhalde Premier Lig'de attığım golün de üzerindedir. O gece Rangers Futbol Kulübü'ndeki herkes için kader anıydı, ama galibiyeti getiren golü atan oyuncu olmak da benim en özel anımdı. O anı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.

'UĞURLU BİR RAKAMIM YOK'

Başarılı oyuncu, forma numarası olarak sürekli farklı rakamları tercih etmesini de şu şekilde dile getirdi:

"Uğurlu bir rakamım yok çünkü ben batıl inançlara hiç inanmam. Numaraların benim için hiçbir anlamı yok. O an için hangisi müsaitse onu alırım. Batıl inanç ya da sırtınızdaki numarayla ilgili duygular size maç kazandırmaz. Bazı durumlarda hoş olabilir, mesela kızımın doğum gününü giysem mükemmel olurdu, ancak bu bize galibiyeti getirmeyecek. Dolayısıyla rakam sadece bir rakamdır. Her şey sahada neler yaptığınızla alakalı, sırtınızdaki numara ile değil"

'KENDİMİ AİLEME ADADIM'

Futbol dışında kendisini ailesine adadığını söyleyen Lundstram, "Ailesini seven her normal erkek gibiyim, herhangi bir insan gibi. Ailemle ve kızımla keyifli vakit geçiriyorum. Bu konuda inanılmaz bir desteğim olduğu için gerçekten çok şanslıyım. Arkadaşlarım, ailem var. Hayatım detay verebilecek kadar heyecanlı değil. Futbol, ev ve kızımla oynamak. Hepsi bu. Gençlik yıllarım, heyecanlı zamanlar bitti. Şu anda hayatım aileme ve kızıma adanmış durumda" şeklinde konuştu.

'TRABZON'DA RESTORANLAR ÇOK İYİ'

Trabzon'da yemekleri çok beğendiğini de anlatan Lundstram, "Ülkemle burası arasında pek bir fark yok aslında. Ama buradaki yemekler çok daha iyi. Yemek harika, her gün şefe söylüyorum. En çok ustanın köftelerini beğeniyorum. Antrenmana sonrasında ailemle vakit geçiriyorum ve yürüyüş yapıyorum. Burası çok daha hoş çünkü plaj boyunca yürüyüş yapabiliyorum. Geldiğim yerde yapamıyordum, dolayısıyla burası daha huzur dolu. Çok sakin bir şehir. Yeni bir tecrübenin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. En önemlisi ise restoranlar. Buradaki restoranlar çok çok daha iyi" dedi.

'TÜRKÇE ÇOK FARKLI'

Türkçe'nin çok farklı bir dil olduğunu söyleyen Lundstram, "Birkaç kelime biliyorum, 'günaydın, afiyet olsun merhaba' gibi, ayrıca restoranlarda öğrendiğim kelimeler de var. Türkçe çok farklı. Örneğin İspanyolca bilmiyorum, ancak benzer kelimeler oluyor. Ancak Türkçede durum tamamen farklı. Bu nedenle de zor. Ama eminim aksanımdan dolayı sizler de beni anlamakta zorlanıyorsunuzdur" diye konuştu.

'GOLFÇÜ OLURDUM'

Gençken askeri eğitim almaya gittiğini belki bu nedenle futbolcu olmasaydı askeriyede görev yapabileceğini söyleyen Lundstram, "Bunun dışında belki kripto paralarla alakalı bir şey yapabilirdim. Boks da yaptım ama futbol dışında bir spor seçecek olsaydım, golfü seçer, golfçü olurdum. Boksu seviyorum, ancak her gün yüzünüze darbe almaktansa golf sopasını sallamayı tercih ederim. Golf oynamayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.