Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika
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Kadın Futbol Süper Ligi

16.10.2022 18:20
Kadın Futbol Süper Ligi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Wulfz Fatih Karagümrük- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0

Altay- Beşiktaş Vodafone: 0-6

Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0

ALG Spor- Hatayspor: 3-3

B Grubu

Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor: 1-1

Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor: 1-0

Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2

Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu: 5-2

Bitexen Adana İdmanyurduspor- Fenerbahçe: 0-4

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Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Fatih Karagümrük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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