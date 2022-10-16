Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, A ve B gruplarında yapılan ilk hafta maçlarıyla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Wulfz Fatih Karagümrük- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0
ALG Spor- Hatayspor: 3-3
B Grubu
Amed Sportif Faaliyetler- Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Petrolofisi- Trabzonspor: 1-0
Bitexen 1207 Antalyaspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Ataşehir Belediyespor- Kireçburnu: 5-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor- Fenerbahçe: 0-4
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi - Son Dakika