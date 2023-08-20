Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya - Son Dakika

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Son Güncelleme: 20.08.2023 16:27

2023 Kadınlar Dünya Kupası finalinde İspanya, İngiltere'yi 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyonluğa İspanya ulaştı. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın ev sahipliğinde 20 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen turnuvanın finali İspanya ile İngiltere arasında oynandı. Finalde, İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya, tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

İNGİLİZLER FİNALE NAĞMAĞLUP GELDİ

C Grubu'nu 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle 2. sırada tamamlayan İspanya, son 16 turunda İsviçre'yi farklı (5-1) yenerken, çeyrek finalde de Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde İsveç'i 2-1'lik skorla mağlup eden İspanyollar, finale adını yazdırdı. İngilizler ise finale namağlup geldi; D Grubu'nda 3'te 3 yapan İngiltere, son 16 turunda Nijerya'yı penaltı atışları sonrasında saf dışı bırakırken, çeyrek finalde Kolombiya'yı 2-1, yarı finalde ise Avustralya'yı 3-1'lik skorla elemeyi başardı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

PENALTI KAÇTI

Avustralya Stadyumu'nda oynanan finali ABD'li hakem Tori Penso yönetti. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda İspanya, 29. dakikada Olga Carmona Garcia'nın attığı golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 64. dakikasında İngiltere ceza sahasında Keira Walsh'ın elle oynadığı değerlendirilerek hakem VAR uyarısıyla kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 70. dakikada topun başına geçen Jenifer Hermoso'nun vuruşunda kaleci Mary Earps penaltıyı kurtarmayı başardı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

İSPANYA TARİHİNDE BİR İLK

İspanya kalecisi Catalina Thomas, yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Müsabakada başka gol olmazken İspanyollar, 1-0'lık sonuçla şampiyon oldu. Dünya Kupası'nı kazanan İspanyollar, tarihinde ilk kez bu sevinci yaşadı.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ İSVEÇ

Şampiyon takımda Jenifer Hermoso, Aitana Bonmati Conca ve Alba Maria Redondo Ferrer; Dünya Kupası'nı 3'er golle tamamladı. Dün oynanan turnuvanın 3.'lük maçında İsveç, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek üçüncü olmuştu.

Kaynak: İHA

İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya - Son Dakika


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