Kante transferinin perde arkası ortaya çıktı! Erdoğan\'ın 2 cümlesi yetmiş

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin devre arası transfer dönemindeki en büyük hamlesi olan N'Golo Kanté transferinin perde arkası netleşti. İptal noktasına gelen transferde düğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi çözdü.

TRANSFER İPTAL OLDU DENİLMİŞTİ

Fenerbahçe, Kanté ile Youssef En-Nesyri takası konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle transferin gerçekleşemediğini resmi sitesinden duyurmuş, yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle taraftardan özür dilemişti. Bu açıklamanın ardından Kanté transferinin tamamen rafa kalktığı düşünülmüştü.

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Sabah'ın haberine göre, Al-Ittihad Kulübü'nün transfer bilgilerini FIFA TMS sistemine hatalı girmesi nedeniyle süreç çıkmaza girdi. Durum, Fenerbahçe yönetimi tarafından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a iletildi. Bak'ın Suudi Spor Bakanı nezdindeki girişimleri sonuçsuz kaldı.

"BU İŞİ BİTİRELİM" SÖZLERİ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Heyetler arası görüşmeler sırasında Bakan Osman Aşkın Bak, konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı. Erdoğan'ın "Evet, ben de takip ediyorum. Son durum ne?" sorusunun ardından, transferin son gününde olunduğu ve FIFA'ya bildirim yapılması gerektiği ifade edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, "Bu işi bitirelim. Transferin de son günüymüş, nasıl bir çözüm üretiriz?" sözleriyle durumu iletti.

PRENS SELMAN'DAN TALİMAT, TRANSFER TAMAMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ricasının ardından Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği talimatla El-Ittihad Kulübü ve Suudi Futbol Federasyonu süreci yeniden ele aldı. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe, N'Golo Kanté transferinde mutlu sona ulaştı.

SADİTTİN SARAN'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Transferin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden bir açıklama yayımladı. Saran, Erdoğan'ın desteğinin sürecin olumlu sonuçlanmasında kritik rol oynadığını vurgularken, taraftarın inancı ve desteğinin de en büyük güç kaynağı olduğunu ifade etti.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı-lacivertli kulübün KAP'a yaptığı açıklamada Kanté transferinin mali detayları da paylaşıldı. Buna göre Fenerbahçe, Fransız yıldız için 14 milyon 400 bin euro imza parası ödeyecek. Kanté'ye 2025-2026 sezonu için 5 milyon 500 bin euro, 2026-2027 ve 2027-2028 sezonları için ise sezon başına 11 milyon euro ücret verilecek.