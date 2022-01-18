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Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti

18.01.2022 21:50
Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti

Siyah-Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Geçen hafta Gaziantep'i Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen Kara Kartal'ı bu hafta da golcüsü taşıdı.

Beşiktaş yeni teknik direktörü Önder Karaveli ile serinin fitilini ateşledi. Geçen hafta Erol Bulut'un takımı Gaziantep'i 1-0 mağlup eden Kara Kartal, bu hafta aynı tarifeyi Karagümrük'e uyguladı.

Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti

KARAGÜMRÜK DİRENDİ

37. dakikada hava topu mücadelesinde Caner'in eline çarpan top sonrası penaltı kararı verildi. Batshuayi 39. dakikada penaltıda topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki maçta da Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmişti.

Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti

CUMA GÜNÜ DEPLASMAN

Siyah-Beyazlılar 23. haftada Yeni Malatya ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma cuma günü Yeni Malatya'nın sahasında oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 90: Karagümrük'te Salih Dursun ve teknik direktör Volkan Demirel kırmızı kart gördü.

Dakika 88: Bistrovic'in frikiğini Ersin kurtardı.

Dakika 87: Pjanic'in yerine Salih Uçan oyuna girdi.

Dakika 86: Karagümrük ceza yayına yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruşunda topun başına geçen Kristijan Bistrovic Ersin'in sağına doğru iyi vurdu ancak kaleci topu kornere çeldi.

Dakika 79: Gökhan Töre, Larin'in yerine oyuna girdi.

Dakika 78: Ghezzal'ın yerine Güven Yalçın oyuna girdi.

Dakika 76: Fatih Karagümrük'te Jimmy Durmaz'ın yerine Pesic oyuna dahil oldu.

Dakika 75: Karagümrük bu dakikalarda baskıyı iyice artırdı.

Dakika 73: Beşiktaş'ta Batshuayi sarı kart gördü.

Dakika 70: Can Bozdoğan oyunda. Oğuzhan çıktı.

Dakika 60: Batshuayi'nin ceza sahası dışından çektiği şut yan direği sıyırıp geçti.

Dakika 49: Cyle Larin net pozisyona girdi. Şutu, az farkla auta gitti top.

Dakika 47: Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, savunma arkasına sarkan Michy Batshuayi'yi düşündü ancak savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 46: Karagümrük'te Adnan Uğur oyundan ayrıldı, yerine Levent Mercan girdi.

Dakika 39 GOL: Batshuayi penaltıyı gole çevirdi. Belçikalı forvet son 3 maçı boş geçmedi.

Dakika 37: Caner Erkin hava topu mücadelesinde elle müdahale yaptı, karar penaltı.

Dakika 29: Karagümrük'te teknik sorumlu Volkan Demirel itirazları sonucu sarı kart gördü.

Dakika 20: Maçta 20 dakika geride kaldı. İki takımın da henüz net bir pozisyonu yok.

Dakika 18: Salih'in ortasında top Borini'ye gelmeden Rosier araya girdi.

Dakika 10: Beşiktaş şu dakikalarda biraz daha baskılı ancak istediği pozisyonları henüz bulmuş değil.

Dakika 7: Ghezzal ortaladı. Arka direkte Josef'in vuruşu dışarı gitti.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Oğuzhan sol kanattan arka direğe doğru orta yaptı savunma topu kornere gönderdi.

Dakika 1: Karşılaşma başladı.

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Spor Toto Süper Lig, Karagümrükspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kara Kartal'ı golcüsü Batshuayi taşıyor! Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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