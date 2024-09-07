Karşıyaka sezona beraberlikle başladı - Son Dakika
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Karşıyaka sezona beraberlikle başladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka, sezonun açılış maçında iç sahada Kırşehir FSK ile yenişemedi: 0-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarıyla buluşan İzmir temsilcisi özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca golsüz beraberliğe razı olup sezona 1 puanla başladı.

07.09.2024 19:29
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STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Mertcan Erölmez, Vedat Güneş, Mehmet Eren Küçükkeçeci

KARŞIYAKA: Hakan Canbazoğlu - Cenk Ahmet, İsmail, Abdülkadir, Ferdi, Kadir, Hakan Barış (Dk. 60 Sefa), Ali Sinan (Dk. 78 Metin), Mert Torlak (Dk. 78 Erdal), Enes Nalbantoğlu, İshak

KIRŞEHİR FSK: Gökhan - Abbas (Dk. 80 Oğuzhan), Emre Can, Ömer Faruk, Mehmet Bağlı, Can Morgül (Dk. 73 Caner), Ahmet Can, Muhammed Egemen, Hüseyin Can (Dk. 86 Yunus Emre), Furkan, Muzaffer

SARI KARTLAR: Hüseyin Can, Can Morgül, Ahmet, Gökhan, Mehmet Bağlı (Kırşehir FSK), Kadir (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un iddialı ekiplerinden Karşıyaka, sezonun açılış maçında iç sahada Kırşehir FSK ile yenişemedi: 0-0. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda taraftarıyla buluşan İzmir temsilcisi özellikle ikinci yarıda bulduğu pozisyonlardan yararlanamayınca golsüz beraberliğe razı olup sezona 1 puanla başladı.

Karşıyaka ilk maçta sahaya ilk 11'de 7 yeni transferiyle çıktı. Kadroda geçen sezondan kalan isimlerden Cenk Ahmet, Ferdi, İsmail ve Enes 11'de forma giydi. Takımıyla ilk sınavına çıkan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, yenilerden Hakan Canbazoğlu, Hakan Barış, Abdülkadir, Kadir, Ali Sinan, Mert Torlak ve İshak'ı 11'de oynattı.

15'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Hakan Barış'ın derinlemesine pasıyla defansın arkasına sarkan Enes'in kaleciyi de geçip şutu yandan auta çıktı.

40'ıncı dakikada Enes'in soldan kullandığı serbest vuruşta defanstan ileri çıkan İsmail'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

62'nci dakikada Karşıyakalı Ali Sinan'ın karşı karşıya kafa vuruşu auta gitti.

64'üncü dakikada ev sahibinden Kadir yaklaşık 30 metre mesafeden çok sert kaleyi yokladı, top üstten az farkla auta çıktı.

68'inci dakikada Karşıyaka'da Enes ceza sahasında rakibiyle girdiği mücadelede yerde kaldı, yeşil-kırmızılılar penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

84'üncü dakikada Cenk'in sağdan ortasında arka direkte Enes'in vuruşu yandan dışarı çıktı.

90+7'nci dakikada İshak altı pastan defansı aşamadı.

Maç başladığı gibi 0-0 bitti.

Kaynak: DHA

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