Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı

04.04.2023 15:39

Selçuk İnan ile yollarını ayıran Kasımpaşa'da teknik direktörlüğe Kemal Özdeş getirildi. Daha önce iki defa İstanbul ekibini çalıştıran deneyimli teknik adam, Kasımpaşa'da 3. dönemini yaşayacak.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da Selçuk İnan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belli oldu. İstanbul ekibinde Kemal Özdeş dönemi resmen başladı.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa ailesine hoş geldin Kemal Özdeş! Seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Birlikte başaracağız!" ifadeleri kullanıldı.

KASIMPAŞA'NIN BAŞINDA 101 RESMİ MAÇA ÇIKTI

Eylül 2016-Ekim 2018 ve Haziran 2019- Aralık 2019 tarihlerinde Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 3. kez İstanbul ekibinin başına geçti. Deneyimli hoca, Kasımpaşa'nın başında çıktığı 101 resmi maçta 43 galibiyet, 17 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.

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Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi başladı! Selçuk İnan'ın yerine anlaşma sağlandı - Son Dakika
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