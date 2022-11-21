Katar'ın alkol yasağı getirdiği Dünya Kupası'nda oyunculara verilen ödüller tartışma yarattı - Son Dakika
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Katar'ın alkol yasağı getirdiği Dünya Kupası'nda oyunculara verilen ödüller tartışma yarattı

21.11.2022 20:45

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'ndaki alkol yasağı gündem olurken maçın en iyi oyuncusuna alkol markasının yer aldığı kupaların verilmesi başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Futbolseverler, Katarlı yetkililerin reklam anlaşmalarında farklı bir yol izlemesine tepki gösterdi.

Alkol yasaklarıyla gündemden düşmeyen Katar'da futbolculara verilen 'maçın en iyi oyuncusu' ödülleri kriz çıkarttı. Stat ve çevresinde alkole izin vermeyen Katarlı yetkililer, reklam anlaşmalarına ise engel getirmiyor.

HERKES ŞAŞIRDI

Alkol markalarıyla ilişkilerini bozmayan Katarlı yetkililer, tartışılan bir kara daha imza attı. Katar'da maçın oyuncusu ödülü alkol markasının reklamı önünde yapılıyor. Futbolculara verilen temsili kupada da alkol markasının imzası bulunuyor. Bu çelişkili kararlar futbolseverlerden büyük tepki gördü.

İLK ÖDÜL VALENCIA'YA

Alkol tanıtımlı ilk ödül Ekvador'un Fenerbahçeli futbolcusu Enner Valencia'ya verildi. Ardından İngiltere'nin genç yıldızı Saka bu ödülü aldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

YORUMLAR
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SON DAKİKA: Katar'ın alkol yasağı getirdiği Dünya Kupası'nda oyunculara verilen ödüller tartışma yarattı - Son Dakika
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