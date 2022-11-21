Katar'ın alkol yasağı getirdiği Dünya Kupası'nda oyunculara verilen ödüller tartışma yarattı

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Alkol yasaklarıyla gündemden düşmeyen Katar'da futbolculara verilen 'maçın en iyi oyuncusu' ödülleri kriz çıkarttı. Stat ve çevresinde alkole izin vermeyen Katarlı yetkililer, reklam anlaşmalarına ise engel getirmiyor.

HERKES ŞAŞIRDI

Alkol markalarıyla ilişkilerini bozmayan Katarlı yetkililer, tartışılan bir kara daha imza attı. Katar'da maçın oyuncusu ödülü alkol markasının reklamı önünde yapılıyor. Futbolculara verilen temsili kupada da alkol markasının imzası bulunuyor. Bu çelişkili kararlar futbolseverlerden büyük tepki gördü.

İLK ÖDÜL VALENCIA'YA

Alkol tanıtımlı ilk ödül Ekvador'un Fenerbahçeli futbolcusu Enner Valencia'ya verildi. Ardından İngiltere'nin genç yıldızı Saka bu ödülü aldı.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: