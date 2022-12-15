Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken detaylar

15.12.2022 12:35

2022 Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa oldu. Dünya Kupası'nda üst üste 2. finalini oynayacak Fransa, 1990'dan sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi olarak tarihe geçerken Arjantin'in süperstarı Lionel Messi de Katar'da gösterdiği performansla birçok ilke imza attı. Dev turnuvanın tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek iki ülke, 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de futbol dünyasının en prestijli kupasını kazanmak için kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası'nda sona gelindi. Yarı final maçlarında Hırvatistan'ı eleyen Arjantin ile Fas'ı turnuvanın dışına iten Fransa, finalde rakip oldu. Dev maç öncesi çarpıcı detaylar dikkat çekti.

ARJANTİN, HIRVATİSTAN'I DEVİRDİ

Yarı finalde Hırvatistan ile karşılaşan Arjantin, büyük bir üstünlük kurduğu rakibini çok rahat geçti. 3-0'lık skorla Hırvatları deviren Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi ve Alvarez(2) kaydetti.

Dünya Kupası finali için geri sayım başladı! Arjantin-Fransa maçı öncesi dikkat çeken detaylar

FRANSA, FAS'IN RÜYASINA SON VERDİ

Dünya Kupası'nın flaş takımı Fas'ı yarı finalde 2-0'lık skorla geçen Fransa ise dev turnuvada üst üste 2. kez finale yükseldi ve Arjantin'in rakibi oldu.

Dünya Kupası finali için geri sayım başladı! Arjantin-Fransa maçı öncesi dikkat çeken detaylar

1990'DAN SONRA BİR İLK

2002'den bu yana üst üste iki Dünya Kupası'nda da finale yükselen ilk takım olan Fransa, 1990'da Almanya'dan sonra bunu başaran ilk Avrupa ekibi oldu.

Dünya Kupası finali için geri sayım başladı! Arjantin-Fransa maçı öncesi dikkat çeken detaylar

MESSI TARİH YAZIYOR

Arjantin'in finale yükselmesinde en büyük paya sahip olan Lionel Messi ise birçok ilki başardı. Yıldız futbolcu, Hollanda karşısında Dünya Kupası'ndaki 25. maçına çıkarak,turnuva tarihinde en fazla karşılaşmada forma giyen oyuncu olan Lothar Matthaus'un rekorunu egale etti. Messi ayrıca, 1966'dan bu yana bir Dünya Kupası'ndaki üç farklı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk oyuncu oldu.

Dünya Kupası finali için geri sayım başladı! Arjantin-Fransa maçı öncesi dikkat çeken detaylar

İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Arjantin ile Fransa'yı karşı karşıya getirecek final mücadelesinde PSG forması giyen dünya futbolunun en önemli iki yıldızı Mbappe ile Messi, ilk kez milli takımda rakip olacak.

Dünya Kupası finali için geri sayım başladı! Arjantin-Fransa maçı öncesi dikkat çeken detaylar

DEV FİNAL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak Arjantin-Fransa finaline Lusail Iconic Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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SON DAKİKA: Arjantin ile Fransa arasında oynanacak Dünya Kupası finali öncesi dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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