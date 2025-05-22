Kayseri Elit Voleybol, Türkiye Finallerine Hazırlanıyor

Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü; 26-31 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacak Türkiye finallerine hazırlanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Yıldız Erkekler kategorisinde büyük bir başarıya imza atarak adını Türkiye finallerine yazdıran Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü, başarı hedefliyor. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü; Yıldız Erkekler kategorisinde Kayseri şampiyonu olduktan sonra Yozgat'ta oynadığı yarı final maçlarında rakipleri tek tek geçerek namağlup olarak adını son 16 takım arasında yazdırdı. Türkiye finallerine yazdıran Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü birbirinden önemli rakipler ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Van Büyükşehir Belediyespor, Kıbrıs Gücü ve Manisa Şehzadeler Belediyespor ile aynı torbada yer alan Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü bu takımlar ile karşı karşıya gelmeyecek. Türkiye finallerinde Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Antrenörü Metin Tutum; "Türkiye'de en iyi 16 takım arasına girme başarısı gösteren ekibimi ve sporcularımızı canı gönülden kutluyorum. Türkiye finallerinde ilimizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Son 16 takım arasında yer alabilmenin muazzam bir başarılı olduğunu belirten Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü Koordinatörü Fuat Kalay ise; "Türkiye finallerinde karşılaşacağımız takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Ziraat Bankası, Halkbank, Arkas, Konya Büyükşehir Belediyespor, Ankara Spor Toto, Ankara TVF Spor Lisesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor, İzmir Altekma, Bursa Güner Karakaya ve İstanbul Doğu Akademi Spor Kulüpleri ile karşılaşacak. 25 Mayıs tarihinde çekilecek kura ile rakiplerimiz belli olacak. Rakiplerimiz Türkiye'nin tanınmış ve en köklü kulüplerinden. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü olarak bu takımların arasında yer alabilmek Kayseri'mizi ve bizim için muazzam bir başarıdır" dedi. - KAYSERİ